Turismo reactiva el cambio presupuestario para pagar facturas del socorrismo de 2023 con el rechazo de la izquierda en Alicante

El PP y Vox sacan adelante el cambio del presupuesto de Turismo para pagar facturas del socorrismo con el rechazo de la izquierda. El Patronato Municipal de Turismo de Alicante ha dado este miércoles luz verde a una nueva modificación de crédito de 1.718.912 euros para desbloquear el pago de facturas del servicio de socorrismo y salvamento pendientes desde la temporada de baño de 2023 y de la campaña de Semana Santa de 2024. El expediente ha contado con los votos favorables del PP y Vox, la abstención de Compromís y el voto en contra del PSOE.

La operación supone reactivar un expediente que ya fue aprobado por la Junta Rectora en septiembre de 2025 y ratificado definitivamente en diciembre de ese mismo año, pero cuyo pago "no pudo llevarse a cabo", tal y como reconoce expresamente el informe técnico que acompaña ahora a la nueva modificación presupuestaria. De este modo, el Patronato vuelve a modificar su presupuesto para intentar desbloquear unos pagos que continúan pendientes pese a que ya contaban con consignación económica desde el pasado ejercicio.

Un trámite que vuelve a empezar

Con ello, el Patronato de Turismo reinicia en julio de 2026 un procedimiento que quedó incompleto el pasado año y mantiene sin cobrar trabajos realizados hace más de dos años correspondientes a la temporada de baño de 2023 y a la campaña de Semana Santa de 2024.

El expediente recuerda que la Junta Rectora ya aprobó el 25 de septiembre de 2025 una modificación presupuestaria idéntica, ratificada de forma definitiva en diciembre de ese mismo año. Sin embargo, pese a disponer entonces de crédito suficiente, el pago "no pudo llevarse a cabo", por lo que el Patronato plantea ahora repetir íntegramente el procedimiento durante el ejercicio de 2026 para volver a habilitar los fondos necesarios.

Tras su aprobación por la Junta Rectora, el expediente deberá continuar su tramitación mediante su elevación a la Junta de Gobierno Local y, posteriormente, al Pleno municipal para su aprobación definitiva.

Críticas de la oposición

La concejala del PSOE, Trini Amorós, justificó el voto en contra de su grupo al considerar que, aunque el expediente de suplemento de crédito cuenta con informe favorable, uno de los contratos incluidos presenta reparos de Intervención. "Hemos votado en contra porque, si bien el expediente de suplemento de créditos cuenta con informe favorable, también existe sobre uno de los contratos, el de los servidores que alojan los recursos web, un informe del interventor desfavorable", afirmó Amorós. La concejala socialista criticó que "se utilizaron tres contratos menores 'puente', solución no recogida en la normativa de contratación", y añadió que "los precios del contrato que se pagaron no se ajustan al precio de mercado, ya que son un 34 % superiores al anterior contrato y un 51 % superiores al nuevo contrato que se adjudicó después".

Por su parte, la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, defendió el apoyo de su grupo, aunque criticó a la gestión del equipo de gobierno. Robledillo calificó de "inadmisible" que continúen pendientes facturas del servicio de socorrismo y salvamento correspondientes a 2023 y parte de 2024 por un importe superior a 1,7 millones de euros. "Estamos hablando de un servicio esencial para la seguridad de nuestras playas que debió abonarse en tiempo y forma", señaló. Asimismo, la portavoz de Vox advirtió de que "el equipo de gobierno vuelve a conducirnos hacia el mismo escenario" y reclamó acelerar la tramitación para evitar nuevos retrasos señalando que "no habrá una tercera oportunidad".

El portavoz de Compromís, Rafa Mas, explicó la abstención de su formación al considerar que se trata de "cuentas ya auditadas técnicamente desde el año 2025".