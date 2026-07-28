El Escaparate de INFORMACIÓN: un espacio de denuncia ciudadana en la provincia de Alicante

El Escaparate nace como una sección abierta a los lectores para mostrar, con imágenes y vídeos, aquello que necesita una solución en las calles de los municipios de la provincia de Alicante. Suciedad, baches, aceras en mal estado, mobiliario urbano deteriorado, señales dañadas, solares abandonados o cualquier otro problema cotidiano que afecte a los alicantinos.

Los lectores pueden enviar sus imágenes de denuncia, indicando el lugar exacto y una breve descripción, al correo electrónico escaparate@informacion.es y aparecerá publicada en esta información.

INFORMACIÓN Socavón en la calzada de la avenida Juan Sanchis Candela, a la altura del número 28, en Alicante. / INFORMACIÓN Alertan de un socavón peligroso en la avenida Juan Sanchis Candela de Alicante Un ciudadano denuncia el mal estado del asfalto en la avenida Juan Sanchis Candela de Alicante, a la altura del número 28, cerca de la zona de Gran Vía y Vistahermosa. Según alerta, la calzada presenta un socavón en un punto por el que circulan a diario coches, motos y patinetes eléctricos.

INFORMACIÓN Denuncian aceras invadidas por la maleza en el polígono industrial de San Vicente / INFORMACIÓN Aceras tomadas por la vegetación en el polígono industrial de San Vicente Una lector denuncia el estado de las aceras por la falta de mantenimiento en el polígono industrial de San Vicente del Raspeig. Según señala, la maleza invade varios tramos hasta dificultar el paso peatonal y la zona presenta una imagen de abandono. También advierte de la presencia de coches aparentemente abandonados, lo que reduce las plazas disponibles para quienes acuden a trabajar al polígono.

INFORMACIÓN Denuncian un vertedero de enseres y escombros a la entrada de la urbanización Maigmó / INFORMACIÓN Quejas por la acumulación de enseres y escombros en la urbanización Maigmó Un lector denuncia la acumulación de enseres y escombros a la entrada de la urbanización Maigmó, en Tibi. Según señala, la zona se ha convertido en un vertedero improvisado “de todo tipo de enseres” pese a las quejas trasladadas durante años al Ayuntamiento sin que, asegura, se haya dado una solución.

INFORMACIÓN Estado del paseo de la playa de la Albufereta, con suciedad acumulada y lavapiés en mal estado. / INFORMACIÓN Suelos sucios, lavapiés rotos y pasarelas deterioradas en la Albufereta Residentes de la Albufereta denuncian el mal estado del paseo de la playa, donde aseguran que la falta de limpieza y mantenimiento se arrastra desde hace años. Según relatan, el suelo presenta suciedad acumulada hasta el punto de que “te puedes quedar pegado” y advierten de que ya se han producido resbalones. También señalan el deterioro de lavapiés, pasarelas y accesos, pese a las quejas trasladadas en varias ocasiones al Ayuntamiento.

INFORMACIÓN Estado de las aceras en el distrito alcalde Felipe Mallol de San Vicente del Raspeig, con manchas y suciedad acumulada. / INFORMACIÓN Quejas por suciedad y malos olores en calles de San Vicente del Raspeig Un residente de San Vicente del Raspeig denuncia el estado de la limpieza viaria en el distrito alcalde Felipe Mallol, especialmente en las calles San Bernardo, San Francisco y vías próximas. Según expone, las aceras presentan suciedad acumulada, manchas oscuras y restos de orines que generan malos olores, una situación que se agrava con el calor. Reclama al Ayuntamiento un mantenimiento periódico y equitativo en las calles del municipio.

INFORMACIÓN Ratas por la zona de Casa Mediterráneo en Alicante / J.M.G. Ratas por la zona de Casa Mediterráneo en Alicante Un lector denuncia la presencia de ratas y suciedad en el entorno de Casa Mediterráneo en Alicante. Lee el artículo

INFORMACIÓN Baldosas levantadas y sueltas en el Carrer Sant Vicent de El Campello, junto al paseo de la playa. / INFORMACIÓN Denuncian baldosas sueltas en pleno paseo de la playa de El Campello Un ciudadano denuncia el mal estado de las baldosas en el Carrer Sant Vicent, 8-10, de El Campello, en pleno paseo de la playa. Según explica, hay piezas levantadas y sueltas desde febrero, una situación que ya se habría comunicado al Ayuntamiento en varias ocasiones y que puede agravarse con el paso del tiempo, especialmente al tratarse de una zona de tránsito y con terrazas próximas.

INFORMACIÓN Basura acumulada en la avenida de Villajoyosa, junto al entorno de la parada del TRAM de Sangueta. / INFORMACIÓN Quejas por basura y falta de limpieza junto a la parada del TRAM de Sangueta Un ciudadano denuncia la acumulación de basura en la zona de la parada del TRAM de Sangueta, en la avenida de Villajoyosa de Alicante. Asegura que los restos llevan “meses” en el mismo punto y atribuye la situación tanto al comportamiento incívico de algunas personas como a la falta de limpieza y mantenimiento del entorno, donde también señala que se producen botellones.

INFORMACIÓN Baches en la calzada en la calle Capitán Dema con avenida Aguilera y en la avenida Aguilera con Arquitecto Guardiola, en Alicante. / INFORMACIÓN Alertan de baches peligrosos en la avenida Aguilera de Alicante Un ciudadano alerta del mal estado del asfalto en dos puntos de Alicante, con baches peligrosos para la circulación. Según denuncia, uno de ellos se encuentra en la calle Capitán Dema con avenida Aguilera y el otro en la avenida Aguilera con la calle Arquitecto Guardiola, donde el deterioro de la calzada puede suponer un riesgo para vehículos y motoristas.