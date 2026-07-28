La Aemet avisa de un nuevo repunte del calor en Alicante: suben las máximas en el interior y norte del litoral

La provincia de Alicante afronta este martes 28 de julio una jornada plenamente veraniega, con sol en prácticamente todo el territorio y un nuevo repunte de las temperaturas en algunas zonas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé cielo despejado, salvo algunos intervalos de nubes bajas durante la mañana en puntos del litoral, que tenderán a desaparecer conforme avance el día.

El cambio más destacado estará en las máximas. Tras el pequeño alivio de la jornada anterior, los termómetros volverán a subir en el interior y en el extremo norte del litoral, mientras que en el resto de la provincia el ascenso será más ligero o apenas se notará. Las mínimas, por su parte, se mantendrán sin cambios, por lo que las noches seguirán siendo cálidas en buena parte de la costa.

La mañana puede comenzar con algo más de nubosidad baja junto al mar, pero la tendencia será a una rápida apertura de claros. El sol acabará imponiéndose y las horas centrales volverán a concentrar el ambiente más caluroso, especialmente lejos de la primera línea de costa.

El viento soplará flojo y de dirección variable a primeras horas. A partir del mediodía se impondrá el régimen de brisas, habitual en las jornadas estivales, lo que podrá suavizar algo el ambiente en el litoral durante la tarde, aunque sin evitar la sensación de calor propia de finales de julio.

La jornada se presenta, por tanto, estable y sin riesgo de lluvia, pero con el calor ganando terreno de nuevo en las comarcas del interior y en el norte de la costa alicantina.

El tiempo en Alicante

Alicante tendrá este martes una jornada despejada y sin probabilidad de lluvia, con calor plenamente veraniego desde la mañana. Las temperaturas se moverán entre los 23 y los 32 grados, aunque la sensación térmica podrá alcanzar los 34 durante las horas centrales por la humedad.

El viento soplará flojo del sureste a primera hora, girará a componente este durante el mediodía y quedará más variable hacia la noche. La tarde seguirá soleada, con ambiente cálido junto al mar y una noche suave, todavía con valores propios de julio.

El tiempo en Elche

El martes llega a Elche con calor desde primera hora y un cielo prácticamente limpio durante todo el día. No se esperan lluvias y el sol será protagonista, con una máxima de 33 grados y una mínima de 21.

La tarde mantendrá un ambiente seco y estable, aunque la humedad irá ganando peso al final del día. El viento soplará flojo de componente este durante las horas centrales y girará a norte por la noche, cuando los termómetros bajarán hasta los 24 grados.

El tiempo en Benidorm

Benidorm mantiene este martes un tiempo muy estable, con sol durante toda la jornada y sin opción de lluvia. El calor será más moderado que en otras zonas de la provincia, con una máxima de 29 grados, aunque la humedad hará que la sensación térmica suba hasta los 32.

La mañana arrancará ya con ambiente cálido, en torno a los 28 grados, y la tarde quedará marcada por valores suaves para finales de julio, cerca de los 26. El viento será flojo, con predominio del sur y sureste durante el día, y tenderá a calmar a últimas horas junto al litoral.

El tiempo en Elda

El calor vuelve a ganar peso este martes en Elda, donde la máxima subirá hasta los 33 grados en una jornada sin lluvias y con el cielo despejado de principio a fin. La mañana será la parte más calurosa, con 32 grados hasta las 12 horas, antes de un ligero descenso durante la tarde.

A última hora el ambiente será bastante más llevadero, con valores en torno a los 21 grados, aunque la humedad podrá aumentar de forma notable por la noche. El viento soplará flojo del sureste durante el día y quedará en calma al final de la jornada.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja se quedará este martes en valores contenidos para finales de julio, con una máxima de 30 grados y una mínima de 24. El cielo estará despejado durante casi todo el día, aunque por la mañana puede aparecer alguna nube baja sin riesgo de lluvia.

La humedad será el factor más incómodo de la jornada: la sensación térmica podrá llegar a los 34 grados y el bochorno se notará especialmente a primeras y últimas horas. El viento soplará flojo de componente este y girará a nordeste por la noche, con una tarde estable y plenamente veraniega junto al mar.

El tiempo en Orihuela

Orihuela volverá a situarse este martes entre los puntos más calurosos del sur de la provincia, con una máxima de 33 grados y una mínima de 22. La jornada será seca y soleada, sin probabilidad de lluvia y con alguna nube baja al inicio que dará paso a cielo despejado.

El calor se notará sobre todo por la mañana, cuando los termómetros rondarán ya los 33 grados. Durante la tarde bajarán hasta el entorno de los 29 y al final del día quedarán cerca de los 25. El viento soplará flojo de componente este y quedará en calma por la noche, con humedad alta a últimas horas.

El tiempo en Alcoy

Alcoy será uno de los puntos donde más se notará el repunte del calor este martes. La máxima alcanzará los 34 grados en una jornada completamente despejada, sin probabilidad de lluvia y con un sol dominante desde primera hora.

La mañana llegará ya con valores elevados, en torno a los 33 grados, y el ambiente seguirá caluroso durante las horas centrales. A última hora los termómetros bajarán hasta los 22 grados, con una noche más llevadera. El viento será flojo, primero del sureste, después del sur, y quedará en calma al final del día.

El tiempo en Dénia

Dénia mantendrá este martes el pulso veraniego, con sol, ausencia de lluvia y una máxima de 32 grados. La mañana será cálida desde primera hora, con valores en torno a los 31 grados y una sensación térmica similar.

La brisa de componente sur marcará buena parte del día, con rachas que podrán llegar a los 45 km/h durante las horas centrales. Por la tarde los termómetros bajarán hacia los 25 grados, aunque la humedad irá en aumento y dejará una noche cálida junto al mar.