Alicante vuelve a modificar el presupuesto de Turismo para pagar facturas del socorrismo pendientes desde 2023

El Ayuntamiento de Alicante llega al verano de 2026 con una factura todavía sin cerrar de las temporadas de socorrismo de 2023 y 2024. Casi un año después de iniciar el procedimiento para abonarla, el Patronato de Turismo volverá a modificar su presupuesto para intentar desbloquear unos pagos que siguen pendientes pese a que ya contaban con consignación económica desde 2025.

La Junta Rectora del organismo prevé aprobar este miércoles una modificación de crédito de 1.718.912 euros financiado con el remanente de tesorería. La operación supone reactivar un expediente que ya fue aprobado en septiembre de 2025 y ratificado definitivamente en diciembre, pero cuyo pago "no pudo llevarse a cabo", según reconoce expresamente el informe técnico que acompaña ahora a la nueva modificación presupuestaria.

Con ello, el Patronato de Turismo reinicia en julio de 2026 un trámite que quedó incompleto el pasado año y que mantiene sin cobrar trabajos realizados hace más de dos años correspondientes a la temporada de baño de 2023 y a la campaña de Semana Santa de 2024.

Un expediente que vuelve a empezar

El documento señala que el Patronato cerró la liquidación del presupuesto de 2025 con un remanente de tesorería para gastos generales de 7,24 millones de euros. De esa cantidad se destinarán 1,7 millones al suplemento de crédito, en cumplimiento de la normativa estatal, que establece que el superávit debe utilizarse prioritariamente para atender obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto.

El expediente recuerda que la Junta Rectora ya aprobó el 25 de septiembre de 2025 una modificación presupuestaria idéntica, que fue ratificada de forma definitiva en diciembre de ese mismo año. Sin embargo, pese a disponer entonces de crédito suficiente, "no pudo llevarse a cabo" el pago, por lo que el Patronato plantea ahora repetir íntegramente el procedimiento durante el ejercicio de 2026 para volver a habilitar los fondos necesarios.

Tras su aprobación por la Junta Rectora, el expediente deberá continuar su tramitación mediante su elevación a la Junta de Gobierno Local y posteriormente al Pleno municipal para su aprobación definitiva.

Facturas pendientes desde 2023

La modificación presupuestaria permitirá disponer de 1,7 millones adicionales para hacer frente a las deudas pendientes con la UTE formada por Ebone y Emsebur, adjudicataria del servicio de salvamento y socorrismo en las playas alicantinas. En concreto, siguen sin abonarse los trabajos realizados durante todo 2023 y el dispositivo de Semana Santa de 2024.

La empresa fue la encargada de prestar el servicio tanto en el contrato anterior como en el actual. Tras finalizar la primera adjudicación y ante el retraso en la licitación del nuevo contrato, el Ayuntamiento alcanzó un acuerdo extraordinario para garantizar la continuidad del servicio y evitar que las playas quedaran sin socorristas, después de que la mercantil renunciara al último año de prórroga por motivos económicos.

Ese acuerdo fijó una compensación cercana a los 1,7 millones de euros, cuyo reconocimiento extrajudicial de crédito fue aprobado tanto por el Patronato de Turismo como por la Junta de Gobierno Local. Sin embargo, el pago estuvo meses bloqueado por los reparos formulados por la Intervención municipal.

El interventor municipal señalaba que la diferencia entre el precio por hora fijado en el contrato extraordinario, de 21,03 euros, y el establecido en el nuevo contrato, de 19,97 euros. Un planteamiento que haría que la adjudicataria viera reducida la cantidad a percibir por los servicios prestados en 2023 y 2024 en torno a 60.000 euros.