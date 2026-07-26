Cinco siglos del obsequio de Juan Sebastián Elcano al monasterio de la Santa Faz de Alicante

A principios de agosto de 1526 murió Juan Sebastián Elcano. Se trata del marino vasco conocido por haber finalizado la primera circunnavegación de la Tierra de la que se tiene constancia, completando la vuelta al mundo el 6 de septiembre de 1522.

Tres años después se embarcó en una nueva expedición. Esta vez no sobrevivió, y antes de perecer realizó un testamento en el que se acordó de Alicante. Lo hizo en el documento, del 26 de julio de 1526, en el que refleja la voluntad sobre la donación de sus bienes después de muerto. El testamento se conserva en el Archivo de Indias de Sevilla y se redacta debido a que Elcano se encontraba “enfermo en la cama de su cuerpo e sano de su juicio y entendimiento natural”. A la edad aproximada de 40 años, su fallecimiento era próximo. Él mismo era consciente, y eso le animó a expresar su última voluntad.

En el escrito se refleja la orden de donar fondos a diversas instalaciones religiosas. La iglesia de San Salvador de Getaria, en Guipúzcoa, su localidad natal; otros templos religiosos de la misma villa y de otras cercanas... y 24 ducados a la iglesia de la Santa Verónica, en referencia al actual monasterio de la Santa Faz.

Dos de las páginas del testamento de Juan Sebastián Elcano. / INFORMACIÓN

La razón por la que el navegante quiso donar fondos al templo religioso alicantino era su voluntad de haber hecho la Peregrina. El recorrido no lo pudo realizar, y a modo de compensación decidió enviar parte de su patrimonio. “Mando por cuanto tengo prometido de ir en romería a la Santa Verónica de Alicante, é porque yo no puedo cumplir, que se haga un romero, é mando para el dicho romero seis ducados”, añadía, recompensando así también al romero que realizara por él la Peregrina.

“Allende de ello ando que le sean dados a dicho romero veinte é cuatro ducados para que los dé á la iglesia de la Santa Verónica, é traiga fé del prior é los mayordomos que recibieren los dichos veinte é cuatro ducados”. Esta frase se lee en el mismo monasterio de la Santa Faz a través de una transcripción en una pared junto a una réplica de la embarcación en la que el marino falleció en 1526. Hace ahora cinco siglos

Jorge Payá, uno de los autores de los expedientes que sirvieron para convertir la Peregrina de la Santa Faz en Bien de Interés Cultural (BIC) este 2026, explica que la popularidad de la Santa Faz se extendió de manera muy rápida, tal como demuestra el testamento de Elcano, redactado 37 años después del milagro de la lágrima, que dio lugar al recorrido y a la devoción que aún se mantiene en Alicante. “Hay un documento de 1490 que promovió Roderic de Borja”, que dos años después se convertiría en el papa Alejandro VI, “junto a otros cardenales que expidieron una carta para otorgar 100 días de indulgencia a los fieles que visitaran la capilla de la Santa Verónica y entregaran limosnas para contribuir a su mantenimiento”.

Peregrina de 1944, cuando se formalizó la donación póstuma de Juan Sebastián Elcano al monasterio de la Santa Faz. / INFORMACIÓN

Este hecho demuestra hasta qué punto el milagro de la lágrima había llegado al conocimiento de las autoridades religiosas y de los devotos, muy numerosos en una época en la que la religión era un elemento medular de la sociedad.

Más allá de la popularidad obtenida, según Payá, si Elcano nombra el monasterio alicantino “es por influencia franciscana”, ya que en su testamento “nombra otras iglesias, muchas de ellas de esta orden, que tenía mucha influencia en la tierra en la que nació el marino y en el mundo marítimo”. El especialista también vincula el conocimiento sobre la Santa Faz obtenido en pocos años con la difusión de los propios franciscanos.

La voluntad de Elcano fue cumplida, pero muchos años después. Fue en 1944, el 20 de abril, día de la Santa Faz de aquel año, cuando una comisión de la Armada acudió a cumplir con este deseo póstumo. La comisión la presidió el almirante Francisco Bastarreche, que también era procurador en las Cortes franquistas. Habían pasado 418 años desde el testamento y los 26 ducados se tradujeron en 15.000 pesetas de la época dirigidas a las monjas clarisas de la iglesia. El académico Federico García Sánchez se dedicó en los días anteriores al acto a divulgar esta historia en Alicante.