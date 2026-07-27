La Aemet lo confirma: Alicante arranca la semana con sol y temperaturas más llevaderas

La provincia de Alicante inicia este lunes 27 de julio con una previsión mucho más tranquila que la de jornadas anteriores. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una jornada estable, con cielo poco nuboso o despejado, temperaturas en ligero descenso o sin grandes cambios y viento flojo, que girará a componente este y sureste durante la tarde.

Después de varios días pendientes del calor intenso y de los avisos por altas temperaturas, el tiempo se suaviza ligeramente en buena parte de la provincia. El calor seguirá presente, como corresponde a finales de julio, pero el ambiente será algo más llevadero que en los días más duros del último episodio cálido.

Las horas centrales volverán a concentrar las temperaturas más altas, sobre todo en las zonas del interior y del sur, aunque sin los valores extremos de jornadas anteriores. En la costa, la humedad mantendrá cierta sensación de bochorno, especialmente durante la mañana y a últimas horas del día, pero el viento ayudará a suavizar algo el ambiente junto al mar.

El viento soplará flojo y de dirección variable durante la primera mitad del día. A partir del mediodía tenderá a entrar flojo del este y sureste, una brisa habitual en el litoral durante las tardes de verano. A últimas horas volverá a quedar flojo y variable.

La jornada, por tanto, se presenta plenamente veraniega, pero sin sobresaltos: mucho sol, ausencia de lluvias, temperaturas algo más contenidas y un viento suave que marcará la segunda mitad del día en buena parte de la provincia.

El tiempo en Alicante

Alicante tendrá este lunes una jornada plenamente veraniega, con cielo despejado desde primera hora y sin probabilidad de lluvia. Las temperaturas se moverán entre los 23 y los 31 grados, aunque la sensación térmica podrá subir hasta los 33 durante las horas centrales por la humedad.

El viento soplará flojo del sureste durante buena parte del día, con algo más de presencia a mediodía, y girará a nordeste a últimas horas. La tarde seguirá soleada y estable, con ambiente cálido junto al mar y una noche todavía suave, propia de julio.

El tiempo en Elche

Elche tendrá este lunes un día muy estable, con sol desde primera hora y sin probabilidad de lluvia. Las temperaturas se moverán entre los 20 y los 32 grados, aunque la sensación térmica podrá alcanzar los 33 durante la mañana por la humedad.

Por la tarde el calor será algo más contenido, con ambiente plenamente veraniego y viento flojo de componente este y sureste. A últimas horas girará a nordeste y la noche quedará suave, con valores todavía cálidos pero algo más llevaderos que en jornadas anteriores.

El tiempo en Benidorm

Benidorm vivirá este lunes una jornada soleada y estable, sin probabilidad de lluvia y con temperaturas algo más suaves que en otros puntos de la provincia. Los termómetros se moverán entre los 23 y los 29 grados, aunque la sensación térmica podrá alcanzar los 31 durante las horas centrales.

El viento soplará flojo del sureste por la mañana, girará a componente sur a mediodía y quedará casi en calma a últimas horas. La humedad se mantendrá elevada, por lo que el ambiente seguirá siendo veraniego y algo bochornoso, especialmente junto al mar.

El tiempo en Elda

Elda vivirá este lunes una jornada soleada y sin lluvias, con temperaturas más llevaderas que en los días de calor más intenso. Los termómetros se moverán entre los 18 y los 31 grados, con una mañana cálida y una tarde en la que el ambiente irá suavizándose.

El viento soplará flojo del sureste durante buena parte del día, con algo más de intensidad a mediodía, y quedará en calma a últimas horas. La noche será más confortable que en jornadas anteriores, aunque la humedad podrá subir al final del día.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja afrontará este lunes un día estable y soleado, sin probabilidad de lluvia y con temperaturas algo más contenidas. Los termómetros se moverán entre los 23 y los 30 grados, aunque la sensación térmica podrá alcanzar los 34 por la humedad.

El viento soplará flojo de componente este y sureste durante buena parte de la jornada, con ambiente veraniego junto al mar. Por la tarde podrán aparecer algunas nubes, pero sin consecuencias, y la noche seguirá siendo cálida y algo bochornosa.

El tiempo en Orihuela

Orihuela tendrá este lunes una jornada soleada y sin probabilidad de lluvia, con temperaturas todavía altas pero más contenidas que en los días de calor extremo. Los termómetros se moverán entre los 21 y los 33 grados, con ambiente muy veraniego desde la mañana.

El viento soplará flojo de componente este durante buena parte del día y quedará en calma a últimas horas. La tarde seguirá despejada, con calor moderado para la época y una noche cálida, aunque más llevadera que en jornadas anteriores.

El tiempo en Alcoy

Alcoy vivirá este lunes una jornada estable, soleada y sin probabilidad de lluvia. Las temperaturas se moverán entre los 18 y los 31 grados, con calor durante la mañana y un ambiente algo más suave por la tarde, cuando los termómetros bajarán hasta el entorno de los 26 grados.

El viento soplará flojo de componente sureste al inicio del día, girará a sur durante las horas centrales y acabará entrando del suroeste a últimas horas. La noche será más llevadera que en jornadas anteriores, con valores en torno a los 21 grados y humedad moderada.

El tiempo en Dénia

Dénia tendrá este lunes una jornada soleada, estable y sin probabilidad de lluvia. Las temperaturas se moverán entre los 23 y los 31 grados, aunque la sensación térmica podrá alcanzar los 32 durante las horas centrales por la humedad.

El viento soplará flojo de componente sureste por la mañana y girará a sur a partir del mediodía, con rachas que podrán alcanzar los 45 km/h. La tarde seguirá despejada y cálida, con ambiente plenamente veraniego junto al mar y una noche todavía suave.