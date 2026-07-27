Más que un vestuario, una sauna: quejas por el calor “sofocante” en la piscina del Tossal de Alicante

Usuarios que salen sudados tras la ducha posterior a la práctica deportiva. Es lo que se observa a la salida de las piscinas municipales del Tossal, en Alicante, donde el vestuario registra altas temperaturas que están siendo objeto de quejas.

No solo los usuarios protestan ante esta situación. La incredulidad procede de padres y abuelos que recogen a sus menores de la piscina. “Yo no puedo estar aquí, cuando subo arriba a por mi hija es insoportable”, dice Sergio Martínez. El vestuario en cuestión es el habilitado para los meses de verano y se halla en la primera planta de la instalación deportiva, que recibe el nombre del exnanador alicantino José Antonio Chicoy. Los otros vestuarios, habilitados para el invierno, están actualmente ceerados.

Mi mujer está embarazada y no puede venir a traer ni a recoger a mi hija del calor que hace Sergio Martínez — Usuario de las piscinas

Esta misma voz afirma que “otros padres y madres” le han asegurado “que el año pasado estaba igual”, y lamenta no haber recibido “ninguna explicación” por parte de los funcionarios de las instalaciones. “Mi mujer está embarazada y no puede venir a traer ni a recoger a mi hija del calor que hace”.

El bochorno no es el mismo que en la semana anterior, pero aún así sigue siendo una sauna Juan Navarrete — Usuario de las piscinas

Otra usuaria que se queja es Noemí Quiles. “Aquí no se puede estar, es un invernadero y no paras de sudar, vamos todos con abanico, esto no tiene nombre”, lamenta antes de recordar que la situación ha sido la descrita durante todo el mes de julio.

Aquí no se puede estar, es un invernadero y no paras de sudar, vamos todos con abanico, esto no tiene nombre Noemí Quiles — Usuaria de las piscinas

Juan Navarrete también emite su protesta porque “la parte de arriba es horrible”, y recuerda que este lunes “está haciendo mejor día que en la semana anterior”, por lo que “el bochorno no es el mismo, pero aun así sigue siendo una sauna”.

El calor es sofocante y excesivo para los niños Gabriela Aranera — Usuaria de las piscinas

Otra familiar que lleva y recoge a sus menores a la piscina municipal es Gabriela Aranera, que afirma que “el calor es sofocante y excesivo para los niños”. A partir de la semana próxima se clausurará la piscina interior del complejo y se mantendrá abierta la exterior, junto al vestuario afectado, sobre el que los usuarios no tienen noticia de que se vaya a instalar aire acondicionado ni sobre que se vayan a aplicar medidas para paliar el calor. Los trabajadores municipales consultados por INFORMACIÓN no han querido dar respuesta a esta pregunta.

Personas accediendo al interior de la instalación. / Jose Navarro

Vestuarios antiguos

Los vestuarios afectados son los de verano, pensados para acceder a la piscina exterior y que hasta enero fueron los únicos disponibles también durante el invierno, obligando a los usuarios a acceder desde el exterior tras el baño pese a las bajas temperaturas.

Los vestuarios de invierno, habilitados en la primera planta, reabrieron en enero después de más de un año de retrasos por la remodelación que se inició en julio de 2024 y cuyas obras estaban previstas para acabar, inicialmente, en enero de 2025. Sin embargo, diversos imprevistos, como problemas en el suministro de materiales y la coincidencia de las obras con el uso de la piscina, provocaron que la finalización de los trabajos se retrasara hasta enero de 2026, generando molestias entre los usuarios. Actualmente están cerrados.