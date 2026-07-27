Urbanismo frena el precinto de Tambora tras el recurso presentado por la empresa

El Ayuntamiento de Alicante paraliza, por el momento, el precinto de Tambora después de que la empresa responsable del recinto haya presentado un recurso contra la orden de cese de actividad dictada por la Concejalía de Urbanismo, en manos de Antonio Peral. La suspensión se produce tras un fin de semana en el que la instalación de ocio al aire libre situada en el entorno de la Albufereta, que el Ayuntamiento ordenó cerrar este pasado martes por carecer de licencia, mantuvo su programación y abrió con normalidad de viernes a domingo, pese al decreto firmado la pasada semana por el concejal de Urbanismo, Antonio Peral, que ordenaba la clausura del establecimiento.

Tambora comunicó el pasado jueves a través de sus redes sociales que abriría con normalidad durante todo el fin de semana. Y así lo ha hecho. Ese mismo día, no obstante, sí canceló la fiesta programada para ese jueves por el aviso meteorológico ante la previsión de fuertes rachas de viento.

En el decreto emitido por Urbanismo, los técnicos municipales ordenaban el cese inmediato de la actividad, como ya ocurrió en septiembre de 2025. Además, advertían de que, en caso de incumplimiento, se requeriría la intervención de la Policía Local para proceder al precinto de las instalaciones. Además, también se advertía de que no atender la orden y el requerimiento, podría dar lugar a la comisión de un delito de desobediencia, tipificado en el artículo 556 del Código Penal.

Este diario ha intentado ponerse en contacto con los responsables de Tambora para conocer los detalles del recurso, pero no ha obtenido respuesta por el momento.

Cese de actividad

En un comunicado oficial, difundido a través de redes sociales del jueves 23 de julio en torno a las 16:00 horas, Tambora dio a conocer la suspensión del evento que tenía previsto celebrar solo unas horas más tarde, a partir de las 19:00 horas. En ese escrito, en el que se aludía al "aviso por tormentas y reventones térmicos con fuertes rachas de viento", el club avanzó también que "el resto de la programación se mantiene según lo previsto". Del mismo modo, animó a sus clientes a acudir a las instalaciones a partir del viernes: "Os esperamos este fin de semana", concluía la publicación.

Tal y como avanzó INFORMACIÓN, la Concejalía de Urbanismo había detectado recientemente nuevas irregularidades en uno de los locales de moda de la ciudad: el club Tambora. El Ayuntamiento requirió la pasada semana a Tambora Open Air S. L. (la empresa detrás de la instalación, del grupo Magma) que suspenda de forma inmediata el ejercicio de la actividad de eventos al aire libre "al carecer de instrumento urbanístico y ambiental habilitante". Según fuentes municipales, este lunes no se ha procedido a precintar el local por el recurso presentado por la empresa.

El espacio, que organiza eventos al aire libre en la avenida de las Torres de la Huerta, ya fue clausurado el pasado año por el mismo motivo. En ese momento, la decisión le costó al gobierno municipal las críticas de la oposición, debido a que el cese de la actividad se decretó en septiembre cuando los servicios municipales eran conscientes de la situación desde julio, lo que permitió que el negocio funcionara libremente durante todo el verano de 2025.

Este año, la inspección policial que constató la falta de autorización municipal tuvo lugar el pasado 4 de julio, mientras que la decisión técnica de cierre fue ratificada por el concejal el pasado martes, día 21.