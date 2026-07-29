Una alborada a la Virgen del Remedio con homenajea a Óscar Esplá, Ruperto Chapí y Manuel de Falla en Alicante

La música volverá a ser la protagonista de las vísperas de la festividad de la Virgen del Remedio. La ciudad celebrará este lunes 3 de agosto, a partir de las 22.00 horas, la 104 edición de la alborada en honor a la Virgen del Remedio, un concierto que este año rendirá tributo a tres figuras imprescindibles de la música española: Óscar Esplá, Ruperto Chapí y Manuel de Falla. La cita servirá, además, como prólogo de las celebraciones dedicadas a la Patrona de Alicante, cuyo día grande llegará el próximo 5 de agosto.

La Banda Sinfónica Municipal de Alicante, bajo la dirección de Pedro Lara, será la encargada de protagonizar un recital con un marcado carácter conmemorativo. La alborada mantiene, además, un estrecho vínculo con la historia de la formación, ya que fue precisamente durante este acto, el 3 de agosto de 1912, cuando la entonces Banda Municipal de Música ofreció su primer concierto, dirigida por Luis Torregrosa, compositor del Himno de las Hogueras.

Homenaje a tres grandes compositores

El programa contará con la participación de los coros del Teatro Principal, dirigidos por Luis Seguí, junto a los orfeones Alicante y Mare Nostrum, bajo la dirección de Juan Carlos Vázquez, y la Compañía Lírica Alicantina, dirigida por Christian Lindsey.

La primera parte del concierto estará dedicada a Óscar Esplá, coincidiendo con el 50 aniversario de su fallecimiento, con la interpretación de las obras "Antaño" y "La pájara pinta". También habrá un recuerdo para Manuel de Falla, del que se cumplen 150 años de su nacimiento, con la interpretación de "La vida breve. Danza Española nº 1".

Tras el descanso, el protagonismo recaerá en Ruperto Chapí, en el 175 aniversario de su nacimiento. El público podrá escuchar una selección de algunas de sus zarzuelas más conocidas, como "La Revoltosa", "El Rey que rabió", "La Tempestad", "La Bruja", "Las Hijas de Zebedeo" y "El Tambor de Granaderos". El concierto concluirá con la parte más solemne del acto, en la que sonarán la "Salve a la Virgen del Remedio", de Bernabé Sanchís; el Himno de Alicante, de Juan Latorre; el Himno de la Comunitat Valenciana, de José Serrano, y el Himno de España.

La patrona estrenará una nueva saya

La Alborada abrirá varios días de actos en honor a la Virgen del Remedio, cuyo momento central llegará el miércoles 5 de agosto con la procesión que partirá a las 20.00 horas desde la concatedral de San Nicolás. En esta ocasión, la imagen estrenará una nueva saya confeccionada en tisú de plata sobre seda color salmón y bordada con hilo de oro, donada de forma anónima por una familia alicantina. La prenda ha sido realizada a partir de otra saya deteriorada y restaurada por el artesano malagueño Sebastián Marchante. La comitiva estará encabezada por la Colla de Nanos i Gegants d'Alacant y contará con la presencia de representantes de las principales fiestas de la ciudad.

Moros y Cristianos

Las celebraciones también darán protagonismo a la Federación de Moros y Cristianos de Alicante (FAMYC). Desde el sábado 1 y hasta el miércoles 5 de agosto, el aparcamiento del Postiguet acogerá un zoco árabe con puestos de artesanía, gastronomía, oficios tradicionales, animación y actividades culturales inspiradas en el legado mediterráneo. Para permitir su instalación, el estacionamiento permanecerá cerrado a los vehículos particulares desde la noche del 30 de julio hasta el 6 de agosto.

Además, el lunes 3 de agosto, a las 19.30 horas, la Casa de la Festa Manuel Ricarte acogerá la presentación del tercer volumen de la colección "Alacant Mora i Cristiana", titulado "A orillas de la historia", una publicación centrada en la historia y el patrimonio de esta celebración festera.