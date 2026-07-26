Cien semanas para revivir un siglo de las Hogueras de Alicante

Dentro de exactamente cien semanas, Alicante volverá a hacer historia. Las Hogueras de San Juan, Les Fogueres de Sant Joan, empezarán a celebrar los días grandes en el año de su centenario, en 2028, y la ciudad conmemorará un siglo de una fiesta que ha crecido hasta convertirse en una de sus principales señas de identidad, en todo un símbolo. Con la vista en ese momento, INFORMACIÓN emprende ahora, a cien semanas de ese instante, un viaje por la memoria de las Hogueras con una serie que recorrerá, domingo a domingo, los cien años de la fiesta oficial de la ciudad.

A partir de este domingo comienza una cuenta atrás especial. Única. Serán cien publicaciones que culminarán en las Hogueras de 2028. Cien historias para descubrir cómo nació la fiesta, cómo evolucionó, lo que se mantiene y aquello que se perdió, y quiénes hicieron posible que alcanzara la dimensión actual, sin olvidar los retos que tiene por delante.

La serie contará con reportajes, entrevistas, perfiles, documentos históricos y testimonios de protagonistas de distintas generaciones que darán la voz a un siglo de Fiesta. Un recorrido que pondrá el foco tanto en los grandes hitos como en aquellas historias más desconocidas que también forman parte del alma de las Hogueras y que, por lo tanto, merecen ser recordadas.

Los lectores podrán redescubrir las comisiones que fundaron las Hogueras, los presidentes que han guiado a la Fiesta durante estos años, conocer la trayectoria de los artistas que revolucionaron el monumento, los más premiados y a quienes nunca se podrá olvidar, recordar a las Belleas del Foc que marcaron una época o revivir algunos de los momentos más decisivos de la Fiesta.

Diferentes enfoques

También habrá espacio para analizar la evolución de la pirotecnia, de la música, de la indumentaria, el papel de la mujer, la proyección internacional de las Hogueras y los desafíos que afronta la celebración en pleno siglo XXI. La serie mirará igualmente a quienes han trabajado durante décadas lejos de la primera línea, un sinfín de personas que, con su esfuerzo, han construido las historias más cotidianas de las fiestas oficiales.

Las páginas de INFORMACIÓN, que durante décadas han contado la actualidad de las Hogueras, abrirán ahora un espacio para la memoria y el análisis reflexivo. No será solo un repaso cronológico. Será un recorrido por la evolución social, cultural y artística de Alicante a través de su fiesta más representativa, la que cada mes de junio pone a la ciudad en el mapa a nivel nacional, y más allá.

La colección también rescatará imágenes inéditas y portadas históricas que permitirán observar cómo han cambiado Alicante y sus Hogueras. Los archivos históricos de INFORMACIÓN servirán para refrescar escenas que permanecen en la memoria colectiva y recuperar otras que sorprenderán incluso a los más veteranos.

El centenario será también una oportunidad para mirar hacia el futuro. La serie analizará los retos que afronta la Fiesta en cuestiones como la financiación, la relación con la ciudad, la sostenibilidad, la innovación artística, el relevo generacional o la proyección nacional e incluso internacional de las Hogueras. Porque cumplir cien años no solo tiene que ser una invitación para recordar el camino ya recorrido, sino también debe avivar una reflexión sobre el rumbo que tomará la Fiesta en las próximas décadas para garantizar la supervivencia de un BIC inmaterial.

Otras voces

A este recorrido por un siglo de historia se sumará también una mirada personal y reflexiva. Cada semana, cuatro voces profundamente vinculadas a las Hogueras aportarán su visión sobre la Fiesta desde otras perspectivas: Andrés Llorens, expresidente de la Gestora, exconcejal de Fiestas y actual presidente de la comisión ejecutiva del Centenario; Juan Carlos Vizcaíno, uno de los grandes estudiosos de las Hogueras; Marisa Ribera, festera de larga trayectoria y exmiembro de la Federació de Fogueres; y Fran Martínez, representante de una generación más joven que ha vivido la fiesta desde otros ámbitos, incluido el de los medios de comunicación al frente del programa Infogueres.

Este domingo empieza una cuenta atrás irrepetible, la que llevará hasta el centenario de las fiestas oficiales de Alicante. Quedan justo cien semanas para celebrar un siglo de Hogueras.