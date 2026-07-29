Complicado hoy el tráfico en Alicante: accidentes, retenciones y un vehículo ardiendo en la A-7

La mañana de este miércoles 29 de julio de 2026 está dejando numerosas incidencias en las carreteras de la provincia de Alicante. Los problemas más destacados son las retenciones registradas en la N-332 a su paso por Santa Pola y Torrevieja, varios accidentes repartidos por la provincia y un vehículo ardiendo en la A-7, dentro del término municipal de Tibi.

A estos avisos se suman vehículos detenidos, obstáculos en la calzada y diferentes obras que obligan a cortar carriles, estrechar la circulación o establecer pasos alternativos.

Un vehículo ardiendo en la A-7 a la altura de Tibi

La Dirección General de Tráfico mantiene una advertencia por un vehículo ardiendo en la A-7, en el punto kilométrico 481,1, dentro del término municipal de Tibi.

La incidencia se ha producido en sentido creciente, hacia Alcoy, y permanece comunicada desde las 8.37 horas. La información disponible hasta ahora no precisa si el incendio ha provocado heridos ni el grado de afección a la circulación.

En esta misma autovía hay otros avisos en el interior de la provincia. Un vehículo se encuentra detenido en el kilómetro 464,8, a la altura de Ibi, y otro en el 485,9, dentro del término municipal de San Vicente del Raspeig.

También se ha detectado humo en la CV-80, en el kilómetro 14,8 de Castalla y en dirección hacia Alcoy, frente al casco urbano.

Accidente en la A-77 de acceso a Alicante

Uno de los siniestros más recientes se localiza en la A-77, en el kilómetro 7, dentro del término municipal de Alicante. El accidente afecta al sentido decreciente, con orientación hacia el sureste, y fue comunicado a las 10.13 horas.

En los accesos a la capital también hay un vehículo detenido en la N-332, a la altura del kilómetro 111,3, en dirección sur. Otro aviso afecta a la vía de servicio VS-A-79-C, en el kilómetro 1,2.

Además, Tráfico comunica obstáculos en la A-77a, en el kilómetro 1 de San Vicente del Raspeig, y en la A-31, en el kilómetro 236,2, en dirección hacia el Puerto de Alicante.

Retenciones en la N-332 de Santa Pola

La N-332 presenta tráfico lento entre los kilómetros 88,2 y 93,3, dentro del término municipal de Santa Pola y en dirección hacia Alicante.

La congestión afecta a todos los carriles y mantiene la circulación en nivel amarillo desde las 7.49 horas. En ese mismo entorno hay un vehículo detenido en el kilómetro 88,4, en sentido contrario, además de otro aviso en la CV-865, en el kilómetro 11,4.

Atascos en la N-332 en Santa Pola en imagen de archivo. / INFORMACIÓN

Los conductores que se desplazan desde Santa Pola hacia Alicante deben prever más tiempo de viaje y extremar la precaución al aproximarse al tramo afectado.

Circulación lenta en ambos sentidos en Torrevieja

La otra gran retención de la mañana se encuentra en la N-332 de Torrevieja, entre los kilómetros 54 y 57,8.

La congestión afecta a todos los carriles y a los dos sentidos de circulación desde las 7.58 horas. La DGT mantiene el nivel amarillo en este tramo, uno de los que soporta mayor volumen de tráfico durante el verano.

Torrevieja también registra un accidente en la CV-905, en el kilómetro 9,9 y en sentido sur. En el cercano municipio de San Miguel de Salinas hay un vehículo detenido en el kilómetro 17,8 de la CV-95.

Accidentes en Elche y Monóvar

El término municipal de Elche concentra tres avisos por accidentes. Uno de ellos se encuentra en la CV-84, en el kilómetro 3,7, y permanece activo desde la tarde del martes.

Los otros dos siniestros se han comunicado durante la mañana de este miércoles: uno en la vía de servicio VS-EL-20-D, en el kilómetro 1,5, y otro en la CV-851, en el kilómetro 1.

En Monóvar, un accidente afecta a la CV-83, en el punto kilométrico 10,6, en dirección hacia Pinoso.

