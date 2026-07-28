Urbanismo pospone el precinto de Tambora a una "próxima visita" de los técnicos al recinto

Urbanismo pospone el precinto de Tambora, un recinto sobre el que pesa una orden de cierre por falta de licencia, a una "próxima visita" de los técnicos municipales al recinto, sin fecha confirmada pero que se espera que sea a finales de esta semana. Así lo ha confirmado este martes la Concejalía de Urbanismo, que dirige Antonio Peral, desde la que aseguran que solo se procederá a precintar el establecimiento si en esa inspección se constata "que la actividad no se ha suspendido", de acuerdo con el decreto de suspensión firmado el pasado martes y "notificado días atrás".

La decisión aplaza, por tanto, la ejecución del precinto ya paralizado este lunes después de que la empresa responsable del recinto presentara un recurso contra la orden de cese de actividad dictada por la Concejalía de Urbanismo. El cierre ahora parece quedar pendiente del resultado de esa comprobación presencial.

Previamente a la aclaración de Urbanismo, la portavoz del equipo de gobierno, Cristina Cutanda, aseguró este martes, tras la Junta de Gobierno Local, que "los trámites para el precinto del local siguen adelante". La edil recalcó que el recurso presentado por la empresa este lunes "no levanta el precinto, porque no cuenta con la autorización necesaria".

Sin embargo, tras esas declaraciones y a preguntas de INFORMACIÓN para aclarar el alcance de esa medida, el Ayuntamiento precisó que el precinto no se ejecutará de forma inmediata, pero que a priori tampoco esperará al resultado del recurso. "La Concejalía de Urbanismo confirma que precintará Tambora si en la próxima visita de sus técnicos se constata que la actividad no se ha suspendido en el establecimiento, de acuerdo con el decreto de suspensión notificado días atrás", señalaron fuentes municipales.

Mientras se espera esa visita y la decisión final, Tambora ya ha publicado en sus redes sociales su calendario de apertura para este fin de semana. Según anuncia el establecimiento, abrirá sus puertas este viernes 31 de julio y celebrará también fiestas el sábado 1 y el domingo 2 de agosto, tres eventos para los que la empresa de ocio al aire libre ya ha puesto en marcha la preventa de entradas.

Precinto paralizado

El Ayuntamiento de Alicante paralizó este lunes el precinto de Tambora después de que la empresa responsable del recinto presentara un recurso contra la orden de cese de actividad dictada por la concejalía dirigida por Antonio Peral. La decisión se produjo tras un fin de semana en el que la instalación de ocio al aire libre, situada en el entorno de la Albufereta, mantuvo su programación y abrió con normalidad de viernes a domingo, pese al decreto firmado la pasada semana por el concejal de Urbanismo que ordenaba el cese de la actividad por carecer de licencia.

En ese decreto, los técnicos municipales ordenaban el cese inmediato de la actividad, como ya ocurrió en septiembre de 2025, y advertían de que, en caso de incumplimiento, se requeriría la intervención de la Policía Local para proceder al precinto de las instalaciones. Además, el documento señalaba que el incumplimiento de la orden y del requerimiento podría dar lugar a la comisión de un delito de desobediencia, tipificado en el artículo 556 del Código Penal.

Cese de actividad

El espacio, que organiza eventos al aire libre en la avenida de las Torres de la Huerta, ya fue clausurado el pasado año por el mismo motivo. En ese momento, la decisión le costó al gobierno municipal las críticas de la oposición, debido a que el cese de la actividad se decretó en septiembre cuando los servicios municipales eran conscientes de la situación desde julio, lo que permitió que el negocio funcionara libremente durante todo el verano de 2025.