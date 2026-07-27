La Venus de Alicante será sometida a un examen científico con las dudas todavía sin aclarar sobre su hallazgo

La Venus de Alicante comenzará a desvelar sus secretos romanos a través de un estudio científico cuyas conclusiones todavía tardarán en conocerse, mientras el gobierno de Luis Barcala debería ofrecer este jueves las primeras explicaciones sobre las dudas que rodean su hallazgo. La Concejalía de Cultura ha encargado a José Miguel Noguera, catedrático de Arqueología de la Universidad de Murcia y uno de los mayores especialistas del país en escultura romana, un análisis exhaustivo de la cabeza aparecida durante las obras de regeneración de la playa de la Almadraba. El anuncio llega tres días antes de que la concejala del área, Nayma Beldjilali, comparezca en el pleno para explicar las contradicciones sobre la fecha, el lugar y las circunstancias en que fue encontrada la pieza.

El Ayuntamiento ha firmado un convenio con la Universidad de Murcia para analizar en profundidad una escultura que el gobierno local presenta como uno de los mayores hallazgos arqueológicos de la historia reciente de la ciudad. Noguera ya ha realizado una primera inspección, una suerte de “autopsia” de la cabeza, que le ha permitido confirmar que representa a una Venus y que pertenece a la época altoimperial romana. El especialista se inclina inicialmente por situarla en el siglo II después de Cristo, aunque el estudio deberá precisar su cronología.

La calidad del mármol constituye otra de las líneas de investigación. Según las primeras impresiones del arqueólogo, la piedra podría proceder de la isla griega de Paros o de las canteras italianas de Carrara, dos de los principales centros de producción de mármol de la Antigüedad. Sus dimensiones y la parte conservada del cuello llevan además a pensar que la cabeza formaba parte de una escultura de cuerpo entero y tamaño natural.

El análisis contará con la colaboración de especialistas en mármol y policromía de las universidades de Zaragoza y Córdoba. El objetivo será determinar con mayor precisión el origen del material, comprobar si la superficie conserva restos de color y reconstruir, en la medida de lo posible, la historia de la pieza. La cabeza pesa 14 kilos, mide algo más de 22 centímetros de alto y cerca de 20 de ancho y presenta un estado de conservación que los técnicos municipales calificaron de excepcional.

Investigación científica

La investigación científica avanzará así sobre la antigüedad de la Venus, aunque sus resultados no serán inmediatos y podrían conocerse después de que el pleno aborde ya las dudas sobre lo ocurrido en mayo, cuando la escultura salió a la luz. La primera versión trasladada por Beldjilali situó el descubrimiento el día 20, aunque varios operarios que aseguran haber participado directamente en el hallazgo sostienen que la pieza apareció nueve días antes, el 11 de mayo. La concejala modificó posteriormente la fecha inicial, sin que hasta ahora se haya ofrecido una explicación completa sobre el origen de esa discrepancia.

Tampoco se ha despejado si la cabeza fue localizada dentro o fuera del espacio arqueológico delimitado en la Almadraba, una cuestión relevante para conocer qué protocolo debía seguirse y cómo actuaron los distintos participantes en los trabajos. El gobierno de Barcala ha defendido que la intervención de los técnicos municipales se desarrolló “correctamente”, aunque ha evitado extender esa valoración a la empresa constructora, el equipo arqueológico y las subcontratas que operaban en la zona.

La portavoz del ejecutivo local, Cristina Cutanda, ha pospuesto el resto de las explicaciones a la comparecencia de Beldjilali en el pleno del próximo jueves. La responsable de Cultura deberá responder, a petición del PSOE, sobre la fecha exacta del descubrimiento, el punto en el que apareció la escultura y la secuencia de actuaciones seguida desde que los trabajadores localizaron la cabeza hasta que el hallazgo fue comunicado y presentado públicamente.

Controversia

La controversia también llegará a la sesión mediante una iniciativa de Compromís y Esquerra Unida, que reclaman reanudar la investigación arqueológica en el lugar del hallazgo y encargar un informe técnico independiente que determine si los trabajos se ajustaron a la legislación. La propuesta añade presión política a un asunto en el que el equipo de gobierno ha preferido hasta ahora respaldar a sus funcionarios y reservar para el pleno las respuestas sobre el resto de intervinientes.

El estudio dirigido por Noguera será independiente de la memoria científica de las excavaciones realizadas durante las obras de la Almadraba, un documento del que se encargan los arqueólogos Eduardo López y José Ramón Ortega, de Arpa Patrimonio. Ambas líneas de trabajo deberán aportar información diferente. Una sobre la escultura y su origen romano; la otra, sobre el contexto arqueológico y el procedimiento seguido durante las obras.

La primera aproximación científica permite imaginar que la Venus pudo formar parte de una villa del entorno del Parque de las Naciones o de la residencia de una familia acomodada vinculada a Lucentum. Esa historia, enterrada durante siglos, comenzará ahora a reconstruirse con la participación de algunos de los principales expertos del país. Las incógnitas más recientes podrían empezar a despejarse antes, el jueves, cuando Beldjilali comparezca en el pleno para explicar por qué el Ayuntamiento ofreció fechas distintas y qué ocurrió exactamente cuando la cabeza apareció en la Almadraba.