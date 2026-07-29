Las dudas sobre el hallazgo de la Venus de Alicante que deberá resolver la concejala de Cultura ante el Pleno

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, tendrá que reconstruir este jueves ante el Pleno la secuencia completa del hallazgo de la Venus de Alicante. El PSOE ha planteado 18 preguntas para tratar de aclarar las contradicciones sobre la fecha en que apareció la cabeza escultórica, el punto exacto donde fue localizada, quién la encontró y qué ocurrió después en unas obras que continuaron hasta que la zona quedó cubierta de hormigón.

La comparecencia llega después de que el gobierno de Luis Barcala haya pospuesto a la sesión de este jueves buena parte de las explicaciones. La versión inicial ofrecida por Beldjilali situó el descubrimiento el 20 de mayo, mientras varios operarios que aseguran haber encontrado la pieza sostienen que apareció nueve días antes, el 11. La concejala modificó posteriormente la primera fecha que había dado en una publicación en redes, aunque hasta ahora no ha detallado por qué se produjo esa discrepancia.

Ese baile de días es solo una parte del cuestionario. Los socialistas quieren saber si la cabeza apareció dentro o fuera de la reserva arqueológica de la Almadraba y si fueron trabajadores de las obras de regeneración de la playa o los arqueólogos encargados del seguimiento quienes dieron con ella. La localización no es un detalle menor, porque condiciona los protocolos que debían aplicarse y permite delimitar la responsabilidad de cada uno de los participantes.

El gobierno municipal ha defendido que los técnicos del Ayuntamiento actuaron “correctamente”, aunque ha evitado extender esa valoración a la empresa constructora, el equipo arqueológico y las subcontratas que trabajaban en la zona. Las 18 preguntas obligarán ahora a concretar qué papel desempeñó cada uno y qué organismo público supervisó las actuaciones desde la aparición de la pieza hasta su presentación pública.

Punto concreto

Otro bloque se centra en las prospecciones realizadas antes y después del hallazgo. El PSOE reclama conocer cuándo se examinó por última vez tanto el punto concreto donde apareció la Venus como el conjunto del yacimiento arqueológico de la Almadraba, cuáles fueron los resultados y si se volvió a inspeccionar el terreno después de localizar la cabeza.

Las preguntas entran también en el protocolo seguido durante aquellas jornadas. Beldjilali deberá explicar si se informó a la Conselleria de Cultura, si la Administración autonómica levantó acta y qué procedimiento arqueológico se aplicó desde el descubrimiento hasta su anuncio. También tendrá que aclarar si se ordenó revisar la tierra retirada previamente por si otros restos hubieran pasado desapercibidos.

La revisión de la tierra retirada figura entre las incógnitas pendientes de aclaración

La continuidad de las obras concentra algunas de las cuestiones más críticas. El PSOE pregunta por qué no se paralizaron los trabajos, por qué no se acotó el área para realizar una excavación estratificada y qué criterio arqueológico llevó a hormigonar el lugar donde supuestamente apareció la escultura. A ello suma qué comprobaciones se hicieron antes de extender esa capa de hormigón.

La comparecencia se producirá apenas unos días después de que Cultura anunciara un convenio con la Universidad de Murcia para someter la Venus a un estudio científico exhaustivo. José Miguel Noguera, catedrático de Arqueología y especialista en escultura romana, ya ha realizado una primera inspección que sitúa la pieza en época altoimperial, posiblemente en el siglo II después de Cristo.

Procedencia del mármol

Ese análisis tratará de precisar la procedencia del mármol, que podría ser de la isla griega de Paros o de las canteras italianas de Carrara, detectar posibles restos de policromía y reconstruir la forma original de una escultura que probablemente fue de cuerpo entero y tamaño natural. En el trabajo participarán también expertos de las universidades de Zaragoza y Córdoba.

El estudio de Noguera será independiente de la memoria científica de las excavaciones, encargada a los arqueólogos Eduardo López y José Ramón Ortega, de Arpa Patrimonio. Una línea investigará la historia romana de la pieza y la otra deberá explicar su contexto arqueológico dentro de las obras. Ninguna sustituye, sin embargo, las respuestas políticas y administrativas que se esperan este jueves.

Las 18 preguntas dibujan así una comparecencia que va mucho más allá de aclarar una fecha. El Pleno tendrá que conocer quién encontró realmente la cabeza, dónde apareció, a quién se avisó, qué medidas se adoptaron, por qué no se detuvieron los trabajos y cómo acabó hormigonándose el lugar. La Venus empieza a revelar su pasado romano mientras que lo que ocurrió en mayo sigue todavía pendiente de explicación.