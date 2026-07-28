El Ayuntamiento de Alicante pide un préstamo de casi 7 millones de euros para inversiones en 2026

El Ayuntamiento de Alicante recurrirá a un préstamo para financiar parte de las inversiones previstas para 2026. La Junta de Gobierno ha aprobado este martes sacar a concurso la contratación de una operación de préstamo a largo plazo por un importe de 6,94 millones de euros destinada a financiar proyectos municipales como la reparación de las torres del Ayuntamiento, la Jefatura de la Policía Local de Playa de San Juan o la mejora de aseos y entornos del mercadillo de Teulada.

Una decisión que coincide con la publicación de la liquidación del presupuesto de 2025, que revela que el equipo de gobierno dejó sin ejecutar 56,7 millones de euros de los previstos para inversiones, lo que supone que casi seis de cada diez euros destinados a inversiones no llegaron a ejecutarse. Pese a ello, la contratación del crédito será exactamente a 6.941.278,75 euros y tendrá un plazo de amortización de once años y medio.

El vicealcalde y portavoz adjunto del equipo de gobierno del PP, Manuel Villar, justificó en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno la necesidad de recurrir a esta fórmula de financiación y señaló que "el Gobierno central no permita el uso de remanentes" a pesar de tener dinero en el banco, más de 176 millones de euros. Asimismo, el vicealcalde comentó que "nos sentimos constreñidos por la normativa estatal y pese a que algún año se han permitido acometer actuaciones financieramente sostenibles, ahora después de cuatro años sin Presupuestos Generales no se permite usar este dinero".

El PP presume de "salud financiera"

Por su parte, la concejala de Economía y Hacienda, Nayma Beldjilali, quien defendió que el Ayuntamiento recurra a "nuevas formas de financiación" gracias a la "buena salud financiera" de las cuentas municipales. "Con la solicitud de este crédito mantenemos el esfuerzo en la transformación urbana iniciado por el equipo de gobierno de Luis Barcala, con el que acometer actuaciones plurianuales con un mecanismo de financiación que no tenga que estar sujeto a los estrictos plazos que marca la propia ejecución presupuestaria anual", comentó Beldjilali.

Además, sostuvo que el endeudamiento incrementa la capacidad inversora del Ayuntamiento aprovechando los actuales tipos de interés y una situación económica "saneada" que, según explicó en un comunicado, permite solicitar financiación sin incumplir la regla de gasto, al tiempo que evita las restricciones que "impiden utilizar" los remanentes acumulados.

No es la primera vez que el Ayuntamiento recurre a préstamos para financiar inversiones. En junio de 2024 ya licitó una operación de crédito de 48,1 millones de euros destinada a proyectos plurianuales y en 2022 formalizó otra de 20 millones para obras de mejora en la ciudad. Con estos préstamos se han financiado numerosas actuaciones como es la reurbanización del parque de la Almadraba, el parque de San Blas o el de La Torreta.

Actuaciones concretas

La mayor partida del préstamo se destinará a la nueva Jefatura y edificios de la Policía Local, con una inversión de 1,95 millones de euros. A ello se suman 564.590 euros para la adquisición de coches patrulla y motocicletas, así como 180.843 euros para vestuario, maquinaria y vehículos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento y otros 15.000 euros para equipos de transmisiones de Protección Civil.

Entre las actuaciones más relevantes también figuran los 503.430 euros para rehabilitar las torres del Ayuntamiento y 225.000 euros para actuaciones incluidas en el Plan Director del Castillo de Santa Bárbara. El préstamo contempla asimismo 936.782 euros para inversiones en los distritos municipales, 457.990 euros para mejorar los aseos y el entorno del mercadillo de Teulada, 681.536 euros para señalización y ordenación del tráfico, 124.932 euros para reparar el muro del bulevar del Pla junto a la vía de FGV y más de 200.000 euros para mejoras en áreas industriales cofinanciadas por el Ivace.

La financiación también incluye 134.827 euros para la peatonalización de un tramo de la calle Amistad, en San Gabriel, 100.000 euros para la reparación de viales principales, 498.512 euros para proyectos del Patronato Municipal de la Vivienda y otras partidas destinadas a bibliotecas, instalaciones deportivas, el Centro 14 y la renovación de la megafonía de la estación de autobuses.