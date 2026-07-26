Cuando la fiesta empieza cruzando entre coches: jóvenes reclaman un paso de peatones para acceder a Magma

"¿Qué dice, que hay que dar la vuelta?". La pregunta se ha escuchado una y otra vez este fin de semana entre los jóvenes que acudían a la discoteca Magma. Al llegar a la avenida de la Caja de Ahorros para acceder al local, muchos se han encontrado con un vigilante de seguridad de la propia sala que les advertía de que no podían cruzar por ese punto y les indicaba que debían rodear la rotonda para entrar por un itinerario más seguro.

La presencia de este trabajador ha llamado la atención de algunos jóvenes habituales, que aseguran a este diario que es el primer fin de semana que lo ven desempeñando esa labor. Otros, sin embargo, sostienen que no es una medida nueva y explican que su presencia suele ser intermitente: permanece durante las primeras horas de la noche junto a la rotonda para evitar que los peatones crucen la calzada por ese punto, aunque no se mantiene allí hasta el cierre de la sala.

Paso de peatones

Más allá de la presencia del vigilante, quienes frecuentan la discoteca coinciden en señalar cuál sería, a su juicio, la solución para mejorar la seguridad en la zona: la creación de un paso de peatones. Argumentan que el acceso obliga a cruzar una vía por la que circulan vehículos a velocidad elevada y que, además, presenta una iluminación insuficiente durante la noche.

"Llegamos, aparcamos y cruzamos por aquí porque es la forma más fácil de llegar, aunque hay que esperar a los coches porque no hay un paso de peatones", explica Adrián Díaz. "Ese es el problema, que te expones a que te atropellen y, al salir de la discoteca, ocurre lo mismo. El de seguridad a veces está y otras no, depende de la hora, pero lo ponen bastantes veces".

Jóvenes dan la vuelta a la rotonda al no poder cruzar por la avenida de la Caja de Ahorros. / Alex Domínguez

Pedro García reconoce que muchos asistentes optan por ese recorrido pese a no estar permitido. "Pasamos por aquí porque es lo más sencillo, aunque sea ilegal", afirma.

Ana Gómez considera que la instalación de un paso de peatones facilitaría el acceso y reduciría el riesgo. "Creemos que hace falta un paso de peatones. Facilitaría muchísimo la entrada a Magma porque, además, en esta rotonda hay bastante tráfico y siempre tenemos que estar pendientes de si vienen coches", señala.

En la misma línea se pronuncia Alejandro Jiménez, que cree que una medida de este tipo también contribuiría a reducir la velocidad de los vehículos. "Así los coches no irían tan rápido si hubiera un semáforo o un paso de peatones. Han puesto un segurata para vigilar que no crucemos y lo entiendo, es por nuestra seguridad. Es cierto que no viene bien dar toda la vuelta a la rotonda para entrar", comenta.

Posibles accidentes

La preocupación aumenta durante la madrugada, cuando cientos de personas abandonan al mismo tiempo la zona de ocio. "Cuando salimos y la gente bebe puede haber más accidentes. Además, tampoco hay mucha iluminación. Es el primer fin de semana que vemos al de seguridad", añade Víctor Martínez.

Un grupo de jóvenes son advertidos por la Policía Local este pasado viernes. / Alex Domínguez

Precisamente este fin de semana también se ha apreciado una mayor presencia policial en el entorno. Varias patrullas de la Policía Local permanecieron en la zona y, al menos durante la noche del viernes, evitaron que se celebrara el habitual botellón en el aparcamiento de la calle Vial Flora de España, un punto de encuentro frecuente para grupos de jóvenes y que ha generado numerosas quejas vecinales. También es habitual la concentración de personas en calles próximas, como Virgilio y Ovidio.

La seguridad en este entorno ya figura entre las preocupaciones del Ayuntamiento. A escasos metros de Magma se encuentra el club Tambora y, precisamente, el decreto municipal que ordena el cierre de este establecimiento hace referencia a los problemas de movilidad y seguridad vial existentes en la zona.

Informe municipal

Los técnicos de Urbanismo advierten de que la sala solicitó desarrollar su actividad con un aforo de 990 personas, circunstancia que supondría, según el expediente, "un incremento del riesgo de atropello". Por su parte, la Concejalía de Seguridad rechazó el Plan de Actuación ante Emergencias presentado por la empresa al considerar que no se ajustaba a la normativa vigente.

El expediente incorpora además informes de los servicios municipales de Tráfico y de Control de Obras sobre los conflictos existentes en el entorno de Tambora, donde también se ubica otra discoteca del mismo grupo empresarial. En uno de esos documentos, elaborado por el servicio de Movilidad, se hace referencia expresa al "problema de seguridad peatonal generado por la discoteca Magma, por la alta movilidad peatonal que dicha actividad supone", alertando del "evidente riesgo de atropello".

Consciente de esta situación, el Ayuntamiento estudia distintas actuaciones para mejorar la seguridad vial en el entorno de ambos locales de ocio. Entre las alternativas que se analizan figuran la instalación de semáforos, la colocación de vallado para impedir el cruce por puntos no autorizados y otros cambios en la ordenación del tráfico con el objetivo de reducir el riesgo para los peatones.

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Mientras tanto, Tambora volvió a abrir sus puertas este viernes y este sábado con normalidad,pese a la existencia de un decreto municipal que ordena el cese inmediato de la actividad. El Ayuntamiento requirió a Tambora Open Air S. L. que suspendiera de forma inmediata el ejercicio de los eventos al aire libre al carecer, según el decreto, del instrumento urbanístico y ambiental habilitante.