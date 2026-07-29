Compromís pide personarse en la causa judicial de Les Naus

La investigación judicial del caso Les Naus suma un nuevo actor. Compromís ha anunciado este miércoles que se personará como acusación popular en la causa abierta por las presuntas irregularidades en la adjudicación de viviendas de protección pública de la promoción de Les Naus al considerar que la vía política ya está "agotada". La coalición valencianista sostiene que las comisiones de investigación impulsadas tanto en el Ayuntamiento de Alicante como en Les Corts no han servido para esclarecer los hechos y defiende que ahora debe ser el juzgado quien llegue "hasta el final".

Con este paso, Compromís buscará además que se amplíen las investigaciones y las posibles imputaciones a miembros de la cooperativa Les Naus y de la Generalitat Valenciana al entender que existen nuevos elementos conocidos durante las comparecencias parlamentarias que justifican extender la causa.

En estos momentos ejercen la acusación popular en el procedimiento el PSOE y Ciudadanos y como acusación particular el sindicato CGT. La Generalitat también solicitó personarse, aunque la jueza rechazó su petición al considerar que no había quedado acreditado que la administración autonómica sea perjudicada directa en el procedimiento y advirtió de un posible conflicto de intereses en la causa sobre las viviendas protegidas de La Condomina. Además, el sindicato Manos Limpias también pidió su personación, si bien la magistrada le impuso una fianza de 3.000 euros.

Sin explicaciones

El portavoz de Compromís en la Diputación y representante legal de la coalición en la acusación judicialal de Les Naus, Ximo Perles, explicó que la formación ha esperado durante meses a recibir explicaciones antes de dar este paso, pero considera que tanto la cooperativa como el Ayuntamiento "están incumpliendo sus obligaciones de facilitar toda la información". A su juicio, tras las comisiones de investigación celebradas en el consistorio y en Les Corts, corresponde ahora a la Justicia actuar "directamente" para depurar las responsabilidades que, según afirmó, no se han asumido en el ámbito político.

En la misma línea, el portavoz del grupo municipal de Compromís, Rafa Mas, acusó al alcalde, Luis Barcala, de "mentiroso" y de estar "escodido" para no comparecer en la comisión municipal de investigación. Mas indicó que la formación no ha tenido "otra opción" que acudir a la vía judicial para conocer "toda la verdad" sobre un caso que calificó de "escándalo". "Queremos llegar hasta el final y no nos ha quedado otra que personarnos para conocer toda la verdad", apuntó Mas.

Ampliar la investigación

Por su parte, el diputado autonómico Gerard Fullana sostuvo que el caso "ya no es solo el caso Barcala, sino también el caso Mazón y el caso Camarero". Fullana aseguró que las comparecencias celebradas en Les Corts han puesto de manifiesto la necesidad de ampliar la investigación a la cooperativa, después de que, según afirmó, quedara acreditado que su presidente "estaba contratado por el empresario" al que autorizó la "reventa de una vivienda protegida".

Además, Fullana señaló que había que extender las pesquisas a la Generalitat por la supuesta existencia de información privilegiada sobre el futuro cambio normativo que permitió la transmisión de estos inmuebles. "Que los cooperativistas enviaran un mensaje advirtiendo a los socios de que había que paralizar la adjudicación de los pisos porque habían tenido información privilegiada según la cual, en unos meses, no en unos días, el Partido Popular iba a cambiar la normativa y iba a favorecer la reventa de esos pisos es de extrema gravedad", afirmó el diputado.

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Asimismo, la portavoz de Vivienda de Compromís y miembro de la comisión de investigación en Les Corts, María José Calabuig, defendió que las comparecencias celebradas hasta la fecha han servido, en muchos casos, para desviar la atención de las responsabilidades que atribuye al alcalde de Alicante y a los máximos responsables de la Generalitat. "Desde Compromís hicimos un escrito a la Mesa de Les Corts para que trasladara el caso a la Fiscalía y que investigara si se había cometido un delito de desobediencia grave, ya que, al fin y al cabo, este señor está obstaculizando la labor de investigación de los diputados y las diputadas de la comisión. Casualidad o no, eso ya lo valorarán ustedes, porque nosotros, bueno, no creemos en las casualidades", afirmó Calabuig.