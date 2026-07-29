La nueva maquinaria de limpieza triplicará el trabajo de los operarios en Alicante

El denominado Plan de Choque de limpieza viaria de Alicante incorpora 22 nuevos vehículos con los que el gobierno de Barcala pretende multiplicar la capacidad de actuación de los operarios y mejorar el tratamiento de las manchas en calles, plazas y entornos de contenedores. Los nuevos equipos motorizados podrán cubrir en una misma jornada hasta tres o cuatro veces el recorrido que realiza un trabajador con barrido manual, según ha explicado el concejal de Limpieza Viaria y Gestión de Residuos, Rafael Alemañ.

La nueva maquinaria se reparte entre nueve vehículos de la firma Goupil, tres de ellos eléctricos y seis de gasolina; diez equipos de hidrolimpieza y tres camiones cisterna destinados al baldeo. La incorporación forma parte del tercer modificado del contrato con Netial, activado el pasado 1 de julio con un incremento de cinco millones de euros anuales y acordado por el equipo de gobierno del PP con Vox.

El objetivo es que estos vehículos no se limiten a retirar papeles, latas y otros residuos superficiales, sino que puedan actuar sobre la suciedad más incrustada. Para ello estarán equipados con sistemas de barrido, agua a presión y productos de desinfección, especialmente dirigidos a eliminar manchas bajo las papeleras, alrededor de las islas de contenedores y en aquellos puntos donde la suciedad se acumula con mayor frecuencia.

Alemañ ha situado precisamente estos espacios entre los principales puntos críticos de la ciudad. La intención municipal es reforzar tanto la limpieza como la recogida ante posibles desbordamientos de papeleras y bolsas depositadas fuera de los contenedores. Los nuevos equipos recorrerán el centro y los barrios, también en horario de tarde, para detectar esos “fallos” que puedan quedar después del turno de mañana.

El dispositivo se completará con un equipo de inspección formado por diez personas, una cifra que el responsable municipal considera suficiente para las necesidades del Ayuntamiento. Estos trabajadores deberán supervisar el cumplimiento del contrato por parte de Netial, elaborar informes sobre las deficiencias detectadas y trasladarlos tanto a la jefatura municipal del servicio como a la concesionaria para que adopte las medidas necesarias.

El contrato contempla un régimen sancionador para los incumplimientos de la empresa, mientras que la ordenanza municipal también permite multar a los ciudadanos que depositen residuos fuera de horario o en lugares inadecuados. Alemañ ha reclamado en este sentido una mayor implicación de la Policía Local y ha advertido de que quienes continúen bajando la basura por la mañana “acabarán sancionados”.

Los ciudadanos empezarán a apreciar en las próximas semanas las mejoras en la limpieza viaria Rafael Alemañ — Concejal de Limpieza de Alicante

La llegada de los 22 vehículos se suma a la incorporación de más de un centenar de operarios dentro del mismo Plan de Choque. Netial ha dispuesto del mes de julio para completar la contratación de personal y poner en servicio los nuevos medios materiales. Según el edil, los equipos y la maquinaria están ya “prácticamente al cien por cien” en la calle, aunque ahora será necesario ajustar las tareas y controlar su funcionamiento para mejorar la eficiencia.

Uno de los principales cambios afecta a la organización de la plantilla. Las seis horas que parte de los operarios trabajaba los sábados se han redistribuido entre el lunes y el viernes, de modo que la jornada diaria pasa de seis horas y media a siete horas y media. Esta ampliación supone una hora más de presencia de toda la plantilla en las calles durante los días laborables.

Para evitar que la ciudad quede desatendida durante el fin de semana, el Ayuntamiento ha ampliado al mismo tiempo la plantilla y ha creado equipos específicos para los sábados y domingos. El refuerzo permitirá que haya trabajadores de limpieza en los barrios durante las tardes del sábado y a lo largo del domingo, una presencia que hasta ahora era mucho más limitada.

La nueva organización también aumenta la frecuencia del barrido manual en zonas como Carolinas, Benalúa o Altozano. Estos barrios pasarán de recibir el servicio tres veces por semana a disponer de él seis días, mientras que los vehículos mecanizados actuarán en aquellas áreas donde el barrido manual se mantiene en días alternos.

La hidrolimpieza tendrá un peso especial en plazas, zonas de juegos infantiles, espacios de gimnasia para mayores y jóvenes y otros lugares donde el baldeo convencional no resulta suficiente. El plan prevé además reforzar la limpieza de la Explanada los domingos y ampliar el servicio en los castillos debido a su elevada afluencia, con equipos dotados de soplador, agua a presión y barrido manual.

El gobierno de Barcala confía en que los ciudadanos empiecen a apreciar los resultados durante las próximas semanas. La pretensión es que los residuos que aparezcan después del paso del barrendero no permanezcan hasta el día siguiente y puedan ser retirados durante el turno de tarde. El éxito del dispositivo dependerá ahora de que la nueva maquinaria y el refuerzo de personal se traduzcan en una mejora visible, así como del control que ejerzan los diez inspectores sobre la concesionaria y sobre los puntos más conflictivos de la ciudad.