Los alumnos de la Universidad de Alicante refuerzan la atención en el servicio telefónico

Desde junio y hasta septiembre, con la excepción del mes de agosto por ser inhábil, diversos alumnos de la Universidad de Alicante refuerzan la atención del servicio telefónico de información de la institución académica.

Así lo ha anunciado la propia universidad, que ha promovido que estudiantes de grado, máster y doctorado formen parte de este servicio, que depende orgánicamente del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo de la UA y que funciona durante todo el año, excepto agosto, a través del personal de administración y servicios.

Los estudiantes, seleccionados mediante una convocatoria pública y formados para responder las consultas que puedan hacer los interesados, están distribuidos en tres salas del piso primero del Aulario II, desde las 9 de la mañana hasta las 19:45 horas de lunes a viernes y de forma ininterrumpida.

El número de atención al público recibe las llamadas y las distribuye entre las líneas abiertas, atendidas de forma genérica en turnos de mañana y tarde.

Desde la dirección del Servicio de Información de la UA destacan que los alumnos “atienden llamadas relativas a todo tipo de temas relacionados con la universidad”, como las Pruebas de Acceso (PAU), la preinscripción, los trámites de matrícula o las relacionadas con servicios como deportes, alojamiento, transporte o cultura.

El servicio de refuerzo específico se inició hace más de una década y llegó a atender unas 25.000 consultas telefónicas durante el periodo de funcionamiento.