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El Escaparate de INFORMACIÓN: un espacio de denuncia ciudadana en la provincia de Alicante

Esta sección está abierta para que los lectores envíen sus vídeos e imágenes con lo que creen que se puede mejorar en su localidad

Ratas por la zona de Casa Mediterráneo en Alicante

Ratas por la zona de Casa Mediterráneo en Alicante

Ratas por la zona de Casa Mediterráneo en Alicante / J.M.G.

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El Escaparate nace como una sección abierta a los lectores para mostrar, con imágenes y vídeos, aquello que necesita una solución en las calles de los municipios de la provincia de Alicante. Suciedad, baches, aceras en mal estado, mobiliario urbano deteriorado, señales dañadas, solares abandonados o cualquier otro problema cotidiano que afecte a los alicantinos.

Los lectores pueden enviar sus imágenes de denuncia, indicando el lugar exacto y una breve descripción, al correo electrónico escaparate@informacion.es y aparecerá publicada en esta información.

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