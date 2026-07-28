Los vecinos de las partidas rurales de Alicante denuncian el riesgo de incendios por la gran cantidad de matorrales

La partida rural de la Cañada del Fenollar, en Alicante, sufrió el sábado pasado un incendio en varias parcelas. "Cada vez parecemos más un basurero entre altos matorrales que invaden carreteras, más altos en algunos casos que los muros de las casas", explica Alicia Isidoro, presidenta de la Asociación Vecinal. La entidad pide "que se ponga en marcha, se cumpla y se controle un consensuado plan de prevención de incendios, y se pongan los medios físicos y humanos para llevarlo a cabo".

"Llevamos meses pidiendo que se desbrocen cunetas, terrenos públicos y se haga cumplir a los vecinos las ordenanzas de prevención, así como la adecuada gestión de residuos y restos de poda que se amontonan por todas las partidas", explica Isidoro.

En la Junta del Distrito 5 de diciembre y de junio, los vecinos insistieron en este punto y a través de escritos a la "Concejalía pertinente", por la "enorme cantidad de masa vegetal seca que nos ha convertido en un explosivo combustible ante una chispa, cigarro, cristal o plástico". La sexta ola de calor llega a la provincia este miércoles y se prolongará al menos hasta el domingo, según la Aemet, lo que aumenta el riesgo de incendios.

La Asociación pertenece a la recién formada FAPRA (Federación de Asociaciones de Vecinos de Partidas Rurales) y desde esta plataforma junto con los grupos municipales de Compromís, Esquerra Unida y PSOE han elaborado una declaración institucional que se votará este jueves en el Pleno del Ayuntamiento, en el que intervendrá Alicia Isidoro en representación de los vecinos.

En el texto de la declaración, los grupos destacan que las partidas rurales son "uno de los principales patrimonios territoriales, ambientales, agrícolas y paisajísticos del municipio". "Alicante carece de una planificación específica de prevención de incendios adaptada a las particularidades de sus partidas rurales", señala. En el texto denuncian que "la singular convivencia entre espacios forestales, cultivos agrícolas, viviendas dispersas, infraestructuras viarias y núcleos de población, exige un enfoque específico que complemente la planificación forestal general existente (Plan Local de Prevención de lncendios Forestales) y permita actuar de forma continuada durante todo el año". Los grupos señalan que "la prevención de incendios no puede limitarse a actuaciones puntuales cuando llegan las altas temperaturas".

Los firmantes reparan en la necesidad de "abordar la situación irregular del Plan Local de Quemas de Alicante, aprobado en el año 2013"." Este instrumento es una pieza fundamental para compatibilizar la actividad agrícola tradicional con la protección frente al riesgo de incendios, regulando las condiciones en las que pueden autorizarse las quemas de restos vegetales y estableciendo medidas preventivas suficientes.

El Ayuntamiento, gobernado por Luis Barcala, del PP, asegura que se desbrozan los laterales de los caminos dos veces al año y se ha reforzado la recogida de poda y el repaso de las islas de contenedores con el primer modificado del contrato. La Diputación tiene competencias en carreteras provinciales y caminos rurales y la CHJ (la Confederación Hidrográfica del Júcar) se encarga de las zonas de barrancos, según el Consistorio.