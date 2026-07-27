La Federació de Fogueres se come sus ahorros tras un nuevo ejercicio con más gasto en actos y convivencias

Un año "complicado de gestionar" en el plano económico. Así resume la Federació de les Fogueres de Sant Joan el ejercicio 2025-2026, que vuelve a cerrar con un balance negativo de 27.623 euros. Un resultado que deja prácticamente agotado el superávit acumulado por la entidad, que pasa de los 29.629 euros con los que inició el ejercicio a apenas unos 2.000 euros. El incremento del gasto en algunos de los principales actos del calendario festero, como la Gala de Candidatas, el certamen artístico, las convivencias o la Elección de la Bellea del Foc, ha sido el principal motivo de este desequilibrio.

El presidente de la Federació, David Olivares, calificó la gestión económica del ejercicio como "muy complicada", aunque defendió que el incremento del gasto responde tanto a la mejora de varios eventos como al aumento de las ayudas destinadas a las comisiones y a la asunción de nuevos servicios que no estaban previstos inicialmente.

Uno de los principales factores que disparó los costes fue la Gala de Candidatas, celebrada por primera vez en la Rambla. La nueva ubicación, que la Federació quiere mantener de cara a las próximas Hogueras, elevó el coste del acto por encima de los 39.000 euros, frente a los 32.000 previstos inicialmente.

El balance presentado muestra un pendiente de cobro de 347.670 euros de subvenciones y patrocinadores

Un año de gastos

De forma similar, también aumentó la inversión en la Elección de la Bellea del Foc, tanto en su edición adulta como infantil, cuyo presupuesto pasó de los 110.000 euros previstos a más de 118.000. Pese a que el cambio en la distribución del escenario permitió incrementar la asistencia en casi un millar de espectadores y elevar los ingresos hasta superar los 72.000 euros, la recaudación no fue suficiente para cubrir el coste del evento.

Las convivencias también registraron un incremento del gasto. Las convivencias infantiles, que continúan apostando por un formato cada vez más similar al de las adultas, pasaron de una previsión de 17.000 euros a superar los 20.000, mientras que las convivencias adultas elevaron su presupuesto desde los 108.000 hasta los 122.000 euros.

A ello se suman otros actos que también superaron las previsiones. El certamen artístico pasó de un presupuesto inicial de 26.000 euros a unos 32.000 euros. Asimismo, la Arribada del Foc prácticamente duplicó su coste previsto, al pasar de 8.000 a más de 15.500 euros, y el Coso Multicolor volvió a situarse por encima de lo presupuestado, con un gasto superior a los 47.000 euros frente a los 38.000 inicialmente previstos.

No todos los actos, sin embargo, incrementaron su coste. El desfile folklórico cerró el ejercicio con un gasto cercano a los 27.000 euros, por debajo de los 35.000 presupuestados. También las proclamaciones de las Belleas del Foc, tras regresar al Teatro Principal, redujeron su coste y no superaron los 20.000 euros previstos.

Ingresos que no compensan

En el capítulo de ingresos, la Federació logró mejorar algunas de sus principales fuentes de financiación, aunque ese incremento no fue suficiente para equilibrar las cuentas. Los patrocinadores aportaron 43.000 euros más que el ejercicio anterior, hasta alcanzar los 291.050 euros, mientras que también aumentó la recaudación obtenida por la propia entidad gracias a la Elección de la Bellea del Foc (72.000 euros), el certamen artístico (63.000 euros) y las proclamaciones (14.000 euros.).

Sin embargo, otros eventos no respondieron a las expectativas. El Fogueres Fest volvió a quedarse por debajo de las previsiones por segundo año consecutivo y cerró con unos ingresos de 9.900 euros, frente a los 12.000 presupuestados.

En total, la Federació cerró el ejercicio con más de 1.077.000 euros de gastos. El presidente de la entidad festera, David Olivares, atribuyó parte de las dificultades al actual sistema de cobro de las subvenciones, que obliga a la entidad a adelantar importantes cantidades de dinero. Las cuentas reflejan un pendiente de pago de 347.488 euros y otro pendiente de cobro de 347.670 euros.

"La gestión económica del ejercicio ha sido muy complicada pero llegaremos al centenario con más fuerza que nunca. Estamos trabajando ya en el próximo año porque tenemos la ilusión intacta. De hecho, una de las propuestas será negociar el cobro de las subvenciones porque es lo que más nos ha lastrado estos meses, creo que podemos buscar una fórmula que nos ayude a simplificar los procesos y que los proveedores lo tengan un poco más fácil”, apuntó Olivares.

Asimismo, aseguró que el balance será explicado con detalle durante la próxima asamblea para que los asociados dispongan de toda la información sobre el estado de las cuentas.