Así es el castillo más grande de la provincia de Alicante: gratuito, con ascensor y con impresionantes vistas

La provincia de Alicante está llena de castillos que recuerdan su pasado de frontera, conquista y vigilancia. Desde las fortalezas del Vinalopó hasta los recintos que dominan pueblos de montaña o antiguos pasos estratégicos, muchos municipios conservan todavía murallas, torres y atalayas que explican buena parte de su historia. Villena, Biar, Sax, Castalla, Banyeres de Mariola o Guadalest son algunos de los nombres que suelen aparecer cuando se habla de patrimonio defensivo alicantino.

Pero hay un castillo que juega en otra categoría por tamaño, ubicación y simbolismo. Es visible desde casi cualquier punto de la ciudad, aparece en miles de fotografías de Alicante y forma parte del perfil más reconocible de la capital. Se levanta junto al mar, sobre una mole rocosa que parece proteger la bahía, y ofrece una de las mejores panorámicas urbanas de toda la provincia. Es el Castillo de Santa Bárbara, una de las fortalezas medievales más grandes de España y también una de las visitas imprescindibles de Alicante.

Castillo de Santa Bárbara

El Castillo de Santa Bárbara se encuentra en la cumbre del monte Benacantil, a 166 metros de altitud, una posición que le daba un enorme valor estratégico porque desde allí se domina la bahía de Alicante, el puerto, la playa del Postiguet y buena parte del entorno terrestre. Su silueta está tan ligada a la ciudad que incluso la propia roca del Benacantil tiene una de las imágenes más famosas de Alicante: la llamada “cara del moro”, el perfil que puede verse desde determinados puntos de la playa o del casco antiguo y que se ha convertido en un icono local.

Origen de la fortaleza

Aunque en sus laderas se han encontrado restos arqueológicos de la Edad del Bronce, ibéricos y romanos, el origen de la fortaleza actual se sitúa en época musulmana, hacia finales del siglo IX. El castillo recibió el nombre de Santa Bárbara porque fue tomado a los árabes el 4 de diciembre de 1248, día de la festividad de la santa, por el infante Alfonso de Castilla, futuro Alfonso X el Sabio. Después pasaría a la Corona de Aragón con Jaime II, que ordenó su remodelación, y más tarde viviría nuevas reformas y episodios militares durante siglos. La fortaleza se divide en tres recintos bien diferenciados y los restos más antiguos se localizan en la zona superior.

Recorrido por el castillo

El recorrido por el castillo permite viajar por distintas épocas. En el recinto más alto, conocido como La Torreta, se encuentran la Torre del Homenaje y algunos de los vestigios más antiguos, con basamentos de los siglos XI al XIII. En esa zona se ubican también espacios como el Baluarte de los Ingleses, el Parque de Ingenieros, la Sala Noble o la Casa del Gobernador. El recinto intermedio concentra algunas de las dependencias más importantes levantadas en el siglo XVI, como el Salón Felipe II, el Cuerpo de Guardia, el Patio de Armas y el Baluarte de la Reina. En la parte inferior, del siglo XVIII, aparece el Revellín del Bon Repós, uno de los accesos más reconocibles del conjunto.

Acceso gratuito

Una de las grandes ventajas para el visitante es que el acceso general al recinto es gratuito, aunque si quieres ahorrarte el paseo y subir en el ascensor tendrás que abonar 2,70 euros por persona. Ese ascensor es, precisamente, una de las curiosidades del monumento: se accede desde la avenida Juan Bautista Lafora, frente a la playa del Postiguet, a través de un túnel excavado en la montaña. El horario del ascensor coincide con el del castillo y la última subida se permite 40 minutos antes del cierre, la última bajada 20 minutos antes y el último acceso a pie 30 minutos antes.

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Horario

El horario varía según la temporada. Durante el verano la fortaleza permanece abierta de 10.00 a 23.00 horas (del 17 de junio al 4 de septiembre). También se puede llegar mediante microbuses lanzadera desde la zona de Puerta del Mar o por itinerarios peatonales como los accesos desde el parque de la Ereta y el propio monte Benacantil. El tráfico rodado al recinto está restringido y limitado a transporte público autorizado en determinados periodos, por lo que conviene revisar la información oficial antes de subir en vehículo.