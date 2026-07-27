La izquierda defiende la reprobación a Barcala por su plantón a la comisión de Les Naus en Alicante: "Constituye un grave incumplimiento de sus obligaciones políticas"

"La negativa del alcalde a someterse a las preguntas de los grupos municipales constituye un grave incumplimiento de sus obligaciones políticas de transparencia, rendición de cuentas y respeto a los órganos de control del Pleno". Este es uno de los acuerdos que la izquierda ha incluido en la propuesta de declaración institucional para reprobar al alcalde, Luis Barcala, al considerar que sigue sin aclarar cuestiones que consideran esenciales sobre el caso Les Naus tras no acudir el pasado viernes a la comisión municipal.

De esta forma, los tres grupos proponen para este jueves una declaración institucional, por la vía de urgencia, después de que Barcala rechazara comparecer el pasado viernes ante la comisión municipal creada con el voto de todos los concejales, incluidos los del PP, para investigar el caso desvelado por este diario a finales de enero. La oposición interpreta esa decisión como un incumplimiento de sus obligaciones de transparencia y rendición de cuentas, por lo que, además de reprobar su actuación, pedirá su dimisión. La iniciativa vuelve a dejar la decisión en manos de Vox, que todavía no ha aclarado cuál será el sentido de su voto. Los ultras han pasado de pedir con contundencia la dimisión de Barcala a librarle días después del primer intento de reprobación impulsado por la izquierda, en el pleno ordinario de febrero.

En el texto registrado para su debate en la sesión de este jueves, el PSOE, Compromís y Esquerra Unida-Podemos recuerdan que la comisión de investigación fue creada por unanimidad el pasado 5 de febrero con el objetivo de evaluar los procedimientos seguidos en las promociones de vivienda pública sobre suelo municipal, especialmente en el residencial Les Naus, y determinar las posibles responsabilidades políticas derivadas de este caso.

Las explicaciones que reclama la oposición

Los tres grupos de izquierdas consideran que la comparecencia del alcalde era imprescindible porque existen cuestiones que únicamente él puede responder. Entre ellas, sitúan la fecha exacta en la que tuvo conocimiento de que Rocío Gómez formaba parte de la cooperativa Residencial Les Naus y tenía adjudicada una vivienda, si el ahora exconcejal Antonio Gallego le informó de la conversación que mantuvo con la edil en julio de 2024 sobre esa circunstancia y las razones por las que posteriormente se modificaron las competencias de la entonces responsable de Urbanismo, así como si esa decisión estuvo relacionada con su participación en la promoción.

La oposición también reclama explicaciones sobre la reunión mantenida por Barcala y la concejala de Urbanismo con el representante de la empresa gestora de la cooperativa, que el alcalde niega tras las afirmaciones del gestor de la cooperativa, cuándo conoció Alcaldía las advertencias emitidas por Patrimonio sobre posibles conflictos de intereses y qué actuaciones se llevaron a cabo entre el 15 y el 28 de enero de 2026. Asimismo, pide aclarar si el alcalde conocía la decisión de eliminar del informe inicial de Patrimonio los nombres y cargos de las personas vinculadas al Ayuntamiento.

Para los tres grupos, todas estas cuestiones afectan a decisiones adoptadas desde Alcaldía y no pueden ser sustituidas por informes administrativos, referencias a actuaciones judiciales o declaraciones públicas, sino que requieren una explicación política directa del alcalde.

Reprobación y petición de dimisión

La declaración institucional recuerda que Barcala estaba citado para comparecer el 24 de julio, pero comunicó previamente su voluntad de no asistir al entender que no tenía nuevas explicaciones que ofrecer. A juicio del PSOE, Compromís y Esquerra Unida-Podemos, esa decisión no responde a una imposibilidad objetiva, sino a una decisión política de evitar las preguntas de los grupos municipales.

Por ello, la iniciativa propone reprobar políticamente al alcalde por su incomparecencia, declarar que ha incumplido sus obligaciones de transparencia, rendición de cuentas y respeto a los órganos de control del pleno, e instarle a asumir la máxima responsabilidad política presentando su dimisión. Además, solicita que el acuerdo, si sale adelante, se publique íntegramente en el Portal de Transparencia y en los canales institucionales del Ayuntamiento.

La propuesta llega después de que los grupos de la izquierda abandonaran la última sesión de la comisión tras la ausencia del alcalde. Por su parte, Vox, que llegó a exigir la renuncia del regidor por partida doble, se convierte en la única agrupación que continuará participando, junto al PP, en las próximas reuniones previstas. A la siguiente cita, prevista para el último viernes de julio, se citarán a técnicos de Plusvalías, a raíz de la polémica que surgió por las acusaciones de Vox de que el gobierno municipal conocía la identidad de los propietarios antes de lo admitido.