La ruta de senderismo de Alicante que se hace con escarpines y gafas de bucear: pasa junto al faro y está llena de calas

Alicante tiene rutas que no se parecen a los senderos de montañatradicionales. Aquí, muchas veces, caminar significa avanzar junto al mar, pasar de una cala a otra, pisar roca, mirar al horizonte y detenerse cada pocos minutos para descubrir un nuevo rincón de baño. Por eso, en la provincia hay excursiones que se disfrutan casi tanto con botas o zapatillas cómodas como con escarpines, gafas de bucear y una mochila ligera.

En verano, este tipo de recorridos se convierten en un plan perfecto si se hacen con cabeza: salir temprano, llevar agua, gorra, protección solar y aprovechar cada cala para refrescarse. No son rutas para correr ni para improvisar a mediodía con calor extremo, sino para saborear despacio. Alicante tiene una de las mejores precisamente dentro de la propia ciudad: el sendero del Cabo de la Huerta, una ruta urbana y litoral llena de historia, calas y puntos donde el baño forma parte del camino.

Ruta

El recorrido parte de la playa de la Albufereta, una zona con mucha más historia de la que parece a simple vista. Allí se encontraba el antiguo puerto vinculado a la ciudad íbero-romana de Lucentum, fundada en el siglo III a. C., y muy cerca aparecen los primeros vestigios del pasado romano de la zona.

Desde la Albufereta, la ruta avanza hacia el Puerto Deportivo Costa Blanca y llega después a la playa de la Almadraba. A partir de ahí comienza el tramo más atractivo para quienes buscan calas. La siguiente parada suele ser la Cala de los Judíos, conocida también como “La Calita”, ya dentro del entorno del Cabo de la Huerta. Esta zona destaca por su paisaje rocoso y por su interés geológico.

El sendero continúa hacia Cala Cantalar, uno de los puntos más conocidos del recorrido. Aquí el plan cambia: no basta con mirar el mar, apetece entrar. La cala y su entorno rocoso invitan al snorkel, pero conviene llevar escarpines o cangrejeras porque la entrada al agua puede ser incómoda sobre roca. Algunas zonas permiten asomarse a pequeños acantilados de poca altura y ganar panorámicas muy bonitas del litoral. La ruta no presenta una gran dificultad técnica, pero no está adaptada para personas con movilidad reducida ni es adecuada para carritos de bebé, y en algunos pasos hay que mirar bien dónde se pisa.

Chapuzones

Después aparecen pequeños rincones de baño, plataformas rocosas y calas menos evidentes, antes de alcanzar la Cala de la Palmera. Este tramo explica por qué muchas personas hacen la ruta con mochila de senderismo y equipo de baño: se camina, se para, se nada, se vuelve a caminar y se repite.

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El punto final puede ser el Faro del Cabo de la Huerta, desde donde se obtiene una de las mejores panorámicas hacia la playa de San Juan. Desde allí se puede regresar por el mismo camino, completar un recorrido circular por calles del barrio o incluso enlazar con transporte público según el punto elegido. En cualquier caso, lo recomendable es no salir de las sendas marcadas, no pisar zonas sensibles, no molestar a la fauna, no hacer fuego, no acampar y llevarse siempre cualquier residuo.