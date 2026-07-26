El PSOE de Alicante acusa al PP de dejar sin ejecutar 1,6 millones para vivienda con 850 familias en lista de espera

El PSOE de Alicante ha denunciado el "fracaso" de la política de vivienda del equipo de gobierno del PP tras asegurar que el Patronato Municipal de la Vivienda dejó sin ejecutar 1.611.232 millones de euros del presupuesto de 2025, pese a que 850 familias continúan inscritas en el registro municipal de demandantes de vivienda. Los datos figuran en la liquidación de las cuentas del organismo, que se abordará este lunes en comisión.

La concejala socialista Silvia Castell ha lamentado que el Ayuntamiento no sea capaz de ejecutar las inversiones previstas en un contexto en el que el acceso a una vivienda, tanto en alquiler como en propiedad, se ha convertido en uno de los principales problemas para muchas familias alicantinas.

"Alicante vive una auténtica emergencia habitacional mientras el PP se dedica a recortar en lugar de ofrecer soluciones. Barcala prometió que esta sería la legislatura de la vivienda y lo que tenemos es la legislatura de los recortes, los incumplimientos y las oportunidades perdidas", ha afirmado la edil.

Detalle del polémico residencial Les Naus, con viviendas adjudicadas a la concejala de Urbanismo y familiares de cargos del Ayuntamiento / Héctor Fuentes

Según el PSOE, la liquidación del presupuesto del Patronato refleja que el problema no se limita a la reducción de los recursos destinados a vivienda, sino también a la "incapacidad" del gobierno municipal para invertir el dinero ya consignado.

"Barcala deja sin invertir recursos, recorta el presupuesto de vivienda, pierde subvenciones y renuncia a nuevas oportunidades de financiación. Mientras tanto, insiste en un modelo que reproduce los mismos errores que desembocaron en Les Naus. Alicante necesita más vivienda pública, más inversión y más control público", ha señalado Castell.

La concejala socialista ha criticado además que la principal política municipal en esta materia pase por respaldar el Plan Vive de la Generalitat, un programa que promueve la construcción de viviendas sobre suelo público, pero que deja la adjudicación en manos de los promotores privados.

Ejemplo

Como ejemplo, ha citado la promoción prevista en la calle Ceuta, que inicialmente se presentó como un proyecto destinado al alquiler asequible y que finalmente se destinará a la venta.

"Lo que iba a ser una promoción para facilitar el acceso a la vivienda ha acabado convirtiéndose en un proyecto que beneficia al promotor privado y perjudica a quienes más dificultades tienen para acceder a una vivienda. Un piso de 60 metros cuadrados rondará los 200.000 euros y uno de 90 metros superará los 260.000 euros, sin contar impuestos. Ese no es el modelo de vivienda pública que necesita Alicante", ha denunciado.

Castell ha advertido también de que este sistema reduce el control público sobre la adjudicación de las viviendas, una circunstancia que considera especialmente preocupante tras el caso de Les Naus, donde, según ha recordado, viviendas públicas promovidas sobre suelo municipal acabaron adjudicadas a cargos del PP y a familiares.

"Después de todo lo ocurrido con Les Naus resulta incomprensible que Barcala vuelva a apostar por un modelo que reduce los controles públicos sobre la adjudicación de viviendas. Si algo ha demostrado ese escándalo es que el control público debe reforzarse, no debilitarse", ha afirmado.

La edil ha recordado asimismo que el gobierno municipal renunció, según el PSOE, a cerca de cuatro millones de euros en subvenciones concedidas por la Generalitat para construir vivienda pública en Benalúa y San Blas y ha criticado que todavía no haya presentado proyectos para optar a la financiación del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 7.000 millones de euros.

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"Mientras otras administraciones movilizan recursos para ampliar el parque público de vivienda, Barcala deja sin invertir más de 1,6 millones de euros, pierde subvenciones ya concedidas y ni siquiera presenta proyectos para acceder a nuevos fondos. Alicante no puede permitirse un gobierno que, en plena emergencia habitacional, siga dejando pasar una oportunidad tras otra para construir vivienda pública", ha concluido la concejala socialista.