Accidente en Cox y problemas en la A-7 de la Vega Baja

La A-7 presenta un accidente en el kilómetro 538,9, a la altura de Cox, en dirección hacia Alicante y junto al campo municipal de Granja de Rocamora.

En el kilómetro 536,8, dentro del término de San Isidro, coinciden un vehículo detenido y un aviso por obstáculos en sentido hacia Murcia, cerca de la salida de Granja de Rocamora, Cox y Callosa de Segura.

También hay obstáculos en diferentes puntos de la A-7: en los kilómetros 545 y 547, en dirección norte y hacia Alicante, y en el 549,1, próximo a la primera salida de Orihuela.

Las obras continúan afectando además a varias salidas de la A-7 en Crevillent y a los arcenes situados entre este municipio y San Isidro.

Otro accidente en Orihuela

La DGT comunica un accidente en la CV-870, en el kilómetro 5,6 de Orihuela, en dirección hacia Abanilla y a unos 500 metros de La Murada.

En este municipio también hay un vehículo detenido en la N-340, en el kilómetro 688,1, mientras que en Benejúzar se ha advertido de la presencia de obstáculos en la CV-91, en dirección hacia Orihuela.

Accidente en la AP-7 de Pedreguer

La Marina Alta concentra varias incidencias durante la mañana. Una de las más relevantes es un accidente en la AP-7, en el kilómetro 613,1 de Pedreguer, en dirección hacia Valencia.

En ese mismo punto se había comunicado previamente un vehículo detenido. También hay obstáculos en el kilómetro 612, en sentido norte, y otro vehículo inmovilizado en el kilómetro 614,8, dentro del término de Gata de Gorgos.

El mapa de las incidencias de tráfico hoy en la provincia de Alicante. / DGT

La N-332 presenta igualmente un accidente en el kilómetro 190 de Gata, en dirección hacia Pedreguer. A ello se suman vehículos detenidos en el kilómetro 195,9 de Pedreguer y en el 196,2 de Ondara.

Dénia registra otra incidencia por un vehículo detenido en la CV-725, en el kilómetro 6,6, mientras que en Teulada hay un aviso similar en el inicio de la CV-740.

Obstáculos en Pego y accidente en Muro de Alcoy

En Pego, la DGT advierte de la presencia de obstáculos en la CV-700, kilómetro 58,2, en dirección hacia Dénia.

En esta misma carretera permanece activo un aviso por un accidente en el kilómetro 17,4 de Muro de Alcoy, en dirección hacia l’Alqueria d’Asnar y frente a una gasolinera.

Las obras mantienen pasos alternativos en la CV-720, tanto en Alcalalí como en Castell de Castells, y en la CV-706 entre Millena y Cocentaina.

Obras entre Benidorm, Polop, Calp y Altea

La CV-70 funciona con un único carril para los dos sentidos entre los kilómetros 41,8 y 49, en el tramo comprendido entre Polop y Benidorm.

En la N-332 de Benidorm, las obras provocan estrechamientos entre los kilómetros 148,7 y 150,4, con afecciones al carril derecho en ambas direcciones.

La AP-7 también mantiene cortes de carril entre Calp y Altea. El carril derecho está cerrado entre los kilómetros 631,6 y 633,1 en un sentido, mientras que en la dirección contraria permanece cortado el izquierdo entre los kilómetros 634,4 y 632,2.

En Benissa hay además un aviso por obstáculos en el kilómetro 628 de la AP-7, en dirección hacia Valencia.

Incidencias en Villena, Elda y Xixona

En Villena se han comunicado obstáculos en dos puntos de la CV-81, los kilómetros 42,4 y 48,1, así como en la A-33, en el kilómetro 78,9 y en dirección hacia Alicante.

La A-31 presenta otro aviso por obstáculos en el kilómetro 208, dentro del término municipal de Elda y en sentido Alicante.

En Xixona, un vehículo detenido afecta a la CV-800 en el kilómetro 14,7.

Las incidencias pueden variar a lo largo de la mañana conforme se retiren los vehículos, finalicen las intervenciones o avancen los trabajos. Se recomienda consultar el estado de las carreteras antes de iniciar el desplazamiento, moderar la velocidad y aumentar la distancia de seguridad.