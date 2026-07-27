La comisión de Les Naus de Alicante pone el foco en Plusvalías: la comisión cita a cinco funcionarias

Cinco funcionarias de Plusvalías, llamadas a comparecen en la comisión de Les Naus. La comisión municipal que investiga el caso de las viviendas protegidas de Les Naus volverá a reunirse este viernes con la comparecencia de cinco funcionarias del departamento de Plusvalías del Ayuntamiento de Alicante. Será una sesión marcada por la ausencia de los grupos de la izquierda, que la pasada semana abandonaron el órgano de investigación tras la incomparecencia del alcalde, Luis Barcala, y anunciaron que no volverán a participar en sus trabajos.

La nueva ronda de comparecencias se centrará en uno de los departamentos que ha cobrado especial relevancia durante la investigación del escándalo. Los técnicos de Plusvalías se sitúan en el foco después de que Vox sostuviera en el pleno del pasado mes de febrero que el gobierno del PP conocía la identidad de algunos propietarios de las viviendas protegidas desde 2025, antes de la fecha reconocida públicamente por el equipo de gobierno (15 de enero en Patrimonio y doce días después, el alcalde), cuando el escándalo fue destapado en 29 de enero de 2026 por INFORMACIÓN.

Cinco comparecencias

La sesión, convocada para las 10.00 horas del viernes, debería contar con las declaraciones de cinco funcionarias que intervinieron en la tramitación de las liquidaciones de plusvalías del edificio de Les Naus. En concreto, comparecerán la jefa del departamento de Gestión de Plusvalías, una administrativa y tres auxiliares administrativas que participaron en la gestión de estos expedientes.

Su comparecencia, en caso de producirse, cobra especial relevancia porque este departamento ya fue objeto de una investigación interna impulsada por el propio alcalde tras estallar el caso. En marzo de este año, Barcala ordenó abrir diligencias para esclarecer si desde el Ayuntamiento se había producido una filtración de información relacionada con las adjudicaciones de viviendas protegidas a personas vinculadas al PP.

En el marco de esa investigación, se interrogó de forma individual a los trabajadores que habían accedido a los expedientes de Plusvalías para conocer el motivo de las consultas realizadas a los archivos municipales, al sospechar que la información publicada podía haberse difundido desde el propio Consistorio.

La polémica sobre las fechas

La gestión de las plusvalías ha sido también uno de los principales argumentos utilizados por la oposición para cuestionar la versión ofrecida por el equipo de gobierno del PP sobre cuándo tuvo conocimiento de la situación de la entonces concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, adjudicataria de una vivienda en Les Naus.

La portavoz de Vox, Carmen Robledillo, defendió durante el pleno del mes de febrero que el recibo correspondiente a la plusvalía de la exconcejala de Urbanismo había entrado en el Ayuntamiento a mediados de 2025, por lo que acusó al gobierno municipal de haber ocultado la fecha real en la que conoció esa información. "Ustedes han mentido, no se enteraron en 2026, sino en 2025", reprochó entonces al ejecutivo de Barcala.

Sin la izquierda

La sesión volverá a celebrarse sin la participación del PSOE, Compromís y Esquerra Unida-Podemos, que decidieron abandonar la comisión el pasado viernes tras la ausencia del alcalde, quien había comunicado previamente que no acudiría a comparecer. Las formaciones progresistas consideran que el órgano ha perdido su sentido y anunciaron que trasladarán el debate al pleno municipal, donde volverán a intentar sacar adelante una reprobación del alcalde al considerar que: "La negativa del alcalde a someterse a las preguntas de los grupos municipales constituye un grave incumplimiento de sus obligaciones políticas de transparencia, rendición de cuentas y respeto a los órganos de control del Pleno".

Por su parte, Vox optó por mantenerse en la comisión alegando "respeto" al órgano de investigación. Su portavoz, Carmen Robledillo, evitó entonces pronunciarse sobre la petición de dimisión y reprobación planteada por la izquierda, una posición que mantiene sin aclarar antes de esta nueva sesión.