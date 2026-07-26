La bronca del España-Argentina pone a prueba la convivencia en Alicante

En todas las finales quedan imágenes que sobreviven al pitido final con distinto grado de intensidad. En la de España y Argentina no fue solo el gol con el que Ferran Torres que decidió el Mundial, sino también las tanganas, los reproches y la tensión acumulada entre dos selecciones que acabaron llevando el partido al límite. La escena entre Paredes y Gavi, los cánticos previos o la bronca posterior dejaron una resaca que ha seguido creciendo en las redes sociales. Y en Alicante, donde la comunidad argentina está plenamente asentada, la pregunta ya no es quién ganó, sino si todo ese barro puede salir del fútbol.

Durante años, los argentinos han sido vistos en Alicante como una comunidad cercana, integrada y familiar. La bronca del Mundial ha reabierto ahora tópicos que parecían superados: el carácter bronco, el racismo o la idea de que España fue a robarles el oro. La duda es si esa imagen puede haber cambiado en apenas unos días.

Las redes hacen mucho más ruido que la realidad y distorsionan lo que realmente sucede en la calle Miguel Barzola — Argentino afincado en Alicante

La comunidad argentina tiene un peso notable en Alicante. El padrón municipal contabiliza 3.376 residentes con nacionalidad argentina, el noveno colectivo extranjero más numeroso de la ciudad. La cifra aumenta al incorporar a quienes nacieron allí y cuentan también con nacionalidad española o italiana. Son más de 5.000, lo que sitúa a Argentina como la quinta comunidad de origen extranjero más numerosa. Es una población asentada desde hace décadas, visible en numerosos negocios y reforzada por las sucesivas crisis económicas que han empujado nuevas llegadas.

La mayoría de los argentinos consultados distingue con claridad entre el ruido de las redes sociales y lo que ocurre en la calle. Mané Cavo, que lleva más de veinte años en España, admite que ha visto «mucho hate» y bastante revuelo en las plataformas digitales, aunque no ha notado agresiones, discusiones ni mal rollo en su vida cotidiana. Vive aquí desde hace décadas, tiene amigos y familiares españoles y no cree que la polémica vaya a durar demasiado. «Al otro día todos seguimos con la vida normal, con las relaciones normales», resume.

Nada debería cambiar por un partido de fútbol si todos actuamos con un poco de sentido común Verónica Cañón — Argentina afincada en Alicante

Martín Riquelme tampoco ha encontrado esa supuesta grieta en su experiencia diaria. El 95 % de sus clientes son españoles y, desde la final, solo ha hablado de fútbol con ellos. Atribuye parte de la reacción a quienes siguen este deporte únicamente durante los grandes torneos y se sorprendieron por la agresividad argentina. Para quienes ven fútbol todo el año, señala, esa «calentura» aparece también en partidos importantes de la Champions o la Copa América. «Por mi parte no me he visto afectado para nada», concluye.

Las bromas han sido, de momento, el único efecto palpable. Diego Cabeytu habla de alguna «cargada» de sus amigos españoles, como sucede después de un Madrid-Barça o un River-Boca, y Miguel Barzola cuenta que felicitó a los suyos por el triunfo sin que cambiara nada entre ellos. Ambos llevan más de veinte años en Alicante y aseguran no haber sufrido discriminación. «Hay argentinos jodidos como hay españoles», resume Barzola. Para ellos, el revuelo pertenece a las redes; la convivencia sigue intacta.

Todo va a quedar en el fútbol y, tras algunas cargadas entre amigos, volverá la normalidad Diego Cabeytu — Argentino afincado en Alicante

Marisol Sosa es la voz más preocupada. En las redes ha visto quejas por reseñas falsas, boicots y ataques a locales de comida argentina y teme que parte de ese crispamiento haya llegado para quedarse. Su experiencia personal, sin embargo, fue muy distinta. Vio la final en una plaza, con la camiseta de Argentina, y nadie la trató mal. «Al contrario», recuerda. A su juicio, el mayor riesgo está en quienes todavía no se han adaptado a España y alimentan desde fuera una visión mucho más hostil de lo que realmente ocurre.

El posible daño a los negocios es, por ahora, más un temor que una realidad comprobada. Riquelme no ha percibido ningún cambio entre sus clientes y asegura que las conversaciones posteriores a la final se han limitado al fútbol y a las bromas. Valeria Penisi tampoco cree que la polémica vaya a dejar un impacto duradero en los establecimientos argentinos. Los testimonios coinciden en que puede generar unos días de ruido, especialmente en internet, sin alterar de forma significativa las relaciones cotidianas en Alicante.

