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Descubren en Alicante un cementerio del siglo III antes de Cristo

Las obras en un solar privado han dado con el hallazgo de diversos elementos vinculados a la época ibérica

Barcala resta importancia a la polémica por la Venus de Alicante

Barcala resta importancia a la polémica por la Venus de Alicante

Barcala resta importancia a la polémica por la Venus de Alicante / Héctor Fuentes

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Manuel Lillo

Manuel Lillo

Un nuevo hallazgo histórico. Una necrópolis ibérica de aproximadamente hace 2.300 años ha sido descubierta en Alicante, a la altura de la Albufereta, en el transcurso de unas obras en un solar privado. Así lo ha informado el Ayuntamiento de Alicante a través de un comunicado, en el que ha detallado el descubrimiento de elementos como “armas de la élite guerra y un pebetero con rostro de mujer que se atribuye a la diosa Tanit”.

El Consistorio también ha explicado que, como el área en la que se desarrollan los trabajos es de vigilancia arqueológica, la promotora de las obras contrató a una empresa, Arquealia, parea llevar a cabo “los trabajos pertinentes, tal y como prevé la legislación autonómica”, que han estado supervisados por el área de Patrimonio Integral del Ayuntamiento de Alicante.

El cementerio hallado, de la época ibérica, dataría en el último tercio del siglo III antes de Cristo. El jefe de Patrimonio Integral, José Manuel Pérez Burgos, afirma que se trata de un “yacimiento excepcional, con piezas muy interesantes que merecen una publicación científica y su futura exposición pública”.

Pebetero hallado en la Albufereta.

Pebetero hallado en la Albufereta. / INFORMACIÓN

Los arqueólogos Jesús Moratalla y Gabriel Segura, de la empresa encargada de los trabajos, están realizando la memoria científica de la excavación y afirman que se trata de un cementerio familiar compuesto por cuatro tumbas, “con gran abundancia de ajuares funerarios, donde el armamento adquiere un gran protagonismo, además de elementos de vestimenta o vinculados al comercio”.

Entre el material encontrado se documentan armas, armaduras, conjuntos de elementos de vestimenta y adorno en bronce, además de falcatas, cuchillos, lanzas, escudos, bocados de caballo, espuelas o jabalinas largas y un conjunto de bronces para indumentaria o un lote de platillos de balanzas hallados en dos tumbas que los descubridores consideran “extraordinario por raro”.

También se ha localizado un pebetero en forma de cabeza femenina “en perfecto estado de conservación que puede atribuirse a la diosa Tanit”, así como “una rueda de carro y un fragmento de escultura ibérica identificado como la pezuña de un cérvido tallada en piedra”. También hay una treintena de vasos pequeños.

Las piezas estarían relacionadas, según los expertos, con el yacimiento del Tossal de Manises, y en la necrópolis podría estar enterrada un grupo de militares del mismo linaje o familia, reunidos fuera del área principal de enterramientos de la Albufereta, emplazada a 300 metros al sudoeste.

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Nayma Beldjilali, concejala de Cultura, considera que los alicantinos están “de enhorabuena” con este hallazgo, que se suma a otros recientes como el de la Venus de Alicante, encontrada el pasado mes de mayo. El material hallado en la excavación pasa a ser custodiado por el Ayuntamiento en los almacenes del Museo de la Ciudad.

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