Cortes de luz, falta de cobertura... ¿Por qué funciona todo peor en verano en Alicante?

En los últimos días, con la llegada de las altas temperaturas, rara es la ciudad de la provincia de Alicante que no ha sufrido un corte de luz temporal en alguno de sus barrios. Del mismo modo, las comunicaciones también se han visto afectadas por el calor y por el incremento poblacional que produce la llegada masiva de turistas: pérdidas de cobertura, conexiones más lentas... Son solo algunas de las consecuencias de las que se quejan los alicantinos y que se deben a la saturación de estaciones, centros de datos, antenas y redes de fibra.

Esta misma semana, en la capital de la provincia han llegado a acumularse hasta siete incidencias de suministro de manera simultánea en diferentes puntos de la ciudad, según el sistema oficial de alertas de Iberdrola. A su vez, los vecinos han reportado falta de electricidad en partidas rurales como La Cañada del Fenollar y barrios como San Blas, Altozano, El Pla, el entorno del Mercado Central, la Albufereta, el Cabo de la Huerta y Playa de San Juan.

Siete incidencias simultáneas, esta semana en Alicante. / Iberdrola

En determinadas comunidades de propietarios, como en una de la calle Pintor Baeza de Alicante, las incidencias se acumulan: llevan siete cortes de electricidades en menos de 24 horas. Javier Alcalde, propietario de una de las viviendas afectadas, señala que el problema se ha extendido a algunas calles perpendiculares, como la de Aaiún o la de la Fotógrafa Pilar Cortés. "Nos han dicho que es una fase del suministro que no soporta la demanda y se quema. Vienen, dan servicio y en una hora aproximadamente vuelve a saltar y nos quedamos sin luz", lamenta.

Lo mismo ocurre en otra comunidad de la calle Alcalá Galiano, en Carolinas Bajas. "Todos los días desde hace una semana se nos va la luz por la tarde, a las 16:00 horas. Tuvimos que llamar al 112 porque mi madre está mayor y estaba a punto de que le diera algo", apuntan Consuelo y su marido, Luis. La situación, remarcan, se repite tarde tras tarde, sin que se les proporcione una solución definitiva. "Como se ha ido la luz otra vez, he tenido que bajar a mi madre al coche a ponerle el aire acondicionado", añade.

También las redes sociales se han convertido en un foro recurrente de quejas vecinales relacionadas con cortes de luz. "El viernes tuvimos el primer corte, el sábado otra vez cuatro horas sin luz, ayer también y hoy otra vez. No es sano", cuestionaba Mercedes Lorente. "En Playa de San Juan hubo dos cortes la semana pasada y uno esta semana, pero no más de cinco minutos", le responde Natalia. Mientras que María añade que "entre Nou Alacant y Virgen del Carmen ha habido microcortes toda la semana y dos cortes de luz en el mismo día".

4.000 hogares en Torrellano

En la pedanía ilicitana de Torrellano, el apagón provocado por una avería en el cable subterráneo se produjo alrededor de las 17:00 horas y llegó a afectar a 4.000 clientes de la red de Iberdrola, según trasladó la propia compañía. Cuando pasaron 50 minutos, parte de los usuarios recuperó el servicio, y un 40 % tuvo que esperar en torno a una hora y veinte minutos, según la información proporcionada por la suministradora.

La luz se le fue a vecinos y establecimientos de distintos puntos hasta el extremo de detectarse una docena de incidencias, especialmente en las calles más al norte y al otro lado de la N-340, mientras que había una parte de la pedanía que al filo de las 20:00 horas no había recuperado aún la luz. Según relataron varios residentes, el problema no se limitó a una única interrupción prolongada, sino que se produjeron cortes intermitentes y bajadas de tensión. De hecho, algunos vecinos reprobaron por redes sociales que hace dos semanas también se produjeron cortes con el suministro.

¿Dónde está el problema?

