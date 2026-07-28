El tráfico hoy en Alicante: congestión en la AP-7 en La Vila Joiosa y numerosas incidencias en la N-332

La provincia de Alicante registra numerosas incidencias de tráfico durante la mañana de este martes 28 de julio. Las principales dificultades se concentran en la AP-7 a la altura de La Vila Joiosa, donde la Dirección General de Tráfico comunica circulación lenta en sentido Alicante, además de varias advertencias relacionadas con vehículos detenidos, obstáculos y mercancías peligrosas.

La DGT también mantiene avisos en diferentes puntos de la N-332, la A-31, la A-70 y varias carreteras autonómicas. A estas incidencias puntuales se suman obras que provocan cortes de carril, estrechamientos y pasos alternativos en la Marina Baixa, l’Alacantí y el sur de la provincia.

Tráfico lento en la AP-7 en La Vila

La incidencia más destacada se localiza en la AP-7 entre los kilómetros 660 y 662, en el término municipal de La Vila Joiosa y en dirección hacia Alicante. La congestión afecta a todos los carriles y mantiene la circulación en nivel amarillo desde las 9.42 horas.

En el kilómetro 662 coinciden dos advertencias: una por un vehículo detenido y otra relacionada con mercancías peligrosas, ambas en sentido Alicante. La información facilitada por Tráfico no concreta si ambos avisos corresponden al mismo vehículo ni si existe pérdida de carga.

También se ha señalado la presencia de otro obstáculo en el kilómetro 657,2 de la AP-7, igualmente en dirección Alicante. Los conductores que atraviesen este tramo deben reducir la velocidad y respetar las indicaciones de los servicios de conservación y emergencias.

Las obras complican la AP-7 entre Calp y Altea

Más al norte, la AP-7 presenta tráfico lento entre los kilómetros 631,9 y 633,3, en el tramo comprendido entre Calp y Altea. Las obras afectan a todos los carriles en sentido Alicante y provocan circulación condicionada desde las 9.34 horas.

En ese mismo entorno permanece cortado el carril derecho entre los kilómetros 631,6 y 633,1 en sentido creciente. En la dirección contraria, desde Altea hacia Calp, está cerrado el carril izquierdo entre los kilómetros 634,4 y 632,2.

La N-332 también acumula incidencias en la Marina Baixa. Hay un vehículo detenido en el kilómetro 155,2 de Altea y otro en el 151,9, dentro del término municipal de Benidorm, ambos en sentido norte.

Además, las obras provocan un estrechamiento de la N-332 entre los kilómetros 148,7 y 150,4, con afecciones al carril derecho en las dos direcciones.

Dos accidentes y obras en la CV-70

La CV-70 concentra varios problemas entre Polop, La Nucía y Benidorm. Tráfico mantiene una advertencia por un accidente en el kilómetro 41,5, en Polop y en dirección hacia Guadalest, a la altura del entorno industrial de Polop y La Nucía. Este aviso permanece activo desde la noche del lunes.

A este siniestro se suma otro accidente registrado este martes en el kilómetro 44,9, dentro del término municipal de La Nucía y en sentido creciente.

Las obras obligan además a circular mediante un carril único con paso alternativo entre los kilómetros 41,8 y 49 de la CV-70, tanto desde Polop hacia Benidorm como en la dirección contraria. En el kilómetro 1,1 de esta misma carretera, ya en Alcoy, se ha comunicado un vehículo detenido.

Vehículos detenidos en Dénia y Pedreguer

La Marina Alta también presenta varios avisos durante la mañana. Un vehículo permanece detenido en la CV-725, en el kilómetro 6,6 de Dénia, en sentido creciente y orientación noreste.

Otro vehículo detenido afecta a la N-332 en el kilómetro 195,9 de Pedreguer, en dirección norte.

A estas incidencias se añaden varios tramos en obras con circulación alterna. La DGT informa de carril único en ambos sentidos en la CV-720 entre los kilómetros 41,7 y 41,9 y entre el 19 y el 20. La misma regulación se aplica en la CV-706 entre los kilómetros 0 y 4,5.

Avisos en la A-70, la N-332 y la AP-7 en l’Alacantí

En el entorno de Alicante se ha detectado un vehículo detenido en la A-70, kilómetro 6,3, a la altura de Mutxamel, en sentido decreciente.

La N-332 presenta otros dos avisos por vehículos detenidos dentro del término municipal de Alicante: uno en el kilómetro 112,5, en dirección suroeste, y otro en el kilómetro 102,5, en sentido creciente.

En San Vicente del Raspeig, otro vehículo permanece detenido en el kilómetro 688,7 de la AP-7.

Las obras de larga duración continúan afectando a esta autopista en el entorno de Agost y Alicante. Hay cortes de carril entre los kilómetros 696,5 y 698,8 y permanece cerrado el sentido creciente entre los kilómetros 697,3 y 697,9, según la información difundida por la DGT.

Obstáculos en la A-31 hacia Madrid

La A-31 registra dos advertencias por obstáculos en la calzada en dirección Madrid. Una de ellas se encuentra en el kilómetro 226, dentro del término de Monforte del Cid y en el entorno de El Rebolledo. La segunda afecta al kilómetro 229, ya en el municipio de Alicante.

Más al interior, la DGT comunica un vehículo detenido en el kilómetro 186,5 de la A-31, a la altura de Villena y en sentido decreciente.

También hay avisos por vehículos detenidos en la CV-802, kilómetro 8,7 de Onil, y en la CV-70, kilómetro 1,1 de Alcoy.

Incidencias en Guardamar, Torrevieja y Rojales

En la Vega Baja, un vehículo detenido afecta a la N-332 en el kilómetro 71,2 de Guardamar del Segura. La misma causa genera una advertencia en la CV-905, kilómetro 0,9 de Rojales.

En la AP-7 se ha señalado la presencia de obstáculos en el kilómetro 744, también dentro del término de Rojales y en dirección Cartagena.

Torrevieja presenta dos incidencias. En el kilómetro 62,5 de la N-332 permanece activo un aviso por obstáculos en sentido sur desde la tarde del lunes. Además, hay un vehículo detenido en el kilómetro 26,3 de la CV-95.

En San Miguel de Salinas se ha comunicado otro obstáculo en el kilómetro 16 de la CV-95, mientras que en Pilar de la Horadada hay un vehículo detenido en el kilómetro 3,2 de la CV-941.

Obras y obstáculos en Crevillent y San Isidro

La DGT también mantiene una advertencia por obstáculos en la CV-904, kilómetro 2 de Crevillent.

Las obras afectan a varias salidas de la A-7 en este municipio. Permanece cortado el sentido decreciente entre los kilómetros 529,8 y 529,5, así como otra salida en sentido creciente entre los kilómetros 529,5 y 529,6.

En el entorno de San Isidro y Crevillent continúan los trabajos que obligan a cerrar el arcén derecho en diferentes tramos de la A-7, entre los kilómetros 531,5 y 534,2. También hay un corte del carril derecho en la CV-873, kilómetro 8,4, dentro del término municipal de Albatera.

Otro vehículo detenido se encuentra en la CV-870, kilómetro 0,3 de Orihuela.

La situación puede variar a medida que se retiren los vehículos y avancen los trabajos. Se recomienda consultar el estado de las carreteras antes de iniciar el desplazamiento, moderar la velocidad y aumentar la distancia de seguridad al aproximarse a cualquiera de los tramos afectados.