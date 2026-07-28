Un bólido de las Delta Acuáridas ilumina el cielo frente a la costa de Alicante

Una brillante bola de fuego atravesó el cielo frente a la costa de Alicante durante la madrugada del lunes 27 de julio. El fenómeno fue captado a las 2.40.48 horas en tiempo universal, equivalentes a las 4.40.48 horas en la España peninsular, desde una estación de observación situada en Barx-La Drova, en la provincia de Valencia.

El registro fue realizado por Jordi Donet y ha recibido la identificación SPMN270726F. Según la clasificación difundida, el fenómeno estaría relacionado con las Delta Acuáridas del Norte y apareció en la zona del cielo correspondiente a la constelación de Piscis.

El avistamiento ha pasado a formar parte del listado actualizado de bólidos de 2026 elaborado por el Instituto de Ciencias del Espacio —ICE-CSIC—, que reúne los fenómenos detectados por las diferentes estaciones de la Red de Investigación sobre Bólidos y Meteoritos.

Una bola de fuego más brillante que una estrella fugaz

Un bólido no es exactamente una estrella, aunque popularmente pueda describirse como una estrella fugaz especialmente intensa. Se produce cuando una pequeña roca procedente del espacio penetra en la atmósfera a gran velocidad, se calienta y genera un destello luminoso.

La Red SPMN utiliza el término para referirse a los meteoros que alcanzan un brillo comparable o superior al de Venus, uno de los astros más luminosos del cielo. Su intensidad permite que estos objetos queden registrados por cámaras situadas a decenas o incluso cientos de kilómetros.

En este caso, la cámara se encontraba en Barx-La Drova, pero captó la trayectoria del objeto sobre el horizonte y frente al litoral alicantino. El registro no informa de daños ni de la caída de restos sobre tierra.

Qué son las Delta Acuáridas del Norte

Las Delta Acuáridas del Norte constituyen una corriente meteórica de actividad relativamente discreta. Sus meteoros parecen surgir de un mismo punto del cielo por un efecto de perspectiva, del mismo modo que dos vías de tren parecen juntarse en la distancia.

Este punto aparente se conoce como radiante. Las Delta Acuáridas del Norte se relacionan con una zona situada en torno a Piscis y Acuario y suelen producir pocos meteoros por hora, por lo que la identificación de un bólido especialmente luminoso resulta más llamativa.

Las Delta Acuáridas son visibles en julio / PIXABAY

La aparición se produce además en una época de gran actividad astronómica. A finales de julio coinciden varias lluvias de meteoros, entre ellas las Delta Acuáridas, las Alfa Capricórnidas y las primeras Perseidas. La actividad de las Delta Acuáridas alcanza habitualmente sus valores más elevados alrededor de los últimos días del mes.

Una red de cámaras vigila el cielo

La Red de Investigación sobre Bólidos y Meteoritos coordina estaciones profesionales y de astrónomos aficionados repartidas por distintos puntos de España. Estas cámaras permiten comparar imágenes tomadas desde varios lugares y reconstruir la trayectoria atmosférica de los objetos.

A partir de esos registros, los investigadores pueden estimar su velocidad, brillo, altura y posible procedencia dentro del Sistema Solar. En determinados casos también se analiza si algún fragmento pudo sobrevivir al paso por la atmósfera y alcanzar el suelo en forma de meteorito.

El bólido observado frente a Alicante se incorpora así a una extensa relación de bolas de fuego detectadas durante 2026. Solo durante julio, la red ha registrado fenómenos vinculados a las Perseidas, las Alfa Capricórnidas y otras corrientes meteóricas sobre diferentes puntos de la Península.