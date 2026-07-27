El centro de Alicante también es refugio para los sintecho

«Con los precios que hay para alquilar, ¿cómo no va a haber cada vez más personas en la calle?». La pregunta se la hace Manuel López, un alicantino de origen mexicano que acumula 42 años en la ciudad y que desde hace algo menos de un año duerme en la parte trasera de la plaza 25 de Mayo, la del Mercado Central, cercana a la calle Pintor Velázquez con un grupo de personas que ha ido aumentando en los últimos meses.

Su testimonio coincide con el de muchas otras personas condenadas a dormir al raso en plena ola de calor. Si esta imagen de pobreza es habitual en diversos barrios de Alicante, en el centro de la ciudad tampoco es una rareza contemplarla. El propio López trabajaba de camarero, fue al paro, sufre problemas en los pies y cobra una pensión de 480 euros. «Tengo que elegir entre comer o una habitación, no puedo tener las dos cosas».

Personas sin hogar duermen frente al Mercado Central. / Pilar Cortés

Otra persona que duerme en el centro es Isidoro Barba, natural de Murcia, que pernocta frente a un establecimiento en la calle Poeta Vila y Blanco. Lleva 12 años en la calle tras haberse quedado sin trabajo. A sus 73 años cobra una pensión no contributiva que le da para «sobrevivir». «A veces recurrimos a albergues, otras dormimos en la calle... no tenemos recursos, pero por suerte no tenemos problemas con los vecinos», afirma.

Uno de los lugares más concurridos de la ciudad es la avenida Maisonnave. A la altura de la plaza de la Estrella, junto a un centro comercial, duerme Pawel Rozicky al lado de su pareja y de amigo al que considera su «hermano». Los tres son polacos y han llegado a Alicante después de 16 años en Málaga. «Me siento español muy puro», dice esta persona sin hogar, que ha trabajado la mayor parte de su vida como cocinero.t

Un ciudadano se tumba frente a un establecimiento en la calle Poeta Vila y Blanco. / Pilar Cortés

Rozicky, que reconoce su alcoholismo porque «engañar a las personas no es bueno», cobra el ingreso mínimo vital y dispone de papeles. Y aunque admite que si situación «es muy desagradable», agradece que «la gente ayuda mucho si se le habla con educación».

A unas decenas de metros, en la avenida Óscar Esplá, duerme Kardad Abdelkabir, un ciudadano marroquí que descansa en un banco acompañado de un carro con enseres y que se entretiene viendo vídeos de la selección de fútbol de su país. «Cada mes me roban el móvil», critica quejándose de la inseguridad. Según explica, ha trabajado en sectores como el de la aceituna o la vendimia, y se sigue «buscando la vida» como puede, a la espera de encontrar nuevas maneras de obtener ingresos.

Tres personas descansan junto a un centro comercial en la plaza de la Estrella. / Pilar Cortés

Otro de los lugares en los que se concentran personas sin hogar, a veces más de una decena, es la plaza Séneca. Una de ellas es Johannes Wigngaarden, holandés que llegó a Alicante con la intención de quedarse, aunque no encuentra trabajo. Se ha dedicado, explica, al sector de la logística, y viaja «por todo el mundo», habiendo conocido países como Colombia, Portugal, Malta o Bulgaria. «Ahora estoy aquí, buscando trabajo, pero me han robado mis pertenencias y no puedo hacer nada».

En otros lugares como la plaza Calvo Sotelo, la Rambla o el paseo de Canalejas también se concentran personas durmiendo al raso.

Falta de actuación

El incremento de personas que han hecho de las calles sus respectivos hogares ha sido identificado por las entidades sociales. Natalia Araújo, de Reapsha, la Red de Entidades para las Personas Sin Hogar de Alicante, afirma «tener conocimiento de la situación». «Atendemos cada vez a más gente, y el Ayuntamiento conoce perfectamente la situación, porque se le ha trasladado de muchas maneras». Sin embargo, explica, la respuesta desde la máxima institución municipal es que «hay un protocolo y unas plazas limitadas en el CAUS», el Centro de Acogida y Urgencias Sociales, ubicado en la avenida Doctor Jiménez Díaz.

La plaza Séneca, con gente durmiendo. / Pilar Cortés

Según señala, el cambio que experimentó este centro hace dos años, cuando «pasó de ser un lugar específico para personas sin hogar a un centro de atención de urgencias sociales, donde se atienden afectados por otros fenómenos», ha provocado que «haya menos capacidad de acogida para las personas sin hogar, ya que hay menos plazas». «Y si a eso le suma más personas durmiendo en la calle, el resultado es evidente». Recuerda, además, que el antiguo CAI, Centro de Atención e Integración de Personas Sin Hogar, «también era insuficiente».

Esta voz relaciona la situación de pobreza con la dificultad de acceso a la vivienda, y apunta también que la falta de actuación del Ayuntamiento de Alicante ha derivado en la constitución de las «mesas contra la exclusión social».

Un hombre duerme junto a un cajero en la Rambla. / Pilar Cortés

Es la respuesta a la ausencia de la Mesa del Sinhogarismo que se pidió crear en el pleno del Ayuntamiento en septiembre del año pasado y que se aprobó con los votos del PP, del PSOE y de Vox, grupo que llevó la propuesta al pleno. Dicho órgano aún no se ha constituido pese a la insistencia de entidades vecinales y solidarias. Miguel Ángel Gracia, de la Asociación de Vecinos del PAU 2, lamenta que «la situación se ha desbordado, los vecinos están alarmados y la gente que duerme en la calle necesitan recursos y zonas en las que poder descansar y comer».

Un banco ocupado por un ciudadano en la plaza Calvo Sotelo. / Pilar Cortés

Ante este escenario, las mesas contra la exclusión social se han constituido con la voluntad de aglutinar entidades vecinales, cívicas y personas a título individual para abordar el problema. «Es una mesa comunitaria y participativa para plantear intervenciones en las calles y ayudar a las personas sin hogar». Según Natalia Araújo, hasta ahora se han celebrado tres reuniones y la próxima se hará en septiembre. «Si el Ayuntamiento está ausente la ciudad tiene que sumar fuerzas, hay mucha preocupación sobre temas como el sinhogarismo o la dificultad de acceder a la vivienda», constata.

Desde la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Alicante, dirigida por Begoña León, aseguran que la Mesa del Sinhogarismo «se está conformando y estará formada por policía, entidades y concejales», y dicen estar «barajando la primera semana de septiembre para su constitución». Y en cuanto a la acumulación de personas sin hogar en las calles, defienden el servicio del CAUS, que ha habilitado el gimnasio para acoger más gente, y «los equipos de calle que prestan asistencia in situ».