¿Cuándo salen los bonos comercio de Alicante y cuánto se podrá gastar en 2026?

Alicante volverá a poner en marcha este año una nueva campaña de bonos para incentivar las compras en el comercio local. El programa incorporará varias novedades respecto a ediciones anteriores, entre ellas una modalidad específica para jóvenes y otra destinada a facilitar la adquisición presencial a las personas mayores.

La venta comenzará a mediados de septiembre y permanecerá abierta durante un único plazo de un mes. Cada consumidor podrá adquirir bonos por un valor máximo de 400 euros, según lo acordado este lunes por el Ayuntamiento con las asociaciones de comerciantes y mercados de la ciudad.

La campaña contará con tres categorías. El bono sénior estará dirigido a mayores de 65 años y se venderá de forma presencial antes de que comience la comercialización general por internet. El bono joven se reservará para menores de 30 años y podrá adquirirse en línea, al igual que el bono general.

Las bases se aprobarán próximamente en la Junta de Gobierno Local. Para participar será necesario tener más de 18 años y estar empadronado en el municipio de Alicante. Los usuarios podrán comprar, mediante tarjeta bancaria, bonos de 20, 50, 100 o 200 euros, sin superar el límite fijado por persona.

La nueva campaña llegará a miles de alicantinos y reforzará el comercio de proximidad Lidia López — Concejala de Comercio

La adquisición se realizará a través de la página web del programa una vez que la plataforma quede activada. Los interesados deberán registrarse con sus datos personales antes de efectuar la compra. El Ayuntamiento habilitará además varios espacios para la atención presencial de los mayores de 65 años, aunque los puntos concretos se anunciarán más adelante durante la campaña de difusión.

La iniciativa dispondrá de una aportación pública de 1,9 millones y prevé movilizar 3,8 millones en compras. El programa busca reforzar el consumo de proximidad, apoyar a los hogares y favorecer la actividad de los establecimientos que se adhieran.

La gestión volverá a realizarse a través de la plataforma tecnológica de la Cámara de Comercio, mientras el Ayuntamiento asumirá los gastos derivados de la puesta en marcha del programa.

Alicante ya gestionó sus anteriores campañas del bono comercio a través de la plataforma tecnológica de la Cámara de Comercio, presidida por Carlos Baño, y no mediante Facpyme o Nexo Retail, las entidades que concentran la polémica, también en torno a Baño, por la operativa desplegada en otros municipios. La capital siguió así un cauce distinto al que ahora se investiga, aunque la Cámara vuelva a aparecer como pieza clave en la ejecución del programa.

La concejala de Comercio, Lidia López, ha destacado que se trata de la campaña de mayor cuantía impulsada hasta ahora en Alicante y ha defendido que el calendario y las modalidades se han acordado con el sector. La edil confía en que la nueva edición permita ampliar tanto el número de beneficiarios como el de comercios participantes y destaca la reserva específica para jóvenes y la prioridad que se dará a los mayores en la venta presencial.