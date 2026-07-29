Aprender desde la vida

Estamos en verano y la ocasión se presta para poner a nuestros niños cara a cara con otros seres vivos, a menudo totalmente desconocidos para ellos. Tanto da que sean vacas, salamanquesas o caracoles, como que sean ranas, escarabajos o gallinas. El caso es llevarles de la mano para que se acerquen, conozcan y observen otras formas de vida, otros organismos, otras maneras de alimentarse, desplazarse, defenderse y estar en el mundo.

A lo largo de mi recorrido como maestra he presenciado miedos, ascos y cariños con respecto a insectos, mascotas, bichitos varios, animales de tierra, mar y aire, del zoológico, o del patio de la escuela. Y en todos los casos la actitud que propongo a los niños es que tengan miramiento con los animales, que los cuiden, los respeten y no les hagan sufrir. Les hablo de su derecho a la vida, de las diferencias entre ellos y las personas, de sus curiosas características, de los sentimientos que les generan y también de los peligros que nos pueden suponer.

Considero que cualquier momento es bueno para que los niños miren de cerca a algún animal vivo. Viendo, tocando y estimando perros, pollos, cangrejos o grillos su curiosidad se espabila, su entusiasmo se enciende, aprenden con más ilusión y además así se van poniendo los cimientos para un respeto a la naturaleza que cada vez hace más falta.

Los niños de edades tempranas aprenden a partir de los vínculos, de los sucesos cotidianos, de los afectos, del entorno natural… Esto les hace observar, les plantea preguntas y les abre el deseo de averiguar las respuestas aventurando creativas hipótesis. Para ello cuentan con su radiante imaginación, con sus prisas, sus manipulaciones, sus asombros y la seguridad que les dan sus ganas de añadir conocimiento y experiencia al bagaje que estrenan.

Ensayos, probaturas, tanteos. Ideas a contrastar, hipótesis a averiguar, problemas a solventar…

Un ejemplo tomado del Diario de clase:

«Dante trae a la escuela un hermoso caracol vivo, una ‘serrana’ marrón y blanca preciosa. Lo enseña a sus compañeros y enseguida se crea un ambiente excitado y contento. Se oyen piropos al caracol, alabando su brillo, color, ‘lo rápido que saca los cuernos’ y preguntas: ‘qué come’, ‘si es chico o chica’, ‘si pica’. Alguno manifesta también miedo o asco.

Al colocarlo en una mesa, se desplaza. Le pido a Dante que lo ponga en la pizarra para observar su recorrido y el camino de baba que deja al pasar. Le cantan Caracol, col, col, saca los cuernos y ponte al sol, lo dibujan, lo modelan, lo buscan en libros. Yo voy anotando sus comentarios. Pero es viernes y nos vamos a casa, así que dejamos al huésped al cuidado de la clase.

Cuando volvemos después del fin de semana, ¡el caracol aparece encaramado en el techo del aula! Entonces lanzo una pregunta provocadora a los niños:

¿Cómo podemos coger el caracol?

—Subidos en una mesa.

—Subidos unos encima de otros.

—Que lo coja el padre de Pieter que es muy alto.

—Con un palo largo.

—O una escoba.

—Escalando con una cuerda.

—Lo puede coger una persona con una pértiga, como los deportistas.

—Podemos colgar del clavo del techo una liana y lanzarnos hasta el caracol.

—Con un paraguas.

—Tirándole cosas.

—¿Y qué forma creéis que sería la más posible?, les pregunto.

—Con una escalera, porque si le damos con un palo, se cae y se rompe.

—O ponemos una caja debajo y que caiga dentro.

—O ponemos un pañuelo grande como si fuera una colchoneta.

Esta última forma logra entusiasmo y una aprobación inmediata, así que salen cuatro niños y sostienen un pañuelo grande por los picos. Dante se sube a una mesa y con el palo de una escoba tira el caracol a la tela.

¡El caracol está salvado! ¡Con un rotito en la concha, pero vivo! Lo ponemos en el borde de la pizarra a ver mañana dónde amanece».

Como tenemos en clase a Eva, una alumna en su periodo de prácticas, le pregunto para qué piensa ella que ha servido este bonito jaleo. Y me contesta:

«Creo que ha servido para hacer pensar a los niños, para que empiecen a solucionar problemas, para aprender a elaborar alternativas y solventar con creatividad una situación. También para escuchar las opiniones de sus compañeros y respetarlas, aunque puedan hacerles críticas si no consideran viables sus opciones. En definitiva, pienso que con opiniones conjuntas se llega a mejores soluciones, más elaboradas de las que se harían de forma individual. Esto fomenta el trabajo en equipo. Y pensando un poco más allá, dejar el caracol en un sitio y ver que dos días después está en otro puede ayudar a la toma de conciencia del tiempo, porque así se comprueba que pasan cosas, aunque nosotros no estemos delante».

Yo también quise darle mi opinión:

«Me parece que este hecho ha supuesto dar cabida a las cosas que traen los niños, a su gran interés por la vida y la naturaleza. Se ha podido poner en marcha su curiosidad al situar el caracol en la pizarra y ver su desplazamiento y sus huellas babosas. Hemos escuchado sus ideas, hemos experimentado el valor de pensar juntos, hemos valorado el respeto a lo natural y hemos potenciado el buscar recursos en la propia experiencia, en lo que se sabe y en lo que se imagina.

Además se ha afianzado el conocimiento físico y se han estimulado los razonamientos buscando causas y consecuencias. Se ha invitado a los niños a pensar de forma creativa y en un plano más realista. De paso hemos alimentado la autoestima y la confianza en uno mismo. Hemos posibilitado que se recoja lo vivido buscando representaciones y todo ello ha proporcionado al grupo placer y diversión disfrutando del efecto sorpresa que trae el azar.

Por añadidura, los niños han visto que las maestras valoran y se interesan por las mismas cosas que ellos y pueden disfrutarlas juntos.

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Un simple caracol que ha enriquecido nuestra cotidianidad».