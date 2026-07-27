Los migrantes admitidos a trámite en la provincia de Alicante que ya trabajan: “si me regularizan, me darán las 40 horas laborales que sueño”

Paula Jiménez, de 42 años, vive con su hijo Luis Carlos, de 23, en casa de la hermana de ella en el municipio de Elche. En ese piso pequeño conviven los tres desde que madre e hijo llegaron en diciembre de 2025 desde la ciudad de Cali, en Colombia, de donde proceden. “Es muy difícil encontrar una habitación o un piso si no tienes la documentación en regla”, explica al teléfono. “Ahora que trabajo con un primer sueldo, esperamos buscar una habitación e independizarnos”, explica.

Paula Jiménez trabaja en una empresa de limpieza con un contrato de 20 horas semanales. La Administración le ha otorgado un NIE (Número de Identidad de Extranjero) provisional que le otorga permiso de trabajo y de residencia. La empresa la ha contratado de prueba durante mientras se resuelve su solicitud de regularización que ha sido admitida a trámite. Lo mismo ocurre con los demás protagonistas de este reportaje. Si la resolución es favorable, se les otorgará el permiso de un año de residencia y de trabajo.

Paula Jiménez, que espera la resolución definitiva de su solicitud, en Elche. / Héctor Fuentes / HECTOR FUENTES

Jiménez, que es madre soltera, tiene dos nietas, una de cada hijo. Su hija Daniela, de 28 años, vive en Colombia. “Quiero traerlos conmigo”, señala. Jiménez cobra 900 euros al mes, pero si le hacen el contrato de jornada completa cobrará 1.300.

“Es muy difícil encontrar una habitación o un piso si no tienes la documentación en regla” Paula Jiménez — Migrante

“En Colombia me dedicaba a la limpieza, pero no tenía oportunidades como sí las puedo tener aquí”, asegura. “Si me regularizo, me darán las 40 horas que sueño”, clama.

Jiménez ha recibido la ayuda de la ONG Elche Acoge a la que incide en reconocer y calificar como “los mejores profesionales". Las cuatro voces de esta historia viven en Elche y han recibido el apoyo de esta organización.

“Sin papeles, la gente te trata mal”

“Si no te vas, te vas a matar como tu padre”, le dijeron en Senegal a Issa Coulibaly, que prefiere no detallar la difícil situación que vivió en su país. Coulibaly llegó a Tenerife en una patera en febrero de 2023 y la situación de violencia vivida en su lugar de origen le llevó a solicitar asilo.

El ministerio del Interior concede este derecho a quienes por miedo a ser perseguidos por su raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, género, orientación sexual o identidad sexual se encuentran fuera de su país.

Coulibaly trabaja ahora en un almacén de cerezas en Elche. Allí interviene en el volcado de la fruta en la línea de producción y la empaqueta para su posterior comercialización. Trabaja desde hace dos meses en esta empresa desde que le admitieron a trámite la solicitud de regularización. Anteriormente ya trabajó para esta casa gracias a la tarjeta roja que consiguió con la solicitud de asilo, un documento que autoriza a trabajar. Cuenta que durante ocho meses trabajó de temporero en una campaña de la granada.

“La policía te pregunta cuando eres de otra parte si tienes papeles y si puedes sacarlos” Issa Coulibaly — Migrante

“La policía te pregunta cuando eres de otra parte si tienes papeles y si puedes sacarlos”, señala, aunque explica que a él no le ha ocurrido. “Sin papeles la gente te va a tratar muy mal”, señala.

Todo la vida

Jonathan Larumbe, de 33 años, era policía de la provincia de Buenos Aires antes de emigrar a España. Cuando se instaló hace un año trabajó de forma irregular en la construcción donde cobraba 1.000 euros al mes y le pagaban por semana. “Trajimos el dinero desde Argentina y alquilamos un piso en Elche”, recuerda. Llegó a España con su mujer y sus hijos de 3 y 10 años. “Pagábamos 800 euros por el piso”, señala.

“Nos hicieron contrato temporal de seis meses” en el piso y al momento de renovar el contrato decidimos buscar otro a largo plazo. Larumbe cree que la vivienda es uno de los principales problemas de no tener papeles porque “te piden meses de adelanto y depósito”. Larumbe ahora trabaja en una empresa audiovisual de montaje y eventos.

Ibrahim Sayed, egipcio de 34 años, conoce los mercadillos de Elche, Torrevieja, Benidorm o Alicante. Durante dos años se ha buscado la vida vendiendo y cobrando 20 euros al día. Sayed es ahora camarero y recepcionista en un restaurante de Santa Pola y quiere “dinero limpio para dormir tranquilo”.

Ibrahim Sayed, en Elche con el polo de la empresa para la que trabaja. / Jose Navarro

“España, dame papeles, respeto, buena vida” Ibrahim Sayed — Migrante

“Quiero estar toda la vida en España”, asegura. “España, dame papeles, respeto, buena vida”. Sayed, que tiene diez hermanos en Egipto, quiere trabajar para ayudar a su familia. Este hombre comparte en Elche un piso con seis personas, que solo tiene un cuarto de baño, por el que paga 200 euros al mes.

En Egipto, Sayed trabajaba de recepcionista en un hotel y “toda” su vida se ha dedicado al turismo en la ciudad de Guiza y asegura saber árabe, inglés, ruso, italiano y español.

El 70%, admitidos a trámite

El 70% de los 1,2 millones de migrantes que han solicitado la regularización han sido admitidos a trámite, según explicó este jueves Elma Saiz, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. “Más de 28.700 personas que se han acogido a la regularización están trabajando” en la Comunidad Valenciana, destacó Saiz en su cuenta de X la semana pasada.

El número de solicitudes presentadas desbordó las previsiones del Gobierno, que esperaba 750.000, de las que serían definitivas 500.000. La regularización extraordinaria impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, del PSOE, ha contado con el apoyo de la Iglesia Católica y la CEOE; y con la oposición del Partido Popular y Vox.

El proceso cuyo plazo de presentación de solicitudes terminó el 30 de junio, solo ampara a personas que residían en España antes del 1 de enero de 2026. Otro requisito para obtener los permisos es haber estado en España ininterrumpidamente durante los cinco meses anteriores en el momento de presentar la solicitud de autorización de residencia; carecer de antecedentes penales en España y en los países en los que haya residido durante los cinco últimos años anteriores a la fecha de entrada en España; o no representar una amenaza para el orden público, la seguridad o salud pública.

Alicante es la provincia de España con más migrantes por habitante, según un informe de ASTI, la Asociación de Solidaridad con los Trabajadores Inmigrantes, con datos de enero de 2024 extraídos del INE, la Seguridad Social y la conselleria de Educación. La provincia es la cuarta de España con más migrantes latinoamericanos por habitante. Reino Unido, Marruecos, Colombia y Ucrania eran en 2025 las nacionalidades mayoritarias entre los migrantes en la provincia de Alicante, según un informe de la Cámara de Comercio.