La cooperativa de Les Naus entrega la documentación tras negar durante semanas que estuviera obligada

La cooperativa de Les Naus ha entregado este martes la documentación reclamada por la comisión de investigación de las Cortes después de semanas de negativas, requerimientos y advertencias sobre las posibles responsabilidades de obstaculizar los trabajos parlamentarios. La entidad ha presentado los papeles en el último de los tres días concedidos tras la sesión del pasado jueves, cuando su presidente, Luis Alberto Meler, todavía defendía que no estaba obligado a facilitar buena parte de la información.

Fuentes de la Mesa de la comisión han confirmado la recepción de la documentación y explican que el último plazo comprendía el viernes, el lunes y este martes. El órgano había venido tramitando sus requerimientos a través de la Mesa de las Cortes y optó por conceder esos tres días después de escuchar nuevamente a Meler durante la tercera jornada de comparecencias.

La entrega pone fin, al menos formalmente, a un pulso abierto desde hace semanas. La comisión había solicitado documentación esencial para reconstruir la constitución y el funcionamiento de la cooperativa, la entrada y salida de sus socios y las condiciones en las que se produjeron las adjudicaciones de las 140 viviendas protegidas levantadas sobre suelo municipal de Alicante.

Entre los documentos reclamados figuraban la escritura de constitución y la inscripción registral, el listado inicial de cooperativistas y todas sus modificaciones hasta la adjudicación final, con las fechas y los motivos de cada incorporación. También se pidieron los papeles presentados para concurrir a la licitación, la información remitida a la Conselleria de Vivienda y la identidad de las personas que participaron en la revisión de los expedientes.

Primer plazo

El primer plazo venció sin que la entidad aportara la información. Los servicios de las Cortes enviaron entonces un nuevo requerimiento, acompañado de una advertencia sobre las responsabilidades que podrían derivarse de una obstrucción a la investigación. La respuesta de Les Naus no fue entregar los documentos, sino cuestionar que una cooperativa privada estuviera sometida a las obligaciones previstas en el reglamento de la Cámara.

En el escrito remitido el pasado 9 de julio, la entidad sostuvo que su colaboración era voluntaria y negó tener una obligación legal de facilitar el grueso de los papeles. Solo se mostró dispuesta a aportar la escritura fundacional y la certificación registral, mientras derivaba hacia el Ayuntamiento y la Generalitat la documentación presentada durante la licitación y la tramitación de las viviendas.

La negativa alcanzaba especialmente al censo de socios, uno de los materiales más sensibles para la comisión. La cooperativa alegó que entregar los nombres y las sucesivas modificaciones de la lista podía vulnerar la normativa de protección de datos. Esa información resulta clave para determinar cuándo y en qué condiciones accedieron a la promoción personas relacionadas con cargos del PP, funcionarios municipales y el entorno de los responsables de la cooperativa y de la gestora Fraorgi.

La Mesa rechazó esos argumentos el 13 de julio, reafirmó el deber de colaboración con una comisión parlamentaria y reiteró la petición con una advertencia expresa. Aun así, Meler mantuvo su posición durante la comparecencia del pasado jueves. El presidente reconoció que conocía el nuevo requerimiento y las referencias legales incluidas, aunque confirmó que la documentación continuaba en manos de la asesoría jurídica y que no había sido remitida a las Cortes.

Último plazo

La comisión decidió entonces conceder un último plazo de tres días. La cooperativa ha esperado hasta la última jornada para presentar los documentos, después de haber defendido durante semanas que no estaba obligada a hacerlo. Queda pendiente ahora comprobar si la entrega responde íntegramente a todo lo solicitado y, sobre todo, qué información aporta sobre la evolución del censo y el reparto de las viviendas.

La remisión se ha producido el mismo día en que Compromís había pedido trasladar a la Fiscalía la conducta de Meler por una posible desobediencia grave. La coalición ha acusado además a Vox, que preside la comisión, de proteger la actitud de la cooperativa. Fuentes de la Mesa rechazan esa interpretación y recuerdan que el órgano había reclamado reiteradamente los documentos, además de fijar el plazo que ha terminado con su entrega.

La comisión ya dispone de unos papeles que llevaba semanas esperando. Su llegada no borra el retraso ni las sucesivas negativas de la cooperativa, aunque abre una nueva fase para la revisión de unos documentos que pueden permitir reconstruir cómo se confeccionó la lista, quién tomó las decisiones y qué recorrido siguieron los expedientes hasta que las viviendas acabaron adjudicadas.