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La Universidad de Alicante apaga el aire acondicionado en agosto para ahorrar energía
La medida que tendrá lugar del 3 al 23 de agosto se puso en marcha hace unos años y contempla las tres semanas centrales de ese mes como periodo vacacional preferente para el personal
La Universidad de Alicante (UA) apagará del 3 al 23 de agosto el aire acondicionado para "minimizar el consumo de energía". Como excepción, se mantendrá, en el servicio de informática; en la zona exterior de las instalaciones deportivas del 3 al 6 de agosto en horario de 17:00 a 19:00 horas; y en la Sala 24 horas de la Biblioteca General, de 8 a 21 horas, según un comunicado interno de la institución.
La medida es habitual y responde a que "hace años se pusieron en marcha unas medidas de ahorro energético entre las cuales se contemplan las tres semanas centrales de agosto como periodo vacacional preferente para el personal, con el objeto de poder cerrar la mayor parte de los edificios", ha explicado la UA.
Otras excepciones que tendrán servicio son la Oficina de Asistencia en Materia de Registro, del 3 al 7 de agosto; el Servicio de Información, que prestará servicio durante todo el mes de agosto; y la Cafetería del Club Social 2 de 9:00 a 13:00 horas para desayunos.
La recepción de correspondencia, certificados, paquetes, burofaxes y otros documentos se prestará durante dicho periodo por el personal del Servicio de Información en el edificio Germán Bernácer. Desde Cartería tramitarán los envíos de correspondencia externa recibidos hasta las 12:00 horas o depositados previamente en las conserjerías hasta las 11:00 del viernes 31 de julio.
La circular "recuerda que el disfrute de las vacaciones anuales del PTGAS —Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios— se ha de adecuar al periodo comprendido entre el 3 y el 23 de agosto".
Durante julio los edificios de Rectorado y Servicios Generales, Colegio Mayor, EIDUA, Relaciones Internacionales, Edificio Polivalente III y Torre de Control permanecerán cerrados a partir de las 15:00 horas, procediendo también a la desconexión de sus sistemas centralizados de climatización.
Cuando esté prevista alguna actividad académica, institucional o de gestión en horario de tarde en estos edificios, "las personas responsables podrán ponerse en contacto con el Coordinador de Conserjerías jose.henarejos@ua.es para valorar las necesidades concretas y habilitar las condiciones necesarias", señala la circular.
"Estas actuaciones responden al compromiso de la Universidad de Alicante con la sostenibilidad, el uso responsable de los recursos públicos y la mejora de la eficiencia energética de sus instalaciones", asegura la UA. Las cuestiones puntuales que pudieran surgir deberán ser comunicadas por UASolicitud al Servicio de Gestión de Personal para que se estudien las alternativas.
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