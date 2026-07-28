El empadronamiento de sintecho en edificios públicos de Alicante, criticado por Vox y avalado por ley

Una iniciativa para generar confusión. Es lo que Vox propondrá en el próximo pleno del Ayuntamiento de Alicante, previsto para este jueves 30 de julio, en el que la formación de ultraderecha planteará una “batería de medidas concretas para garantizar la veracidad del padrón municipal” y “evitar los empadronamientos fraudulentos en la ciudad”.

En la nota de prensa enviada por el grupo municipal, el concejal Óscar Castillo asegura tener “noticias de que en edificios públicos del Ayuntamiento de Alicante y de otras administraciones hay empadronadas personas para cobrar ayudas siendo absolutamente imposible que residan allí”. Estas palabras sugieren, sin afirmarlo de manera explícita, la existencia de una anomalía que, sin embargo, está completamente normalizada en los municipios para garantizar el empadronamiento de personas sin hogar, un hecho previsto por la ley.

De hecho, la propia página web del Ayuntamiento de Alicante en la que se informa sobre las altas y los cambios de domicilio en el padrón municipal de habitantes, remite a la resolución del 17 de febrero de 2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, en la que se dictan instrucciones técnicas a los ayuntamientos sobre la gestión del padrón municipal.

Persona sin hogar en el centro de Alicante. / Pilar Cortés

En el punto 3.3 de dicha resolución se trata el “empadronamiento en infraviviendas y de personas sin domicilio”, y se refleja que “se puede y se debe recurrir a un domicilio ficticio en los supuestos en que una persona que carece de techo reside habitualmente en el municipio y sea conocida de los Servicios Sociales correspondientes”. De esta manera, la constancia de personas sin hogar en el padrón es una realidad permitida por la administración, que además promueve que estos ciudadanos dispongan de un domicilio “ficticio” con la finalidad de que puedan recibir “comunicaciones en el domicilio que figure su inscripción”.

La resolución citada, publicada en el BOE el 2 de mayo de 2020 y firmada por el Ministerio de la Presidencia, establece también una serie de “condiciones que deberían cumplirse para este tipo de empadronamiento”. Así, se exige que los servicios sociales municipales informen sobre la “habitualidad de la residencia en el municipio del vecino que se pretende empadronar” y que “se comprometan a intentar la práctica de la notificación cuando se reciba en esa dirección una comunicación procedente de alguna administración pública”. Y se refleja, a su vez, que la dirección del empadronamiento será “la que señalen los servicios sociales”, poniendo como ejemplo “la dirección del propio servicio, la del albergue municipal, la del punto geográfico concreto donde el vecino suela pernoctar, etc.”.

La situación en Alicante

En el término municipal de Alicante, de hecho, esta resolución se aplica “con normalidad”, de tal forma que en la Concejalía de Bienestar Social existen unos protocolos basados en el marco normativo vigente para empadronar en espacios municipales o de la propia Concejalía.

Uno de los lugares más recurridos en este sentido, de hecho, es la Casa de Socorro, ubicada en la avenida de la Constitución, sede de la propia Concejalía que dirige Begoña León. En su nota de prensa, Vox habla de “edificios públicos del Ayuntamiento de Alicante y de otras administraciones” en las que habría empadronadas personas, sin especificar los lugares.

Avenida de la Constitución, donde se encuentra la sede de la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Alicante. / Alex Domínguez

Dichos empadronamientos se llevan a cabo, precisamente, para que las personas sin hogar no queden excluidas de derechos básicos como el acceso a la sanidad o a la escolarización de familiares, así como a ayudas que pueda proporcionar la administración. Un derecho que Vox rechaza en su comunicado, ya que subraya que “hay personas empadronadas para cobrar ayudas siendo absolutamente imposible que residan” en los inmuebles de titularidad de la administración. Desde el PP, que ostentan el gobierno municipal en minoría, no han aclarado si darán o no apoyo a la propuesta de Vox.

Respuesta del Síndic

El Síndic de Greuges, Ángel Luna, recuerda que “empadronar a personas en edificios públicos no es una práctica ilegal”, y que “la normativa vigente lo avala y promueve esta práctica para personas en situaciones especiales de exclusión social”.

Además, recuerda que “en diversos expedientes de queja, el Síndic recomienda explícitamente que los ayuntamientos emitan resoluciones para el alta en el padrón utilizando como domicilio las sedes de los centros de Servicios Sociales cuando estas personas carecen de un techo o viven en infraviviendas”.

Respecto a si un Ayuntamiento, en sesión plenaria, puede anular esta práctica, desde el defensor autonómico lo niegan, apuntando que “las instrucciones del INE son de obligado cumplimiento para todos los ayuntamientos” y que “un acuerdo del pleno municipal no puede contravenir una norma de rango superior ni las instrucciones técnicas estatales”.

Por último, recuerdan que “el derecho al empadronamiento es consecuencia del deber municipal recogido en el artículo 17 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, que establece que los Ayuntamientos realizarán las actuaciones y operaciones necesarias para mantener actualizados sus padrones”. Y en caso de “silencio administrativo”, cuando un ayuntamiento no resuelve una solicitud en tres meses, la persona queda empadronada por ley “con efectos desde la fecha de solicitud”.