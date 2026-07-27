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La UA obtiene ocho nuevas subvenciones del programa Prometeo para grupos de investigación de excelencia

Las ayudas de la Generalitat ascienden a más de 4,79 millones de euros

Imagen de archivo de probetas.

Imagen de archivo de probetas. / INFORMACIÓN

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Andrés Herrero Gutiérrez

Andrés Herrero Gutiérrez

Alicante

La Universidad de Alicante (UA) ha obtenido ocho subvenciones del programa Prometeo para grupos de investigación de excelencia (Prometeo 2026) de la conselleria de Educación, Cultura y Universidades, a través de la Dirección General de Ciencia e Investigación. Los grupos recibirán 4,79 millones euros para desarrollar sus proyectos en las áreas del conocimiento de derecho, economía, educación, ciencia y tecnología de los materiales, ciencias y tecnologías medioambientales, física, y ciencias y tecnologías químicas.

Dentro del programa Prometeo, la UA tiene vigentes 12 grupos de investigación de excelencia, a los que se suman estos 8 últimos grupos concedidos y que iniciarán su actividad el 1 de septiembre. El presupuesto que han recibido los 20 grupos es de 11.811.226 euros. Las becas Prometeo han permitido desarrollar proyectos como Waterlady para la detección precoz de enfermedades relacionadas con el páncreas.

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El vicerrector de Investigación de la Universidad de Alicante, Juan Mora, ha destacado que "la concesión de ocho nuevas ayudas Prometeo supone un incremento muy significativo respecto a convocatorias anteriores, lo que refleja el elevado nivel de excelencia y competitividad de la investigación en la Universidad de Alicante". Asimismo, ha subrayado que "el hecho de que los proyectos financiados pertenezcan a ámbitos del conocimiento tan diversos demuestra la fortaleza y el carácter transversal de nuestra actividad investigadora, así como la capacidad de nuestros grupos para liderar investigación de excelencia en disciplinas muy diferentes".

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