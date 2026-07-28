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Quejas
El Escaparate de INFORMACIÓN: un espacio de denuncia ciudadana en la provincia de Alicante
Esta sección está abierta para que los lectores envíen sus vídeos e imágenes con lo que creen que se puede mejorar en su localidad
El Escaparate nace como una sección abierta a los lectores para mostrar, con imágenes y vídeos, aquello que necesita una solución en las calles de los municipios de la provincia de Alicante. Suciedad, baches, aceras en mal estado, mobiliario urbano deteriorado, señales dañadas, solares abandonados o cualquier otro problema cotidiano que afecte a los alicantinos.
Los lectores pueden enviar sus imágenes de denuncia, indicando el lugar exacto y una breve descripción, al correo electrónico escaparate@informacion.es y aparecerá publicada en esta información.
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Alertan de un socavón peligroso en la avenida Juan Sanchis Candela de Alicante
Un ciudadano denuncia el mal estado del asfalto en la avenida Juan Sanchis Candela de Alicante, a la altura del número 28, cerca de la zona de Gran Vía y Vistahermosa. Según alerta, la calzada presenta un socavón en un punto por el que circulan a diario coches, motos y patinetes eléctricos.
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Aceras tomadas por la vegetación en el polígono industrial de San Vicente
Una lector denuncia el estado de las aceras por la falta de mantenimiento en el polígono industrial de San Vicente del Raspeig. Según señala, la maleza invade varios tramos hasta dificultar el paso peatonal y la zona presenta una imagen de abandono. También advierte de la presencia de coches aparentemente abandonados, lo que reduce las plazas disponibles para quienes acuden a trabajar al polígono.
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Quejas por la acumulación de enseres y escombros en la urbanización Maigmó
Un lector denuncia la acumulación de enseres y escombros a la entrada de la urbanización Maigmó, en Tibi. Según señala, la zona se ha convertido en un vertedero improvisado “de todo tipo de enseres” pese a las quejas trasladadas durante años al Ayuntamiento sin que, asegura, se haya dado una solución.
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Suelos sucios, lavapiés rotos y pasarelas deterioradas en la Albufereta
Residentes de la Albufereta denuncian el mal estado del paseo de la playa, donde aseguran que la falta de limpieza y mantenimiento se arrastra desde hace años. Según relatan, el suelo presenta suciedad acumulada hasta el punto de que “te puedes quedar pegado” y advierten de que ya se han producido resbalones. También señalan el deterioro de lavapiés, pasarelas y accesos, pese a las quejas trasladadas en varias ocasiones al Ayuntamiento.
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Quejas por suciedad y malos olores en calles de San Vicente del Raspeig
Un residente de San Vicente del Raspeig denuncia el estado de la limpieza viaria en el distrito alcalde Felipe Mallol, especialmente en las calles San Bernardo, San Francisco y vías próximas. Según expone, las aceras presentan suciedad acumulada, manchas oscuras y restos de orines que generan malos olores, una situación que se agrava con el calor. Reclama al Ayuntamiento un mantenimiento periódico y equitativo en las calles del municipio.
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Ratas por la zona de Casa Mediterráneo en Alicante
Un lector denuncia la presencia de ratas y suciedad en el entorno de Casa Mediterráneo en Alicante.
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Denuncian baldosas sueltas en pleno paseo de la playa de El Campello
Un ciudadano denuncia el mal estado de las baldosas en el Carrer Sant Vicent, 8-10, de El Campello, en pleno paseo de la playa. Según explica, hay piezas levantadas y sueltas desde febrero, una situación que ya se habría comunicado al Ayuntamiento en varias ocasiones y que puede agravarse con el paso del tiempo, especialmente al tratarse de una zona de tránsito y con terrazas próximas.
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Quejas por basura y falta de limpieza junto a la parada del TRAM de Sangueta
Un ciudadano denuncia la acumulación de basura en la zona de la parada del TRAM de Sangueta, en la avenida de Villajoyosa de Alicante. Asegura que los restos llevan “meses” en el mismo punto y atribuye la situación tanto al comportamiento incívico de algunas personas como a la falta de limpieza y mantenimiento del entorno, donde también señala que se producen botellones.
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Alertan de baches peligrosos en la avenida Aguilera de Alicante
Un ciudadano alerta del mal estado del asfalto en dos puntos de Alicante, con baches peligrosos para la circulación. Según denuncia, uno de ellos se encuentra en la calle Capitán Dema con avenida Aguilera y el otro en la avenida Aguilera con la calle Arquitecto Guardiola, donde el deterioro de la calzada puede suponer un riesgo para vehículos y motoristas.
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Usuarios alertan del riesgo de una parada de autobús en Urbanova
Un vecino denuncia el estado de la primera parada de la línea 27 en Urbanova, la 3118, que considera “un peligro para los usuarios”. Según explica, la zona “no está asfaltada ni bien señalizada” y, cuando llueve, “se convierte en una charca que hay que sortear”. También advierte de que en verano los coches aparcan junto a la parada al no estar prohibido, lo que complica el acceso, especialmente para carritos de bebé y personas con movilidad reducida. “Tampoco está iluminada, por lo que, en invierno sobre todo, es muy peligroso bajar aquí”, señala.
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