Al otro día seguimos con la vida de siempre, con las relaciones normales y sin ningún problema Mané Cavo — Argentina afincada en Alicante

La integración aparece como el principal cortafuegos frente a cualquier intento de trasladar la bronca a la convivencia. Cavo recuerda que España abrió las puertas a muchas familias argentinas y que buena parte del colectivo desciende de españoles. Verónica Cañón añade que comparten costumbres, una cultura de trabajo y una vida cotidiana plenamente mezclada con la sociedad alicantina. Tras más de veinte años aquí, ambas creen que ese vínculo pesa mucho más que la tensión de una final.

Uno de los múltiples establecimientos de hostelería que están regentados por argentinos en todo Alicante / Pilar Cortés

La distancia dibuja, en cierto modo, dos maneras de vivir la polémica. Quienes residen en Alicante contrastan cada día el ruido de las redes con una convivencia normal junto a amigos, compañeros y clientes españoles. En Argentina, en cambio, muchas personas reciben solo vídeos, titulares y mensajes que agrandan el conflicto. Riquelme cuenta que sus propios hijos creían que aquí «la cosa estaba caliente» y tuvo que explicarles que no era así. Otros testimonios coinciden en que la experiencia del emigrante permite mirar el debate con más perspectiva.

Nos duele porque vivimos el fútbol de una forma que es demasiado vehemente, aunque no sea la mejor Cristian Irigoyen — Argentino afincado en Alicante

Vivir lejos de Argentina también rebaja parte del fanatismo. Barzola admite que antes de llegar a España seguía el fútbol con mucha más intensidad y que la distancia le enseñó a verlo como un deporte, sin dejar de sentirse hincha. Otra de las voces cree que los recién llegados pueden estar más susceptibles, mientras quienes llevan años aquí saben que, después del pitido final, continúan el trabajo, las amistades y la vida cotidiana.

Para Cristian Irigoyen, la derrota todavía es una herida abierta. Pasó la noche del domingo llorando, apenas pudo dormir y no encontró fuerzas para felicitar a sus amigos españoles hasta el día siguiente. Les pidió incluso que entendieran que estaría «raro» durante un par de semanas. Explica que en Argentina el fútbol se vive con una intensidad difícil de separar de la propia identidad y que muchas veces sirve también para canalizar frustraciones personales. «Nos duele porque lo vivimos de una forma demasiado vehemente», admite, aunque reconoce que no es la mejor manera de sentirlo.

La polémica perderá fuerza con el tiempo y la convivencia seguirá como habitualmente Valeria Penisi — Argentina afincada en Alicante

También hay autocrítica entre los argentinos. Irigoyen considera que los jugadores reaccionaron mal tras la final y debieron controlar la frustración. Sosa tampoco comparte los cánticos contra España y asegura que, por decirlo en Instagram, la llamaron «vendepatria» y «españoleta». Existe además la conciencia de que el fútbol se vive casi como una cuestión familiar, aunque esa pasión no puede justificarlo todo.

España me abrió los brazos desde que bajé del avión y nunca sentí hostilidad por parte de nadie Martín Riquelme — Argentino afincado en Alicante

La polémica no se ha quedado solo en el deporte. Irigoyen observa que el debate ha incorporado acusaciones de racismo, lecturas políticas y comentarios de figuras públicas que, a su juicio, desconocen la realidad argentina. Otros testimonios apuntan a unos algoritmos que premian el odio y la confrontación, mientras Sosa advierte de vídeos recortados que muestran insultos españoles sin enseñar lo ocurrido antes. «Se mezcla todo», resume el primero, convencido de que las redes han agrandado un conflicto que en la calle apenas se percibe.

Espero que las aguas se calmen, pero los argentinos somos fanáticos y estamos muy cegados Marisol Sosa — Argentina afincada en Alicante

La mayoría de los argentinos consultados en Alicante confía en que la espuma terminará bajando. Coinciden en que la polémica perderá fuerza con el paso de los días y no dejará una fractura duradera. Quedarán algunas bromas, algún rescoldo en las redes y el dolor por la derrota, aunque no un cambio real en la convivencia. La vida cotidiana, los negocios y las relaciones personales pesan más que el ruido generado alrededor de una final.

Una semana después del partido, la normalidad se ha impuesto en Alicante. Las camisetas argentinas siguen viéndose en el gimnasio, los clientes españoles entran en los negocios de siempre y las bromas continúan entre amigos sin ir más allá de la «cargada» futbolística. El dolor permanece para quienes todavía sienten la derrota como una herida y las redes conservan una versión más bronca de lo ocurrido. En la calle, sin embargo, no hay rastro de una ruptura entre dos comunidades unidas por décadas de convivencia, lazos familiares y una historia común. El fútbol da revancha; la vida no espera.