Desde el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones, Miguel Ángel Gómez, vicedecano en la Comunidad Valenciana, apunta que "el calor y el incremento de población afectan a las telecomunicaciones por motivos diferentes", pero que ambas circunstancias provocan "una mayor saturación y una reducción de la calidad del servicio". En cuanto a las altas temperaturas, sostiene que pueden mermar el funcionamiento de diferentes dispositivos incluso en los propios hogares: "Reducen el rendimiento de los equipos electrónicos como estaciones base, routers y centros de datos", causando que los sistemas de refrigeración trabajen más. Por tanto, "si son insuficientes, los equipos pueden disminuir su potencia o incluso apagarse para evitar averías". Además, remarca que "el calor también puede incrementar las incidencias en el suministro eléctrico, afectando a la disponibilidad de la red".

Por lo que respecta a los efectos del incremento de población durante el verano, Miguel Ángel Gómez afirma que, como aumenta el número de usuarios conectados simultáneamente a las mismas antenas y redes de fibra, crece el consumo de datos (tanto de vídeo en streaming, como de redes sociales o videollamadas) "saturando la capacidad disponible". A su vez, sostiene que "en zonas turísticas, al igual que durante eventos multitudinarios, una infraestructura diseñada para una población menor puede quedarse corta, provocando menor velocidad, mayor latencia y dificultades para establecer llamadas".

En conjunto, concluye el vicedecano del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones, "cuando coinciden altas temperaturas y un fuerte aumento de población , la red debe soportar una demanda muy superior mientras sus equipos funcionan en condiciones menos favorables". El resultado, añade, "puede ser una disminución de la velocidad de Internet, cortes puntuales, mayor latencia y una peor calidad en las llamadas móviles, especialmente en las horas de máxima afluencia".

Iberdrola: "Las redes de Alicante están preparadas"

Desde Iberdrola, a cargo de la producción, distribución y comercialización de energía, aseguran a INFORMACIÓN que las redes eléctricas de Alicante "están preparadas y dimensionadas para absorber los incrementos de demanda que se producen durante el verano, cuando el consumo es superior al registrado en los meses de menor uso eléctrico". De hecho, destacan que la red de distribución "cuenta con una estructura mallada que permite redirigir los flujos de energía a través de distintas líneas, garantizando el suministro a los clientes incluso en caso de incidencias o averías en alguna parte de la infraestructura".

No obstante, para asegurar este nivel de fiabilidad, manifiestan que durante los meses de menor carga (entre marzo y mayo) la distribuidora del grupo Iberdrola i-DE, "lleva a cabo un amplio programa de mantenimiento preventivo". Estas actuaciones incluyen inspecciones termográficas, revisiones de líneas eléctricas, subestaciones y centros de transformación, con el objetivo de detectar y corregir posibles anomalías antes de que llegue el periodo de máxima demanda, que suele concentrarse en julio y agosto.

Aun así, desde Iberdrola reconocen que "esto no impide que se puedan producir incidencias en el suministro eléctrico", del mismo modo que otras épocas año, aunque apuntan que en periodos de frío o calor intenso "tienen más notoriedad por los inconvenientes que conlleva de no poder contar con sistemas de climatización".

El agua se salva

Una excepción a este colapso es el suministro de agua corriente que, salvo alguna incidencia puntual que, en ocasiones, puede venir motivada por problemas en la red eléctrica, funciona con normalidad también en verano. Desde Aguas de Alicante han apuntado que la ciudad "dispone de diferentes fuentes y orígenes que garantizan el suministro de agua a la población: desde la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, a recursos hídricos provenientes de pozos o al agua desalada.

Además, destaca la capacidad de almacenamiento de los depósitos, que permite afrontar los episodios de altas temperaturas. La regulación de dichos tanques proporciona un margen adicional de seguridad que facilita garantizar el abastecimiento a la población, incluso durante los periodos de mayor consumo.

A ello se suma el hecho de que cada día se planifica el consumo previsto para la jornada siguiente a partir de los datos históricos y de las previsiones de demanda. Esta programación se realiza con un margen de seguridad suficiente para garantizar el suministro, de modo que, al inicio de cada día, los depósitos se encuentren completamente llenos y preparados para satisfacer la demanda diaria. En casos de ola de calor, señalan desde Aguas de Alicante, el posible incremento de consumo para paliar las altas temperaturas se asume totalmente debido a que las redes están calculadas hidráulicamente para poder aportar todo este incremento de caudal.