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Educación reduce las ratios de Infantil: siete alumnos por aula de 0 a 1 años y doce, de 1 a 2 años

"La propuesta de la Conselleria se queda corta", responde el sindicato STEPV, que se ratifica en cuatro niños de 0 a 1 años; y seis, de 1 a 2 años

Los alumnos de Infantil del colegio Clara Campoamor de Elche han llevado abanicos y agua fría a clase

Los alumnos de Infantil del colegio Clara Campoamor de Elche han llevado abanicos y agua fría a clase / Áxel Álvarez

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Andrés Herrero Gutiérrez

Andrés Herrero Gutiérrez

Alicante

La conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha ofrecido, en la mesa sectorial de este martes, una ampliación de su propuesta de reducción de ratios, centrada principalmente en el primer ciclo de Educación Infantil, de 0 a 3 años. La propuesta plantea reducir la ratio del tramo de 0 a 1 año, de 8 a 7 alumnos por aula, y el de 1 a 2 años, de 13 a 12, mientras se mantiene la reducción de 2 a 3 años, hasta 18 alumnos por aula en los CEIP y escuelas infantiles de primer ciclo de titularidad de la Generalitat. La modificación se aplicará a partir del curso 2027-2028.

"Las ratios que propone el ministerio de Educación en sintonía con los sindicatos, ponen en riesgo el 60 % de las plazas de 0 a 3 años en la Comunitat Valenciana, lo que comprometería la gratuidad universal, la conciliación familiar y laboral”, señala Jorge Cabo, director general de Centros Docentes. Cabo también ha indicado que “mantener la oferta actual de plazas de acuerdo con las ratios que plantea el gobierno de Sánchez implicaría incrementar un 149 % los puestos escolares existentes”.

Esta medida, junto con la gratuidad 0-3, se enmarca en una inversión por parte de la Generalitat de 658 millones de euros. "Esta financiación contrasta con la ausencia de memoria económica del proyecto de bajada de ratios presentado por el Gobierno central", critica la Conselleria en un comunicado. El departamento, presidido por Carmen Ortí, del PP, asegura que "desde el curso 2025-2026 se han reducido las ratios mínimas necesarias para la constitución de la primera unidad en los Centros Rurales Agrupados, que ha pasado de 5 a 3 alumnos".

"La propuesta de la Conselleria se queda corta", ha respondido en otro comunicado el STEPV (el sindicato mayoritario del sector en la Comunidad Valenciana). "Es la que le han trasladado al ministerio de Educación en una reunión reciente con las comunidades autónomas", señala. Las ratios que propone el Ministerio "coinciden con la propuesta de STEPV: de 0 a 1 años, 4 alumnos (4 menos que actualmente); de 1 a 2 años, 6 alumnos (6 menos que actualmente); y de 2 a 3 años, 8 alumnos (12 menos que actualmente).

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El STEPV ha ratificado las propuestas que expuso en la negociación durante la huelga indefinida y que consisten "en reducir las ratios a 20 alumnos, en términos generales, en el conjunto de la enseñanza y aplicar las ratios propuestas por el Ministerio al primer ciclo de infantil".

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