Una funcionaria de Plusvalías de Alicante planta a la comisión de Les Naus por estar de "vacaciones"

La investigación del Ayuntamiento de Alicante sobre las viviendas protegidas de Les Naus sigue encontrando obstáculos. Ahora, con motivos vacacionales. Una de las cinco funcionarias de Plusvalías convocadas para comparecer este viernes ante la comisión municipal de investigación no acudirá finalmente a la sesión al encontrarse de "vacaciones", según ha comunicado al propio órgano.

La ausencia de esta auxiliar administrativa se conoce apenas un día después de que trascendiera la citación de cinco funcionarias del departamento de Plusvalías para comparecer este viernes, a partir de las 10.00 horas. En concreto, estaban llamadas a declarar la jefa del departamento de Gestión de Plusvalías, una administrativa y tres auxiliares administrativas que participaron en la tramitación de estos expedientes.

La decisión de no comparecer ha sido trasladada este martes a los miembros de la comisión mediante un correo electrónico. En él, la funcionaria explica que "teniendo conocimiento de la citación a la comisión a través de la jefa del departamento de Plusvalía, para el día 31 de julio, no me es posible acudir, ya que no me encuentro en Alicante esos días, estando de vacaciones".

Relevancia de las comparecencias

La comparecencia de las cuatro funcionarias restantes, en caso de producirse, cobra especial relevancia porque este departamento ya fue objeto de una investigación interna impulsada por el propio alcalde tras estallar el caso. En marzo de este año, Luis Barcala ordenó abrir diligencias para esclarecer si desde el Ayuntamiento se había producido una filtración de información relacionada con las adjudicaciones de viviendas protegidas a personas vinculadas al PP. En ese proceso se interrogó de forma individual a los trabajadores que habían accedido a los expedientes de Plusvalías para conocer el motivo de las consultas realizadas a los archivos municipales.

Además, los técnicos de Plusvalías están en el foco después de que Vox sostuviera en el pleno del pasado mes de febrero que el gobierno del PP conocía la identidad de algunos propietarios de las viviendas protegidas desde 2025, antes de la fecha reconocida públicamente por el equipo de gobierno: el 15 de enero en el caso de Patrimonio y doce días después por el alcalde, tras destapar el caso INFORMACIÓN el 29 de enero de 2026.

La polémica sobre las fechas

La gestión de las plusvalías ha sido también uno de los principales argumentos utilizados por la oposición para cuestionar la versión ofrecida por el equipo de gobierno del PP sobre cuándo tuvo conocimiento de la situación de la entonces concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, adjudicataria de una vivienda en Les Naus.

La portavoz de Vox, Carmen Robledillo, defendió durante el pleno del mes de febrero que el recibo correspondiente a la plusvalía de la exconcejala de Urbanismo había entrado en el Ayuntamiento a mediados de 2025, por lo que acusó al gobierno municipal de haber ocultado la fecha real en la que conoció esa información. "Ustedes han mentido, no se enteraron en 2026, sino en 2025", reprochó entonces al ejecutivo de Barcala.

Sin la izquierda

La sesión volverá a celebrarse sin la participación del PSOE, Compromís y Esquerra Unida-Podemos, que decidieron abandonar la comisión el pasado viernes tras la ausencia del alcalde, quien había comunicado previamente que no acudiría a comparecer. Las formaciones progresistas consideran que el órgano ha perdido su sentido y anunciaron que trasladarán el debate al pleno municipal, donde volverán a intentar sacar adelante una reprobación del alcalde al considerar que: "La negativa del alcalde a someterse a las preguntas de los grupos municipales constituye un grave incumplimiento de sus obligaciones políticas de transparencia, rendición de cuentas y respeto a los órganos de control del Pleno".

Por su parte, Vox optó por mantenerse en la comisión alegando "respeto" al órgano de investigación. Su portavoz, Carmen Robledillo, evitó entonces pronunciarse sobre la petición de dimisión y reprobación planteada por la izquierda, una posición que mantiene sin aclarar antes de esta nueva sesión.