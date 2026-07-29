Dos años de Vía Verde de la Cantera en Alicante: goteras, suciedad y desprendimientos

La vía verde de la Cantera continúa acumulando problemas de mantenimiento dos años después de su inauguración. La infraestructura peatonal, concebida para recuperar el antiguo trazado del Trenet junto al litoral alicantino, presenta actualmente una filtración de agua en uno de sus túneles, suciedad, excrementos de mascotas y una pared de roca vallada desde hace semanas por un desprendimiento de piedras de gran tamaño. Un estado que los vecinos denuncian desde hace meses y para el que, por el momento, el Ayuntamiento de Alicante todavía no concreta una actuación.

La situación contrasta con el objetivo con el que abrió al público en junio de 2024 este recorrido de 1,2 kilómetros junto a la costa. La actuación, ejecutada por la Generalitat tras más de 15 meses de obras, permitió recuperar el antiguo trazado de los túneles del Trenet para conectar el litoral norte de la ciudad con el centro. Fue un mes después de su inauguración, en julio de 2024, cuando el Ayuntamiento de Alicante asumió el cuidado y mantenimiento de la zona y la Concejalía de Parques y Jardines pasó a encargarse del servicio de limpieza del recorrido.

Cada vez que paso por aquí sale agua, a veces más y otras menos, pero siempre hay Pedro Manzano — Vecino

Sin embargo, desde su apertura, las quejas de los usuarios han sido constantes. Primero fueron las pintadas de grafitis sobre la piedra, algunas todavía visibles en la actualidad. Más tarde llegaron las denuncias por el acceso de vehículos a motor al recorrido, después de que durante el verano de 2025 varios coches, entre ellos algunos deportivos de alta gama, circularan por la vía. Aquella situación obligó al Ayuntamiento a instalar dos bolardos en la entrada desde la calle Sol Naciente, junto a la parada del TRAM de La Isleta, para impedir el paso de vehículos. Sin embargo, los vecinos sostienen que los problemas de mantenimiento nunca han terminado de resolverse.

La pared de piedra que permanece rodeada por vallas azules tras un desprendimiento en la vía verde / Alex Domínguez

Una gotera permanente en uno de los túneles

Dos años después, la imagen del recorrido sigue dejando que desear. En el túnel más próximo a la parada del TRAM de La Isleta, una filtración en la pared mantiene mojado de forma permanente parte del pavimento. Los vecinos aseguran que el agua lleva meses brotando de una de las paredes sin que se haya actuado sobre el problema. A ello se suma la presencia de excrementos de mascotas, una de las reclamaciones más repetidas desde la apertura de la infraestructura, así como varias cuerdas atadas a los pilares del túnel que parecen impedir el acceso a la zona más cercana a la pared. Algunas de ellas, incluso, permanecen ya caídas sobre el suelo, entre el agua y el barro.

Es un desastre que esta zona esté así, está muy sucia y encima han puesto unas cuerdas para que la gente no se acerque Iñigo Zubizarreta — Turista

"Cada vez que paso por aquí sale agua; a veces más y otras menos, pero siempre hay", explica Pedro Manzano, vecino de la zona. "No sabemos muy bien cuál es el origen, pero parece agua limpia. Lleva así meses y da la sensación de que sale de la propia piedra", asegura Manzano.

La situación también sorprende a quienes visitan Alicante. "Llevamos aquí unos días de vacaciones y nos ha llamado la atención. Es un desastre que esta zona esté así, está muy sucia y encima han puesto unas cuerdas para que la gente no se acerque, pero justo donde sale el agua se han caído y están llenas de barro", señala el turista Iñigo Zubizarreta. "Está un poco descuidado, aunque por lo menos es un sitio por el que se puede caminar a la sombra", añade Zubizarreta.

No entendemos por qué en esta pared no instalaron una rejilla como las que sí hay en otras zonas Isabel Arenas — Vecina

Un desprendimiento pendiente desde hace meses

Más adelante, en el punto donde comienza el sendero que conecta con la ciudad, una pared de roca permanece rodeada por vallas azules tras un desprendimiento. Los vecinos aseguran que la zona lleva meses sin cambios y lamentan que todavía no se haya actuado para reparar el talud o reforzarlo, como ocurre en otros puntos del recorrido.

Deberían arreglarlo por la seguridad de quienes pasamos por aquí todos los días. Daniel Amorós — Vecino

"Pasamos por aquí todos los días y nos gustaría que lo arreglasen porque lleva muchas semanas igual", afirma Isabel Arenas. "No entendemos por qué en esta pared no instalaron una rejilla como las que sí hay en otras zonas. Da la sensación de que lo dejaron a medias".

Deberían hacer un esfuerzo y solucionarlo porque con las lluvias fuertes podrían desprenderse más piedras y sería mucho más seguro reforzar esa pared Miguel Ángel Llopis — Vecino

En la misma línea, Daniel Amorós considera que "deberían arreglarlo por la seguridad de quienes pasamos por aquí todos los días. Lleva bastante tiempo así y no vaya a ser que termine cayendo alguna roca". Por su parte, Miguel Ángel Llopis añade que "deberían hacer un esfuerzo y solucionarlo porque con las lluvias fuertes podrían desprenderse más piedras y sería mucho más seguro reforzar esa pared".

Este diario se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Alicante para conocer si existe alguna actuación prevista en la zona. Por el momento, fuentes municipales señalan que primero deben determinar si esos trabajos de reparación se encuentran dentro de las competencias del Consistorio.