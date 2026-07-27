Así es uno de los parques más grandes y desconocidos de Alicante: pistas de skate, palmeras, lagos y hasta una cascada

Alicante suele mirar al mar cuando busca planes al aire libre. Sus playas, paseos, calas y miradores concentran buena parte del protagonismo, especialmente cuando hace buen tiempo y apetece salir a caminar, hacer deporte o pasar unas horas con niños. Sin embargo, la ciudad también guarda espacios verdes que permiten desconectar sin alejarse demasiado del casco urbano ni renunciar a un entorno agradable.

Los parques urbanos cumplen una función cada vez más importante: ofrecen sombra, zonas de descanso, juegos, deporte, actividades familiares y pequeños refugios frente al ruido de la ciudad. Algunos son muy conocidos y forman parte de la rutina diaria de muchos vecinos, pero otros pasan más desapercibidos pese a contar con dimensiones, servicios y paisajes suficientes para convertirse en una visita imprescindible. Uno de ellos es el Parque El Palmeral, situado en la zona sur de Alicante.

El Palmeral

El Parque El Palmeral es uno de los espacios al aire libre más singulares de la ciudad y también de la provincia. Se trata de un oasis de naturaleza y diversión, un refugio natural pensado para toda la familia, y destaca su vegetación, su cascada, el templete y las zonas de juego infantil. Su gran seña de identidad son las palmeras, que convierten el recorrido en una especie de jardín mediterráneo con caminos, sombras, puentes de madera, lagos artificiales y cascadas que refrescan el ambiente visualmente.

El origen del parque ayuda a entender su singularidad. El Palmeral procede de los restos de la antigua finca El Carmen, un espacio que llegó a contar con miles de palmeras en una superficie mucho mayor. Con el paso del tiempo, el terreno fue transformándose y quedó conservada una franja ajardinada que hoy funciona como uno de los grandes pulmones verdes del sur de Alicante. El visitante encuentra aquí un paisaje muy reconocible: senderos bajo hojas de palmera, pequeños ríos artificiales, puentes, zonas de agua, bancos a la sombra y rincones donde caminar, correr o simplemente sentarse a descansar.

Juegos

Uno de los elementos que más sorprende a quienes lo visitan por primera vez es la cantidad de actividades que concentra. El parque cuenta con zonas infantiles, espacios de paseo, áreas para practicar deporte, mesas de juego, petanca, aparatos de ejercicio y un circuito pump track. El parque fue renovado hace poco y desde entonces la antigua pista de bicicletas se convirtió en un pump track apto para patinetes y monopatines. También se mejoraron los caminos, puentes, pérgolas, iluminación y mobiliario.

Lagos y cascadas

El agua también es protagonista. El parque cuenta con pequeños lagos, ríos artificiales y cascadas que aportan una imagen muy distinta a la de otros jardines urbanos de Alicante. Además, el templete funciona en determinadas épocas del año como espacio cultural, con actuaciones, animación, teatro infantil o títeres, lo que refuerza su papel como parque familiar y no solo como zona verde.

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Junto al mar

Otra de sus ventajas es su ubicación junto al mar. También cuenta con servicios como cafetería, zonas de descanso, aseos y áreas donde organizar un picnic sencillo. Para quienes van con niños, el conjunto resulta especialmente cómodo: hay sombra, espacio para moverse, juegos, recorridos seguros y suficientes estímulos para pasar varias horas sin repetir plan.