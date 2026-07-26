¿Por qué huele a quemado en Alicante? La nube de humo que cubre la provincia

El cielo de la provincia de Alicante ha presentado este domingo una imagen poco habitual. Una espesa nube de humo ha cubierto numerosos municipios, ha reducido la visibilidad y ha dejado un intenso olor a quemado que ha generado preocupación entre los vecinos. Sin embargo, el origen del humo no se encuentra únicamente en un incendio cercano, sino también a cientos de kilómetros de distancia.

La columna ha llegado hasta Alicante procedente de los incendios activos en Madrid, Ávila y Toledo, empujada por los vientos del oeste y noroeste que soplan en las capas medias de la atmósfera. A este episodio se suman los efectos del incendio forestal declarado en la Vall d’Uixó, en la provincia de Castellón.

La Agencia Estatal de Meteorología en la Comunidad Valenciana comenzó la jornada alertando de un "panorama desolador" en los cielos de Alicante, Valencia y el sur de Castellón. La AEMET también señaló que en muchas zonas se percibía claramente el olor a quemado.

La situación ha sido especialmente visible en municipios del interior. En Villena, por ejemplo, el cielo ha amanecido cubierto por una capa grisácea que apenas dejaba pasar la luz del sol. La imagen se ha repetido en otros puntos de la provincia, donde numerosos ciudadanos se han preguntado si se había producido algún incendio en las proximidades.

El humo cruza la Península

El Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante ha explicado que la pluma de humo generada por los incendios del centro de España ha terminado alcanzando el sureste peninsular. Los vientos del oeste-noroeste han transportado las partículas en suspensión hasta la provincia de Alicante.

Este fenómeno permite que el humo recorra grandes distancias y afecte a zonas muy alejadas del lugar en el que se encuentran las llamas. Por este motivo, el cielo puede adquirir un aspecto turbio y el olor a quemado puede resultar evidente aunque no exista un incendio activo en el municipio.

La nube también ha alcanzado la Vega Baja. En Torrevieja, la presencia de partículas vinculadas al humo ha situado la calidad del aire en niveles muy desfavorables, según los datos recogidos durante el episodio. Las partículas más pequeñas pueden permanecer suspendidas durante horas y desplazarse siguiendo las corrientes de aire.

El aspecto del cielo podrá cambiar a medida que varíen la dirección y la intensidad del viento. La evolución también dependerá de la situación de los incendios que continúan activos y de la cantidad de humo que sigan liberando a la atmósfera.

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Durante las próximas horas, la nube podrá desplazarse hacia otras zonas o perder concentración, aunque todavía podría seguir siendo visible en distintos puntos de Alicante.