Alicante suma más de cien operarios para reforzar la limpieza de barrios y zonas turísticas

Alicante ha incorporado más de un centenar de operarios a la plantilla de limpieza viaria y recogida de residuos con la puesta en marcha del Plan de Choque impulsado por el Ayuntamiento y Netial. El refuerzo permitirá ampliar los servicios durante los fines de semana, intensificar las tareas por las tardes en el centro y las zonas turísticas y aumentar las actuaciones de hidrolimpieza, fregado y vaciado de papeleras.

Una de las principales novedades será el incremento de la frecuencia del barrido manual en los barrios con mayor demanda. En Benalúa, Carolinas Bajas y Altozano, el paso de los operarios se duplicará de tres a seis veces por semana, tanto entre semana como durante los fines de semana. En el resto de zonas también se prevé una mejora de la frecuencia.

El plan incorpora además nuevos equipos con vehículos pequeños dotados de sistemas de hidrolimpieza para actuar en plazas, juegos infantiles, espacios sin baldeo y entornos de contenedores. Estas unidades permitirán reforzar el baldeo mixto de alta presión y aplicar productos desengrasantes y decapantes sobre las manchas más persistentes.

Las actuaciones se concentrarán especialmente en puntos como Benalúa, San Blas, los alrededores de la plaza América y la plaza Argel, aunque el objetivo es extender el refuerzo a todos los barrios. También se añadirá un servicio motorizado de repaso por las tardes en las principales plazas y zonas comerciales.

El barrido mecánico de calzadas se reforzará tanto en el centro como en los barrios con operarios equipados con sopladoras eléctricas y el apoyo de barredoras mecánicas. Durante la temporada alta se sumará además un servicio adicional en la avenida de Niza, la avenida Costa Blanca y los viales de Playa de San Juan.

El refuerzo permitirá mejorar la limpieza con más medios humanos y materiales en toda Alicante Rafael Alemañ — Concejal de Limpieza de Alicante

En la recogida de residuos se ampliará el servicio puerta a puerta destinado al sector hostelero con un equipo adicional en turno de tarde. El Plan de Choque también prevé incrementar el vaciado de papeleras para evitar desbordes, especialmente durante las tardes en la zona centro, y revisar a diario los entornos de los contenedores.

Entre los espacios emblemáticos, la Explanada pasará a fregarse todos los días de la semana. Hasta ahora este servicio se realizaba de lunes a sábado, mientras que el nuevo dispositivo incluirá también los domingos. El barrido motorizado en el entorno de los castillos seguirá el mismo criterio y se prestará de lunes a domingo durante el verano.

El refuerzo pretende también responder a la aparición de manchas en calles y plazas, un problema que se acentúa en verano por la falta de lluvias y los episodios de calima. Para ello se incorporarán nuevas zonas de fregado y decapado a la programación ordinaria, más allá del centro. La entrada de los nuevos operarios permitirá además reorganizar la semana de trabajo de la plantilla y establecer descansos de 48 horas.

El concejal de Limpieza Viaria y Gestión de Residuos, Rafael Alemañ, defiende que las medidas comenzarán a notarse durante las próximas semanas y reconoce las quejas existentes sobre el estado de la ciudad. El edil asegura que el refuerzo busca mejorar aquellos aspectos del servicio que presentan más carencias mediante nuevos medios humanos y materiales, aunque reclama también la colaboración ciudadana.