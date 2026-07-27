Los objetivos de la limpieza en Alicante: más barrido, menos manchas en el suelo y control de los contenedores

Más frecuencia de barrido en los barrios, equipos específicos contra las manchas incrustadas y una atención especial a los entornos de los contenedores. Son los tres principales objetivos que se ha marcado el Ayuntamiento de Alicante para tratar de mejorar un servicio de limpieza que sigue acumulando quejas vecinales y cuya ampliación comenzará a medirse en las próximas semanas.

El refuerzo incorporado al contrato con Netial suma más de cien trabajadores, nuevos equipos y una reorganización de los turnos. La plantilla que hasta ahora trabajaba seis horas y media de lunes a viernes pasará a estar siete horas y media en la calle, mientras que las nuevas incorporaciones permitirán mantener servicios específicos durante los sábados y domingos.

El primer efecto debería notarse en el barrido manual. En Carolinas Bajas, Benalúa y Altozano, tres de los barrios con mayor demanda, la frecuencia pasará de tres a seis veces por semana. También se pondrán en marcha equipos motorizados por las tardes, una vez concluya el turno ordinario de mañana, para recorrer el centro y los barrios en busca de puntos concretos que hayan quedado sin atender.

El concejal de Limpieza, Rafael Alemañ, define este dispositivo como una forma de “ir a buscar el fallo”. Los pequeños vehículos estarán equipados con soplador, aparato portátil de hidrolimpieza, cubo, recogedor y escoba. La intención es actuar con mayor rapidez sobre papeleras, plazas, zonas comerciales y espacios donde se concentre suciedad después del paso de los equipos ordinarios.

Los entornos de los contenedores son uno de los puntos críticos de la limpieza en Alicante Rafael Alemañ — Concejal de Limpieza de Alicante

El segundo frente serán las manchas del pavimento, uno de los problemas más visibles en plazas y calles. Los nuevos equipos de hidrolimpieza tendrán asignadas zonas concretas y deberán centrarse en puntos como los bajos de las papeleras, los juegos infantiles, las áreas de gimnasia para mayores y otros espacios donde la suciedad termina incrustada por la falta de lluvias y el uso continuado.

Alemañ admite, no obstante, que el cambio no será inmediato. “¿Eso quiere decir que la semana que viene no va a haber manchas en Alicante? No, esto es lento”, reconoce. El contrato incorpora más de cinco millones de euros anuales para estas mejoras, una cantidad que se mantendrá en los próximos ejercicios e incluye el tratamiento específico del pavimento.

Los entornos de los contenedores completan el triángulo de prioridades. El responsable municipal los considera uno de los puntos críticos de la limpieza en Alicante y los describe como un “imán de atracción de suciedad”. El dispositivo prevé reforzar su revisión, retirar residuos acumulados alrededor y aumentar también la limpieza y el vaciado de papeleras.

La ampliación del servicio alcanzará además a espacios con una elevada afluencia. La Explanada pasará a fregarse también los domingos, mientras que el barrido motorizado en los castillos se prestará todos los días durante el verano. En la playa de de San Juan, Urbanova y el resto de arenales se intensificarán los medios durante la temporada alta, de acuerdo con la estacionalidad prevista en el contrato.

Las manchas no desaparecerán de una semana para otra, porque este proceso será lento Rafael Alemañ — Concejal de Limpieza de Alicante

El gobierno de Luis Barcala también quiere endurecer la respuesta frente a quienes depositan bolsas de basura fuera del horario permitido. Alemañ combina la apelación a la colaboración ciudadana con el anuncio de una mayor firmeza policial. “Hay personas que son negacionistas y siguen echando su bolsa de basura a las ocho de la mañana. Hasta que les multen tres veces, que lo harán”, advierte.

Esa vigilancia podría contar próximamente con una nueva herramienta. El ejecutivo local prepara la incorporación de funciones en la aplicación Tú haces Alicante para que los ciudadanos puedan comunicar incidencias en tiempo real y recibir respuesta. El concejal defiende que estas alertas pueden servir como “ojos en la calle”, aunque pide valorar no solo la fotografía inicial de un contenedor desbordado, sino comprobar si el problema continúa 24 horas después.

El control sobre Netial recaerá en el equipo municipal de inspección. Los funcionarios no supervisarán cada zona todos los días, algo que Alemañ considera imposible, sino que realizarán comprobaciones periódicas sobre el estado de la vía pública, el personal y los medios adscritos al contrato. Sus informes llegarán al jefe de servicio y, en función de la gravedad, podrán derivar en requerimientos o sanciones a la concesionaria.

Entre las cuestiones todavía abiertas figura la instalación de aseos públicos en parques infantiles, donde la ausencia de servicios provoca que algunos menores orinen en zonas verdes o junto a los contenedores. Alemañ asegura que el equipo de gobierno estudia distintas alternativas, aunque evita avanzar una solución concreta. Mientras tanto, reconoce que recurrir a esencias para disimular el olor no resuelve el problema de fondo: “Eso al final es disfrazar”.