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Fiestas

El gastroenterólogo Enrique de Madaria, pregonero en las fiestas del Raval Roig

El reconocido especialista recorrió el barrio junto a los vecinos de mayor edad para revivir su memoria y sus raíces

La 'Poalà' de las fiestas del Raval Roig en Alicante.

La 'Poalà' de las fiestas del Raval Roig en Alicante. / Jose Navarro

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Andrés Herrero Gutiérrez

Andrés Herrero Gutiérrez

Alicante

La Comisión de Fiestas del Raval Roig ha anunciado este lunes el nombramiento del médico gastroenterólogo Enrique de Madaria Pascual como pregonero de las Fiestas, que se celebrarán del 4 al 8 de septiembre en honor a la patrona del barrio, la Virgen del Socorro. El doctor De Madaria es una "figura de referencia internacional en la medicina y referente alicantino tanto por su trayectoria investigadora como por su cercanía y calidad humana", según un comunicado de la Comisión. De Madaria inaugurará unas fiestas que cuentan con más de 180 años de historia a las faldas del Benacantil.

Un paseo por la memoria viva del Raval Roig

El nombramiento tuvo lugar tras un emotivo encuentro celebrado el pasado viernes. Varios miembros de la Comisión de Fiestas han acompañado al Dr. Enrique de Madaria y a su esposa, M.ª Jesús Molina Cimadevilla, en un emotivo recorrido por el antiguo y pintoresco barrio marinero. Durante el paseo, los comisionados de mayor edad han ejercido de guías excepcionales, compartiendo con el matrimonio recuerdos de antaño, comercios tradicionales ya desaparecidos, anécdotas populares y el emotivo homenaje a tantos vecinos que moldearon la identidad de la zona.

Enrique de Madaria (que sostiene la distinción) con la Comisión de Fiestas del Raval Roig.

Enrique de Madaria (que sostiene la distinción) con la Comisión de Fiestas del Raval Roig. / INFORMACIÓN

"Este encuentro ha servido para afianzar el vínculo entre el pregonero y el barrio, sumergiéndolo de lleno en la cultura, el arraigo y el sentimiento de pertenencia que caracterizan al Raval Roig", señala la nota. "Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento al doctor Enrique de Madaria Pascual por haber aceptado este nombramiento y por la cercanía, el cariño y la ilusión que nos transmitió durante nuestro encuentro. Estamos convencidos de que ofrecerá un pregón inolvidable, cargado de sensibilidad y amor por nuestras raíces", ha destacado la Comisión de Fiestas. El año pasado la pregonera fue Cristina García Garri, concejala de Infraestructuras del Ayuntamiento de Alicante.

Excelencia científica y compromiso social

Licenciado y Doctor en Medicina por la Universidad Miguel Hernández de Elche, con formación de especialidad en el Hospital General Universitario de Alicante, el Dr. Enrique de Madaria Pascual posee más de dos décadas de reconocida trayectoria asistencial, docente e investigadora. Ha presidido la Asociación Española de Gastroenterología (AEG) y la Asociación Española de Pancreatología (AESPANC), es codirector de programas formativos en la Universidad de Harvard y ponente habitual en centros de vanguardia mundial como la Clínica Mayo, Cleveland Clinic o el Hospital Johns Hopkins.

Autor de más de 100 artículos en publicaciones de la talla de The New England Journal of Medicine, entre sus numerosos reconocimientos destacan el United European Gastroenterology Research Prize 2024 (máximo galardón europeo en su especialidad) y el Top Doctors Award. Destaca su labor divulgativa y su compromiso social al ser el fundador de la Carrera de las Ciudades Contra el Cáncer de Páncreas.

Tradición, pólvora y comunidad

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Desde la tradicional despertà hasta los actos comunitarios y religiosos, el barrio invita a todos los alicantinos, visitantes y amigos a sumarse a sus jornadas festivas y a acompañar al doctor De Madaria en la lectura de un pregón "que promete emocionar a todo el vecindario", señala la nota.

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