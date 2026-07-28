El gobierno de Barcala deja sin ejecutar 6 de cada 10 euros destinados a proyectos en Alicante

El Ayuntamiento de Alicante volvió a dejar sin ejecutar la mayor parte del presupuesto reservado para inversiones durante 2025. La liquidación de las cuentas municipales, que se someterá a aprobación en el próximo pleno, refleja que el gobierno de Luis Barcala solo materializó el 40,7 % de las inversiones previstas, dejando sin ejecutar 56,7 millones de euros destinados a proyectos para la ciudad. Los datos se conocen, además, el mismo día en que la Junta de Gobierno ha aprobado sacar a concurso una operación de préstamo por valor de 6.941.278,75 euros, con un plazo de amortización de once años y medio, para financiar nuevas actuaciones en la ciudad durante el año 2026.

La liquidación presupuestaria revela que el equipo de gobierno del PP dispuso de 95 millones de euros para inversiones durante 2025, resultado de los 24 millones consignados inicialmente en el presupuesto y otros 70,85 millones incorporados posteriormente mediante modificaciones de crédito. Sin embargo, solo llegó a ejecutar algo más de 39 millones, por lo que casi seis de cada diez euros previstos para proyectos quedaron sin utilizar.

La cifra mantiene la tendencia de los últimos ejercicios. En 2024, el Ayuntamiento ejecutó únicamente el 37,51 % de las inversiones previstas, por debajo del 39,14 % alcanzado en 2023, año en el que trabajó con el presupuesto prorrogado, y prácticamente en el mismo nivel que el 39,13 % registrado en 2022. En términos económicos, el pasado ejercicio quedaron sin ejecutar cerca de 60 millones de euros de los 95,9 millones contemplados en el capítulo de inversiones, que pasaron a engrosar el remanente de tesorería.

Ese importe se suma a los más de 98,9 millones pendientes de ejecución en 2022, cuando el Ayuntamiento estaba en manos del bipartito del PP y Ciudadanos. En total, entre 2022 y 2025 el Ayuntamiento ha dejado sin ejecutar 277,2 millones de euros consignados para actuaciones e inversiones en la ciudad.

El PSOE habla de un "fracaso de gestión"

El grupo municipal socialista ha denunciado este martes que estos datos evidencian "un nuevo fracaso" del gobierno de Luis Barcala para atender las necesidades de Alicante y sostiene que la baja ejecución presupuestaria se ha convertido en una constante durante todo el mandato.

La portavoz socialista, Ana Barceló, aseguró que "el problema de Barcala no es que le falte dinero, el problema es que le falta gestión". "Ha dejado sin invertir seis de cada diez euros destinados a mejorar Alicante mientras los barrios siguen esperando inversiones, las familias reclaman vivienda pública y continúan pendientes proyectos que el propio alcalde anunció a bombo y platillo. Hace muchos anuncios, pero acaban siendo humo", afirmó.

Barceló añadió que detrás de estas cifras "hay parques que no se remodelan, colegios sin climatizar, instalaciones deportivas deterioradas, viviendas públicas que no se construyen y barrios que ven cómo los proyectos prometidos nunca llegan". A su juicio, dejar sin ejecutar 56,7 millones supone "abandonar a los alicantinos".

Preocupación en la izquierda

Desde Compromís, su portavoz municipal, Rafa Mas, criticó que el gobierno local del PP recurra a un préstamo de casi siete millones de euros cuando, según recordó, vuelve a dejar decenas de millones sin ejecutar. "Nos hemos enterado de que han pedido un préstamo de siete millones cuando hay 56 millones que no han ejecutado y el año pasado les sobraron otros 60. Por eso tenemos 176 millones en los bancos, no porque no les dejen gastar, sino porque solo ejecutan cuatro de cada diez euros presupuestados", sostuvo Mas.

Por su parte, el portavoz de Esquerra Unida-Podemos, Manolo Copé, denunció que los 56,7 millones no ejecutados representan "equipamientos que no se construyen, instalaciones municipales que no se mejoran y proyectos necesarios que reaparecen año tras año en el presupuesto sin hacerse realidad". Copé señaló que el PP incrementara durante el ejercicio el presupuesto de inversiones en más de 70 millones para dejar sin ejecutar la mayor parte. "Barcala anuncia millones, presenta proyectos y vende titulares, pero los resultados no llegan. Alicante necesita un gobierno que convierta el presupuesto en mejoras reales para la vida de la gente", afirmó.