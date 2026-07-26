José María Py y las Hogueras: una fiesta para vender Alicante

Una sociedad de hombres de negocios, bien posicionados, con influencias, muchos de ellos concejales de aquel Ayuntamiento fiel a la dictadura de Primo de Rivera que lideraba Suárez Llanos. Así era el esqueleto de aquella Alicante Atracción, un colectivo creado para generar ingresos en la ciudad, potenciar el turismo y favorecer los negocios que muchos de ellos tenían de manera directa o indirecta. Visionarios, copiaron en parte la exitosa fórmula que había tejido la vecina Valencia para atraer visitantes y entablaron conversaciones para unir Madrid con Alicante gracias a los trenes botijo. Era el verano de 1927, no lo sabían pero era la primera semilla de les Fogueres de Sant Joan, que irrumpirían con fuerza sólo un año después por la pujanza del noble gaditano José María Py.

En aquella Alicante de finales de los veinte, donde el impulso de negocios de hostelería en verano se antojaba cada vez más necesario, entró en escena Py, hijo de un notario de relevancia en Valencia que se había dejado seducir por la vida disoluta de las artes. Era pintor, había hecho tres fallas y era un personaje querido en el mundillo escénico del Cap i Casal. «Era un artistilla con inquietudes», explica Juan Carlos Vizcaíno, experto en les Fogueres. La notaría familiar abrió un despacho en Alicante y Py comenzó a codearse con lo más granado de la política y los negocios de la ciudad, a quienes planteó en 1928 la posibilidad de hacer una fiesta al estilo de la valenciana. «Y lo inicié a verdaderos alicantinos como E. Manero, Guillén Tato, Torras, Ferrándiz, Moscoso, Ayela, Pérez Mirete, Arques y otros muchos que me animaron», explicaba el propio Py en un especial de La Voz de Levante de 1930.

Aquella idea agitó a la prensa local, donde se leyeron opiniones muy diversas, aunque la propuesta de Py, que había vivido desde dentro las Fallas durante años, tenía la ambiciosa carta de hacer coincidir la fiesta con la noche de San Juan, algo que encajaba a la perfección con los anhelos de Alicante Atracción de organizar algún reclamo turístico para esas fechas. «Esta sociedad había hecho una programación de verano y tenía ideas de plantar una falla, así que se conjugaron los intereses y se hilaron varias ideas inconexas», cuenta Vizcaíno. Así se gestaba la primera edición de les Fogueres, que hubo de ser a la carrera porque apenas había diez semanas de margen de preparación.

Alicante Atracción, parida para generar ingresos en la ciudad, debía ahora canalizar ese caramelo que proponía Py y elevarlo a un Ayuntamiento, el de Alicante, que históricamente legislaba contra la celebración desordenada y estruendosa de la noche de San Juan. Eran prohibiciones que se remontaban incluso a otros siglos, aunque la última había sido sólo un año antes, en 1927, con Suárez Llanos de alcalde. «[…] Castigando sin contemplaciones aquellos que quemen hogueras en la vía pública, globos de tela o papel con petardos, tracas…», como recoge el excepcional llibret de 2023 de la barraca I no volíem, de David Gerona.

Sin embargo, la empresa de convencer al alcalde resultaría más fácil porque esta propuesta era diferente al suponer un atractivo turístico para una ciudad que hoy, 98 años después, sigue potenciando. Además, Alicante Atracción contaba con otra baza infalible, su organigrama estaba formado, en buena parte, por concejales de aquel Ayuntamiento y Suárez Llanos, por si fuera poco, era presidente de honor de la sociedad. El listado era amplio: Miguel Llopis Reynel, presidente de Alicante Atracción, fue concejal de Limpieza hasta 1928; el vicepresidente, Lorenzo Gilabert Hortas, de Cementerio; el contable, Ramón Guilabert Davó, de Urbanismo y Fomento (y luego un reconocido foguerer); un vocal, Roberto Vañó Murillo, de Fontanería… Con ese elenco, el proyecto salió adelante.

El 22 de marzo se reunieron para confirmar el festejo en las fechas que iban de San Juan a San Pedro y un día más tarde La Voz de Levante abría con la noticia: «Podemos asegurar que habrá fiestas en Alicante […] con fallas y tracas en el Paseo de Gómiz, carreras de bicicletas, danzas en el Paseo de los Mártires…». Después de ese pistoletazo de salida, la maquinaria entró en funcionamiento. «Se creó una estructura de distritos y se instauraron unas fiestas de la ciudad porque había muchas, pero irrelevantes y desorganizadas», valora Vizcaíno. «Existían por barrios, pero no había cuajado ninguna como oficial de Alicante, tampoco las invernales», recuerda David Gerona, estudioso de la Fiesta. «Pese a ser una fiesta montada por burgueses, el pueblo se subió también al carro», prosigue Gerona. Además, se consiguió juntar a varios de los mejores artistas de la ciudad para construir los monumentos y Llopis, presidente de Alicante Atracción, marchó a primeros de mayo a Madrid para entrevistarse con Eduardo Maristany, director de la compañía de los ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y a Alicante (MZA) con el propósito de retomar los trenes de baño, conocidos como botijo, gracias a los cuales vendrían numerosos turistas de la capital a una ciudad que entonces contaba con unos 70.000 habitantes empadronados.

Les Fogueres de San Chuan ya habían comenzado y hoy, al filo del centenario, son un activo indispensable para Alicante. Su creador, José María Py, sentó las bases, fue aupado por unos, arrinconado por otros y desde hace décadas enormemente reconocido. En 1930, en un especial de La Voz de Levante, sembró la semilla para las generaciones que vendrían: «En cuanto a su continuidad, solo falta constancia y con ella vendrá su desarrollo y perfeccionamiento; pero sobre todo hace falta buena fe […]. Con esto y guardando una perfecta autonomía no morirán porque están ya cimentadas».

Y sin ser de la tierra. «Pese a no ser alicantino, Py supo adivinar la fiesta que necesitaba la ciudad para engancharse, fue un visionario», indica Andrés Llorens, presidente de la Comisión del Centenario de las Hogueras. Py, que además fue el primer presidente de la Gestora, moriría en 1932 en cierta manera en el olvido. «Su figura fue postergada con la llegada de la República, él iba también a su aire y no escuchaba a nadie y la gente de las Hogueras le fue dando de lado, además falleció en una situación económica precaria. Fue una pena que el fundador acabara así, pero el tiempo le ha colocado en su sitio», matiza Vizcaíno.

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Alicante Atracción continuaría potenciando el turismo en Alicante aunque su proyecto más grande, las Hogueras, acabaría ocupando su lugar en la historia.