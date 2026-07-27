El Gobierno inicia los trabajos de limpieza en la zona del futuro Parque Central de Alicante

Desbroces y otras actuaciones de adecuación. Este lunes el Parque Central de Alicante ha vivido los primeros trabajos de limpieza desde que el ministro de Transportes, Óscar Puente, se comprometiera con vecinos de la zona a llevar a cabo estas tareas tras una reunión.

Aquel encuentro se produjo el pasado 29 de junio, y fue consecuencia de la presión vecinal después de que el pasado mes de abril el Ministerio, el Ayuntamiento y la Generalitat protagonizaran un acto conjunto en la casa consistorial para presentar el proyecto del Parque Central, una demanda que se alarga desde hace más de dos décadas y con cuya construcción se han comprometido las tres instituciones citadas.

Según ha expresado por redes sociales el ministro, la limpieza en la zona del futuro Parque Central se ha iniciado “hoy mismo”, en referencia a este lunes 27 de junio, y se trabaja “para retirar el material ferroviario en desuso y en otras actuaciones para recuperar el entorno”. Puente ha difundido este mensaje haciéndose eco de una publicación anterior, precisamente del 29 de junio, aludiendo a la reunión que mantuvo aquél día con los vecinos de la zona colindante al futuro parque, que afectará a los barrios de Benalúa, Alipark, La Florida, Ciudad de Asís y el PAU 1.

Según informan desde ADIF, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, la entidad dependiente del Ministerio propietaria de los terrenos en los que se construirá el futuro Parque Central, se están llevando a cabo “trabajos de desbroce y limpieza en el perímetro de los pasos peatonales del ámbito de la OI/2 de Alicante” y con “anchura de hasta dos metros de profundidad”, además de actuaciones como “recogida del desbroce y retirada al vertedero”.

A su vez, informan de la “retirada de material ferroviario en desuso” que “proviene de algunas obras ejecutadas por ADIF y de las obras del TRAM actualmente en curso”. También hablan de la retirada de “residuos” y de la “limpieza de la vegetación de un ámbito aún pendiente de consensuar con el objeto de destinar los recursos a las zonas más cercanas a las edificaciones”.

Entre los aspectos pendientes está la “limpieza del cauce del canal de agua que pasa” por los terrenos de la OI/2, sobre las que “se está analizando la titularidad del canal para poder abordar la limpieza”; el “arreglo del vertido de aguas de la estación de bombeo”, la “limpieza de los entornos de los pasos peatonales”, cuya ejecución ya se habría contratado y se “iniciará en los próximos días”; y la “prolongación de los pasos peatonales” en la conexión con la calle Deportista César Porcel. En este último caso, “el Ayuntamiento quedó en analizar la titularidad de ese tramo de la calle para ejecutar la actuación” si fuera del propio consistorio, aseguran desde el ministerio.

El proyecto del Parque Central fue presentado en abril por el ministerio, el Ayuntamiento y la Generalitat como una de las actuaciones urbanas más transformadoras de Alicante. El proyecto plantea un soterramiento parcial de las vías, hasta cinco pasos peatonales para coser barrios como Benalúa y San Blas y una inversión global anunciada de 420 millones. El objetivo es firmar el convenio antes de final de año y que empiece la cuenta atrás definitiva para Alicante disponga de un espacio al aire libre para el uso de la ciudadanía y con valor medioambiental.